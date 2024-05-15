США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами, - Bloomberg

У Сполучених Штатах розглядають можливість передати Україні ще одну батарею Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

За інформацією Bloomberg, США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

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