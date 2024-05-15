Блінкен про Patriot для України: Переконуємося, що зможемо знайти їх. Харків - невідкладний пріоритет
Сполучені Штати Америки наразі приділяють пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО, якими слід забезпечити Україну.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - запевнив він.
Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів.
"Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.
Patriot для України
Раніше видання Bloomberg повідомило, що США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами. Також Цензор.НЕТ інформував про рішення Німеччини передати третю систему Patriot для України. Польща своєю чергою не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.
Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.
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Випущено: 1976
Кількість побудованих: 1 106 пускових установок у США (483 перебували на озброєнні у 2010 році)
Понад 250 пускових установок експортовано до 18 країн
Вироблено понад 10 000 ракет
І про загальну кількість я ні чого не писав.
Стоимость поставки батареи 1 млрд.
Поставить ее можно только в рамках программы PDA из пакета помощи.
Сейчас там осталось 10 млрд.
Так, что 1 батарея максимум и ракеты...
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.
«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...
«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город
откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!