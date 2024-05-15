Блінкен про Patriot для України: Переконуємося, що зможемо знайти їх. Харків - невідкладний пріоритет

Сполучені Штати Америки наразі приділяють пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО, якими слід забезпечити Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - запевнив він.

Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів.

"Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.

Patriot для України

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами. Також Цензор.НЕТ інформував про рішення Німеччини передати третю систему Patriot для України. Польща своєю чергою не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.

Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.