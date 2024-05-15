США планируют послать Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами, - Bloomberg

В Соединенных Штатах рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Как стало известно, администрация Байдена активно работает над тем, чтобы удовлетворить потребности Киева в дополнительных средствах ПВО для отражения российских атак, которые усилились в последнее время.

По информации Bloomberg, США хотят прислать одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы.

Напомним, ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

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