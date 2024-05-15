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Новости
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Блинкен о Patriot для Украины: Убеждаемся, что сможем их найти. Харьков - неотложный приоритет

patriot

Соединенные Штаты Америки сейчас уделяют пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО, которыми следует обеспечить Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заверил он.

Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов.

"Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.

Patriot для Украины

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США планируют отправить Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Также Цензор.НЕТ информировал о решении Германии передать третью систему Patriot для Украины. Польша в свою очередь не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы.

Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

Автор: 

США (26336) Patriot (263)


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Топ комментарии
+3
«Одессу прикрывать надо»

да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.

«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...

«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город

откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!
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15.05.2024 17:08
+1
Шальки терезів хитнулись в сторону Украіни - мабуть знаидуть Петріоти
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15.05.2024 15:52
+1
Харьков? За месяц закидают многочисленными старыми с300, да еще и КАБов добавят, в итоге Патриот отстреляет дорогие дефицитные ракеты и сам окажется под ударами Искандеров которым туда лететь секунды.
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
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15.05.2024 16:41
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Шальки терезів хитнулись в сторону Украіни - мабуть знаидуть Петріоти
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15.05.2024 15:52 Ответить
не вистачає патріотів на Банковій,бо всю ОПУ протягом 5 років окупували вороги України
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15.05.2024 15:55 Ответить
На озброєні США 60 батарей зрк "Пєтріот". На всі бази закордоном та на всю територію США. Це не дуже багато. Може 1 - мах. 2 ще нададуть США.
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15.05.2024 15:55 Ответить
З вікі:

Випущено: 1976
Кількість побудованих: 1 106 пускових установок у США (483 перебували на озброєнні у 2010 році)
Понад 250 пускових установок експортовано до 18 країн
Вироблено понад 10 000 ракет
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15.05.2024 16:35 Ответить
Я ясно написав, шо 60 батарей то у США та на їх закордонних базах. Подивиться у вікі, скількі пускових входить до складу 1 батареї. А далі застосуйте математику.
І про загальну кількість я ні чого не писав.
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15.05.2024 16:39 Ответить
Дело даже не в количестве, а в деньгах.
Стоимость поставки батареи 1 млрд.
Поставить ее можно только в рамках программы PDA из пакета помощи.
Сейчас там осталось 10 млрд.
Так, что 1 батарея максимум и ракеты...
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15.05.2024 16:44 Ответить
Харьков? За месяц закидают многочисленными старыми с300, да еще и КАБов добавят, в итоге Патриот отстреляет дорогие дефицитные ракеты и сам окажется под ударами Искандеров которым туда лететь секунды.
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
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15.05.2024 16:41 Ответить
Харкову Патріот допоможе, як мертвому припарки. Його просто знищать, бо перехоплювати с300 ніяких ракет не вистачить. Але, здається зелений пріпіздєнт, цього не розуміє.
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15.05.2024 16:45 Ответить
так! треба ставити до Львова, Ужгорода! куди ще? де ваша хата?
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15.05.2024 17:10 Ответить
«Одессу прикрывать надо»

да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.

«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...

«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город

откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!
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15.05.2024 17:08 Ответить
болит сердце за Харьков...но как помочь реально...
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16.05.2024 00:04 Ответить
 
 