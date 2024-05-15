США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами, - Bloomberg
У Сполучених Штатах розглядають можливість передати Україні ще одну батарею Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.
Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.
За інформацією Bloomberg, США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани.
Нагадаємо, раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.
Топ коментарі
+5 Bob Fayn
показати весь коментар15.05.2024 06:55
+4 Валентин Коваль #587289
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+3 Алекс Скела
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А головне про вкиди не забувай.
https://espreso.tv/bagato-obitsyanok-ale-malo-postavok-yaku-zbroyu-ukraina-otrimala-vid-soyuznikiv-u-2023-rotsi-ta-shcho-chekati-dali
Потім у квітні 2023 німці ще одну дали.
https://suspilne.media/449691-nimeccina-peredala-ukraini-zrk-patriot/
У грудні 2023 вони ж ще одну:
https://lb.ua/world/2023/12/14/589020_shche_patriot_nimechchina_ogolosila.html
І у квітні 2024 знов німці і знов ще одну:
Отже маємо всього чотири батареї. А разом з тою, що анонсовано у цій новині, буде п'ять.
Цитата: One of the systems was donated by the United States, while another was jointly gifted by Germany and the Netherlands.
Переклад: Одна з систем була подарована Сполученими Штатами, а інша - спільно Німеччиною та Нідерландами.
https://t.me/Pavliuk_KSV/4003
Така цитата Вас задовольнить?
П.С. Не тре мені кидати посилання на Вікі, я знаю, хто такий Павлюк.
І давайте я буду вирішувати, що і як мені робити. Добре?
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/
https://media.defense.gov/2022/Dec/21/2003136422/-1/-1/0/20221216-UKRAINE-FACT-SHEET-PDA28-USAI1.PDF
І ще - надаю посилання на список ВСІЄЇ військової допомоги Україні від союзників (з 2022 по 2024)
https://www.forumarmstrade.org/ukrainearms.html
Читайте, підвищуйте обізнаність...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Собаку с милициейРадар із патріотами обіцяли прислати
"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения.