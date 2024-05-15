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США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами, - Bloomberg

Рatriot для України від США

У Сполучених Штатах розглядають  можливість передати Україні ще одну батарею Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

 Як стало відомо, адміністрація Байдена активно працює над тим, аби задовольнити потреби Києва в додаткових засобах ППО для відбиття російських атак, які посилилися останнім часом.

За інформацією Bloomberg, США прагнуть надіслати одну батарею разом із радарами. Європейські союзники України також опрацьовують плани.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про третю систему Patriot для України: "Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато"

Автор: 

США (22395) Україна (5856) Bloomberg (235) Patriot (297)


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Топ коментарі
+5
добре працював "блуждаючий" Patriot ,може б менше КАБАми пуляли з їх ґівнольотів
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15.05.2024 06:55
+4
Планів вище криші - а надати?
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15.05.2024 06:37
+3
І ракету до неї теж нададуть?
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15.05.2024 06:49
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Планів вище криші - а надати?
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15.05.2024 06:37 Відповісти
Неначасі.
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15.05.2024 06:38 Відповісти
А БУДАНОВ І КОНТОРА МАЛЮКА ВЖЕ ВСІХ Zрадників переловила , доки вони сидять на Банковій і керують вже , навіть ЗСУ , який ценз ?Гроші виділені на фортифікацію перетворились в фуфлофікацію , здані території і загинули люди , а ВИРОДКИпродовжують знущатися над українцями Герой розвідник Роман Червінський за ҐРАТАМИ за унікальну роботу , а ФСБшна сатана - мразота Паша -мерседес під свята відпущен !
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15.05.2024 08:05 Відповісти
Знову слова поперед голови вилітають?
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15.05.2024 12:31 Відповісти
Ти ще не здох? ПНХ.
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15.05.2024 12:43 Відповісти
Ти в курсі, що на фермі ведмедчука тобі вже присвоїли статус " почесний зрадофіл" ?
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15.05.2024 12:51 Відповісти
ПНХ
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15.05.2024 13:17 Відповісти
Вкидами, на життя не заробиш, читай новини
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15.05.2024 12:33 Відповісти
Від кого новини?
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15.05.2024 12:35 Відповісти
Від кривоного .
А головне про вкиди не забувай.
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15.05.2024 12:37 Відповісти
Вкиди - це св"яте
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15.05.2024 12:39 Відповісти
І ракету до неї теж нададуть?
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15.05.2024 06:49 Відповісти
две
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15.05.2024 07:55 Відповісти
Нет, опять только асфальт и шашлычки.
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15.05.2024 08:27 Відповісти
шо шо, а шашличного БК у нас дохера... так шо можна відразу модефікувати патріот під шашлики.. у крайньому разі Аргентина нам допоможе не тільки з коксом, а й з яловичиною
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15.05.2024 10:14 Відповісти
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15.05.2024 08:48 Відповісти
добре працював "блуждаючий" Patriot ,може б менше КАБАми пуляли з їх ґівнольотів
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15.05.2024 06:55 Відповісти
Ключове слово планують.
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15.05.2024 06:57 Відповісти
розглядають можливість )))
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15.05.2024 10:15 Відповісти
Шо значить "ще одну"? Вони дотепер жодного Петріота Україні не дали
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15.05.2024 07:44 Відповісти
Дали. З'явилася вона у березні 2023 року:

https://espreso.tv/bagato-obitsyanok-ale-malo-postavok-yaku-zbroyu-ukraina-otrimala-vid-soyuznikiv-u-2023-rotsi-ta-shcho-chekati-dali

Потім у квітні 2023 німці ще одну дали.

https://suspilne.media/449691-nimeccina-peredala-ukraini-zrk-patriot/

У грудні 2023 вони ж ще одну:

https://lb.ua/world/2023/12/14/589020_shche_patriot_nimechchina_ogolosila.html

І у квітні 2024 знов німці і знов ще одну:



Отже маємо всього чотири батареї. А разом з тою, що анонсовано у цій новині, буде п'ять.
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15.05.2024 08:24 Відповісти
Системи надавали Німеччина та Нідерланди. США не надали жодної.
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15.05.2024 10:07 Відповісти
https://www.politico.com/news/2023/04/19/patriot-missiles-arrive-in-ukraine-00092768 https://www.politico.com/news/2023/04/19/patriot-missiles-arrive-in-ukraine-00092768


Цитата: One of the systems was donated by the United States, while another was jointly gifted by Germany and the Netherlands.

Переклад: Одна з систем була подарована Сполученими Штатами, а інша - спільно Німеччиною та Нідерландами.
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15.05.2024 11:01 Відповісти
Чия це цитата, уточніть, будь-ласка
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Цитати виділяють подвійними комами. Це якщо Ви натякаєте на те, що це нібито заявив резніков.
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15.05.2024 11:50 Відповісти
Я ні на що не натякаю, а просто питаю, чиї це слова.
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15.05.2024 11:59 Відповісти
Хочете знати, хто це сказав? Ну ось, наприклад:

https://t.me/Pavliuk_KSV/4003

Така цитата Вас задовольнить?
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15.05.2024 12:00 Відповісти
Не задовольнить, адже цитати з боку України доволі часто прямо протилежні одна до іншої. Як приклад, зєля та подоляк вже у цьому році казали, що Штати не передавали жодної системи Петріот (чим, де-факто, офіційно спростували слова Павлюка). Це для прикладу, а не для того, щоб сказати, що я їм вірю.

П.С. Не тре мені кидати посилання на Вікі, я знаю, хто такий Павлюк.
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15.05.2024 12:30 Відповісти
Ви просили цитату? Я її надав. І вже Ваша справа, як до неї ставитися.

І давайте я буду вирішувати, що і як мені робити. Добре?
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15.05.2024 12:45 Відповісти
Щоб зникнули будь-які сумніви, ось ОФІЦІЙНИЙ прес-реліз від Пентагону:

https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/

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15.05.2024 13:13 Відповісти
Ось ДЕТАЛЬНИЙ перелік пакету допомоги від 21 грудня 2022 року:

https://media.defense.gov/2022/Dec/21/2003136422/-1/-1/0/20221216-UKRAINE-FACT-SHEET-PDA28-USAI1.PDF

І ще - надаю посилання на список ВСІЄЇ військової допомоги Україні від союзників (з 2022 по 2024)

https://www.forumarmstrade.org/ukrainearms.html

Читайте, підвищуйте обізнаність...
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15.05.2024 13:18 Відповісти
Так, про всяк випадок:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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15.05.2024 12:02 Відповісти
Собаку с милицией Радар із патріотами обіцяли прислати
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15.05.2024 07:49 Відповісти
Сколько в одной батарее патриотов?
"В батарею Patriot входит только один fire unit (до 8 пусковых, одна РЛС, один командный пункт, машины связи и обеспечения.
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15.05.2024 07:57 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 12 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 год, всего должны быть переданы 3 батареи Patriot PAC-3 MSE от США и Германии, 2 ПУ от Нидерландо
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15.05.2024 08:02 Відповісти
Ну і дє вони ? Виключно , там де кроти живуть Ні в Херсоні , ні в Одесі, Миколаєві нема
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15.05.2024 08:08 Відповісти
мають трошки тiльки для себе
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15.05.2024 08:14 Відповісти
Ну хоч за це спасибі
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15.05.2024 08:14 Відповісти
do not worry , it is nothing
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15.05.2024 08:17 Відповісти
Только "рассматривают возможность", а вы уже благодарите.
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15.05.2024 10:19 Відповісти
Ш шо? Ще з одного боку Київ прикриють? Величезна Україні радість....
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15.05.2024 09:39 Відповісти
Всем недовольным помощью США напомню, без неё война бы уже практически закончилась. Но вам бы точно не понравился итог.
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15.05.2024 10:29 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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15.05.2024 11:11 Відповісти
 
 