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США планируют послать Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами, - Bloomberg

Рatriot для України від США

В Соединенных Штатах рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Как стало известно, администрация Байдена активно работает над тем, чтобы удовлетворить потребности Киева в дополнительных средствах ПВО для отражения российских атак, которые усилились в последнее время.

По информации Bloomberg, США хотят прислать одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы.

Напомним, ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

Читайте также: Шольц о третьей системе Patriot для Украины: "Это было нелегким решением, потому что у нас их не так много"

Автор: 

США (26313) Украина (44907) Bloomberg (220) Patriot (263)


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Топ комментарии
+5
добре працював "блуждаючий" Patriot ,може б менше КАБАми пуляли з їх ґівнольотів
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15.05.2024 06:55
+4
Планів вище криші - а надати?
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15.05.2024 06:37
+3
І ракету до неї теж нададуть?
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15.05.2024 06:49
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Правила форума Совет форумчан
Планів вище криші - а надати?
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15.05.2024 06:37 Ответить
Неначасі.
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15.05.2024 06:38 Ответить
А БУДАНОВ І КОНТОРА МАЛЮКА ВЖЕ ВСІХ Zрадників переловила , доки вони сидять на Банковій і керують вже , навіть ЗСУ , який ценз ?Гроші виділені на фортифікацію перетворились в фуфлофікацію , здані території і загинули люди , а ВИРОДКИпродовжують знущатися над українцями Герой розвідник Роман Червінський за ҐРАТАМИ за унікальну роботу , а ФСБшна сатана - мразота Паша -мерседес під свята відпущен !
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15.05.2024 08:05 Ответить
Знову слова поперед голови вилітають?
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15.05.2024 12:31 Ответить
Ти ще не здох? ПНХ.
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15.05.2024 12:43 Ответить
Ти в курсі, що на фермі ведмедчука тобі вже присвоїли статус " почесний зрадофіл" ?
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15.05.2024 12:51 Ответить
ПНХ
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15.05.2024 13:17 Ответить
Вкидами, на життя не заробиш, читай новини
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15.05.2024 12:33 Ответить
Від кого новини?
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15.05.2024 12:35 Ответить
Від кривоного .
А головне про вкиди не забувай.
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15.05.2024 12:37 Ответить
Вкиди - це св"яте
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15.05.2024 12:39 Ответить
І ракету до неї теж нададуть?
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15.05.2024 06:49 Ответить
две
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15.05.2024 07:55 Ответить
Нет, опять только асфальт и шашлычки.
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15.05.2024 08:27 Ответить
шо шо, а шашличного БК у нас дохера... так шо можна відразу модефікувати патріот під шашлики.. у крайньому разі Аргентина нам допоможе не тільки з коксом, а й з яловичиною
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15.05.2024 10:14 Ответить
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15.05.2024 08:48 Ответить
добре працював "блуждаючий" Patriot ,може б менше КАБАми пуляли з їх ґівнольотів
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15.05.2024 06:55 Ответить
Ключове слово планують.
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15.05.2024 06:57 Ответить
розглядають можливість )))
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15.05.2024 10:15 Ответить
Шо значить "ще одну"? Вони дотепер жодного Петріота Україні не дали
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15.05.2024 07:44 Ответить
Дали. З'явилася вона у березні 2023 року:

https://espreso.tv/bagato-obitsyanok-ale-malo-postavok-yaku-zbroyu-ukraina-otrimala-vid-soyuznikiv-u-2023-rotsi-ta-shcho-chekati-dali

Потім у квітні 2023 німці ще одну дали.

https://suspilne.media/449691-nimeccina-peredala-ukraini-zrk-patriot/

У грудні 2023 вони ж ще одну:

https://lb.ua/world/2023/12/14/589020_shche_patriot_nimechchina_ogolosila.html

І у квітні 2024 знов німці і знов ще одну:



Отже маємо всього чотири батареї. А разом з тою, що анонсовано у цій новині, буде п'ять.
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15.05.2024 08:24 Ответить
Системи надавали Німеччина та Нідерланди. США не надали жодної.
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15.05.2024 10:07 Ответить
https://www.politico.com/news/2023/04/19/patriot-missiles-arrive-in-ukraine-00092768 https://www.politico.com/news/2023/04/19/patriot-missiles-arrive-in-ukraine-00092768


Цитата: One of the systems was donated by the United States, while another was jointly gifted by Germany and the Netherlands.

Переклад: Одна з систем була подарована Сполученими Штатами, а інша - спільно Німеччиною та Нідерландами.
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15.05.2024 11:01 Ответить
Чия це цитата, уточніть, будь-ласка
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15.05.2024 11:15 Ответить
Цитати виділяють подвійними комами. Це якщо Ви натякаєте на те, що це нібито заявив резніков.
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15.05.2024 11:50 Ответить
Я ні на що не натякаю, а просто питаю, чиї це слова.
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15.05.2024 11:59 Ответить
Хочете знати, хто це сказав? Ну ось, наприклад:

https://t.me/Pavliuk_KSV/4003

Така цитата Вас задовольнить?
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15.05.2024 12:00 Ответить
Не задовольнить, адже цитати з боку України доволі часто прямо протилежні одна до іншої. Як приклад, зєля та подоляк вже у цьому році казали, що Штати не передавали жодної системи Петріот (чим, де-факто, офіційно спростували слова Павлюка). Це для прикладу, а не для того, щоб сказати, що я їм вірю.

П.С. Не тре мені кидати посилання на Вікі, я знаю, хто такий Павлюк.
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15.05.2024 12:30 Ответить
Ви просили цитату? Я її надав. І вже Ваша справа, як до неї ставитися.

І давайте я буду вирішувати, що і як мені робити. Добре?
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15.05.2024 12:45 Ответить
Щоб зникнули будь-які сумніви, ось ОФІЦІЙНИЙ прес-реліз від Пентагону:

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/

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15.05.2024 13:13 Ответить
Ось ДЕТАЛЬНИЙ перелік пакету допомоги від 21 грудня 2022 року:

https://media.defense.gov/2022/Dec/21/2003136422/-1/-1/0/20221216-UKRAINE-FACT-SHEET-PDA28-USAI1.PDF

І ще - надаю посилання на список ВСІЄЇ військової допомоги Україні від союзників (з 2022 по 2024)

https://www.forumarmstrade.org/ukrainearms.html

Читайте, підвищуйте обізнаність...
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15.05.2024 13:18 Ответить
Так, про всяк випадок:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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15.05.2024 12:02 Ответить
Собаку с милицией Радар із патріотами обіцяли прислати
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15.05.2024 07:49 Ответить
Сколько в одной батарее патриотов?
"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения.
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15.05.2024 07:57 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 12 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 год, всего должны быть переданы 3 батареи Patriot PAC-3 MSE от США и Германии, 2 ПУ от Нидерландо
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15.05.2024 08:02 Ответить
Ну і дє вони ? Виключно , там де кроти живуть Ні в Херсоні , ні в Одесі, Миколаєві нема
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15.05.2024 08:08 Ответить
мають трошки тiльки для себе
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15.05.2024 08:14 Ответить
Ну хоч за це спасибі
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15.05.2024 08:14 Ответить
do not worry , it is nothing
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15.05.2024 08:17 Ответить
Только "рассматривают возможность", а вы уже благодарите.
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15.05.2024 10:19 Ответить
Ш шо? Ще з одного боку Київ прикриють? Величезна Україні радість....
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15.05.2024 09:39 Ответить
Всем недовольным помощью США напомню, без неё война бы уже практически закончилась. Но вам бы точно не понравился итог.
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15.05.2024 10:29 Ответить
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 11:11 Ответить
 
 