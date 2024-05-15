Блинкен о Patriot для Украины: Убеждаемся, что сможем их найти. Харьков - неотложный приоритет
Соединенные Штаты Америки сейчас уделяют пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО, которыми следует обеспечить Украину.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заверил он.
Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов.
"Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.
Patriot для Украины
Ранее издание Bloomberg сообщило, что США планируют отправить Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Также Цензор.НЕТ информировал о решении Германии передать третью систему Patriot для Украины. Польша в свою очередь не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы.
Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.
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Випущено: 1976
Кількість побудованих: 1 106 пускових установок у США (483 перебували на озброєнні у 2010 році)
Понад 250 пускових установок експортовано до 18 країн
Вироблено понад 10 000 ракет
І про загальну кількість я ні чого не писав.
Стоимость поставки батареи 1 млрд.
Поставить ее можно только в рамках программы PDA из пакета помощи.
Сейчас там осталось 10 млрд.
Так, что 1 батарея максимум и ракеты...
Лишимся и ракет и установок.
Вроде очевидно? Но нет...
Одессу прикрывать надо, возможно Днепр, а еще нужнее аэродромы с ф16.
Даже Запорожье с его ГЭС и то можно было бы прикрыть. Но Харьков...
да-да! Харькову ничего не надо! зачем, пусть хуарят за всю Украину! главное, чтобы в Одессе можно было в Аркадии потусить и пивка на пляжике посербать.
«возможно Днепр» - быть может, но после Одессы... подумаешь промышленный и логистический прифронтовой центр...
«Даже Запорожье с его ГЭС» ГЭС, которая по факту уже разбита... также прифронтовой промышленный город
откуда вы беретесь такие «военные» аналитики, трясущиеся за свою шкуру? приезжай в Харьков, кайфанешь!