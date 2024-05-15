США планируют послать Украине еще одну батарею Patriot вместе с радарами, - Bloomberg
В Соединенных Штатах рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Как стало известно, администрация Байдена активно работает над тем, чтобы удовлетворить потребности Киева в дополнительных средствах ПВО для отражения российских атак, которые усилились в последнее время.
По информации Bloomberg, США хотят прислать одну батарею вместе с радарами. Европейские союзники Украины также прорабатывают планы.
Напомним, ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.
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https://espreso.tv/bagato-obitsyanok-ale-malo-postavok-yaku-zbroyu-ukraina-otrimala-vid-soyuznikiv-u-2023-rotsi-ta-shcho-chekati-dali
Потім у квітні 2023 німці ще одну дали.
https://suspilne.media/449691-nimeccina-peredala-ukraini-zrk-patriot/
У грудні 2023 вони ж ще одну:
https://lb.ua/world/2023/12/14/589020_shche_patriot_nimechchina_ogolosila.html
І у квітні 2024 знов німці і знов ще одну:
Отже маємо всього чотири батареї. А разом з тою, що анонсовано у цій новині, буде п'ять.
Цитата: One of the systems was donated by the United States, while another was jointly gifted by Germany and the Netherlands.
Переклад: Одна з систем була подарована Сполученими Штатами, а інша - спільно Німеччиною та Нідерландами.
https://t.me/Pavliuk_KSV/4003
Така цитата Вас задовольнить?
П.С. Не тре мені кидати посилання на Вікі, я знаю, хто такий Павлюк.
І давайте я буду вирішувати, що і як мені робити. Добре?
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/
https://media.defense.gov/2022/Dec/21/2003136422/-1/-1/0/20221216-UKRAINE-FACT-SHEET-PDA28-USAI1.PDF
І ще - надаю посилання на список ВСІЄЇ військової допомоги Україні від союзників (з 2022 по 2024)
https://www.forumarmstrade.org/ukrainearms.html
Читайте, підвищуйте обізнаність...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Собаку с милициейРадар із патріотами обіцяли прислати
"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения.