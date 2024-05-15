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Новини
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Блінкен про Patriot для України: Переконуємося, що зможемо знайти їх. Харків - невідкладний пріоритет

patriot

Сполучені Штати Америки наразі приділяють пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО, якими слід забезпечити Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - запевнив він.

Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів.

"Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.

Patriot для України

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами. Також Цензор.НЕТ інформував про рішення Німеччини передати третю систему Patriot для України. Польща своєю чергою не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси.

Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

Автор: 

США (22417) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
«Одессу прикрывать надо»

да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.

«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...

«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город

откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!
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15.05.2024 17:08
+1
Шальки терезів хитнулись в сторону Украіни - мабуть знаидуть Петріоти
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15.05.2024 15:52
+1
Харьков? За месяц закидают многочисленными старыми с300, да еще и КАБов добавят, в итоге Патриот отстреляет дорогие дефицитные ракеты и сам окажется под ударами Искандеров которым туда лететь секунды.
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
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15.05.2024 16:41
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Шальки терезів хитнулись в сторону Украіни - мабуть знаидуть Петріоти
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15.05.2024 15:52 Відповісти
не вистачає патріотів на Банковій,бо всю ОПУ протягом 5 років окупували вороги України
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15.05.2024 15:55 Відповісти
На озброєні США 60 батарей зрк "Пєтріот". На всі бази закордоном та на всю територію США. Це не дуже багато. Може 1 - мах. 2 ще нададуть США.
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15.05.2024 15:55 Відповісти
З вікі:

Випущено: 1976
Кількість побудованих: 1 106 пускових установок у США (483 перебували на озброєнні у 2010 році)
Понад 250 пускових установок експортовано до 18 країн
Вироблено понад 10 000 ракет
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15.05.2024 16:35 Відповісти
Я ясно написав, шо 60 батарей то у США та на їх закордонних базах. Подивиться у вікі, скількі пускових входить до складу 1 батареї. А далі застосуйте математику.
І про загальну кількість я ні чого не писав.
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15.05.2024 16:39 Відповісти
Дело даже не в количестве, а в деньгах.
Стоимость поставки батареи 1 млрд.
Поставить ее можно только в рамках программы PDA из пакета помощи.
Сейчас там осталось 10 млрд.
Так, что 1 батарея максимум и ракеты...
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15.05.2024 16:44 Відповісти
Харьков? За месяц закидают многочисленными старыми с300, да еще и КАБов добавят, в итоге Патриот отстреляет дорогие дефицитные ракеты и сам окажется под ударами Искандеров которым туда лететь секунды.
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
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15.05.2024 16:41 Відповісти
Харкову Патріот допоможе, як мертвому припарки. Його просто знищать, бо перехоплювати с300 ніяких ракет не вистачить. Але, здається зелений пріпіздєнт, цього не розуміє.
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15.05.2024 16:45 Відповісти
так! треба ставити до Львова, Ужгорода! куди ще? де ваша хата?
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15.05.2024 17:10 Відповісти
«Одессу прикрывать надо»

да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.

«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...

«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город

откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!
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15.05.2024 17:08 Відповісти
болит сердце за Харьков...но как помочь реально...
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16.05.2024 00:04 Відповісти
 
 