Блинкен о Patriot для Украины: Убеждаемся, что сможем их найти. Харьков - неотложный приоритет

Соединенные Штаты Америки сейчас уделяют пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО, которыми следует обеспечить Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заверил он.

Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов.

"Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.

Patriot для Украины

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США планируют отправить Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами. Также Цензор.НЕТ информировал о решении Германии передать третью систему Patriot для Украины. Польша в свою очередь не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы.

Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.