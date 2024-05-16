РФ не зможе окупувати Харків, якщо у нас будуть дві системи Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.
"Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - наголосив Зеленський.
Президента запитали, чи винні США у тому, що зараз відбувається у Харкові.
"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - відповів він.
Передача Patriot Україні
Західні ЗМІ повідомили, що США планують надати Україні ще одну батарею Patriot. Рішення передати третю систему Patriot також ухвалила і Німеччина.
Водночас у Польщі заявили, що не можуть передати Україні Patriot, оскільки самі лише починають отримувати замовлені комплекси.
Прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. Потрібно ще 5-6 Patriot, зазначила вона.
Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.
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Бо до Вовчанська кацапи дійшли малими групами до взводу.
Командування напрямку просто, як завжди, проіпало захід кацапні...
@YURDOS555
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https://twitter.com/YURDOS555/status/1791032522702229988
Українці, вибори 2019. Штанга бл....ть.
Майдану-4
вова, він буде жостчє ніж Майдан-3 👿
І ще - Вавочка, заарештуй усіх письменників, особливо тих, хто пройшов вишкіл у стрільбі. Можна й поетів зі співаками - вони тусуються разом. Або висилай їх з країни на "філософському автобусі". І провідай у Словакії колегу по жизні, апельсинки йому в лікарню принеси...
Дебіл!
Во клован лохам заливает !
Да если бы ты не поперся в Президенты по команде Бени и его дружков хасидо-олигархов, то этой войны вообще бы НЕ БЫЛО !
Если - перестанут воровать!
Если - перестанут врать!
Если - поймут, что идёт война!
Если - перестанут бегать от обязанности защищать свою Родину!
Если - будут людьми и настоящими патриотами своей Украины!
Но - пока ничего всего этого нету!
Но - никто не сделал выводов из событий и ситуаций вторжения 24.02.2022 года!
Но - армия рф сейчас реально угрожает Харькову, Сумам, а в скором бедующем и Чернигову, Киеву, Житомиру, Ровно (о этом в открытую говорят в ЦРУ и Пентагоне)!
Так когда же наступит наконец прозрение?! Может когда перестанут помогать!? Когда не дадут не патрона, не $, не снаряда?!
А почему не мобилизировали внутренние бюджетные резервы?! Почему не переформатировали бюджет ввиду создавшегося критического положения? Почему Народ Украины не понимает и не хочет понимать такую власть. Ведь бюджетнику лучше недополучить в месяц 1, 2 тысячи которые пойдут на снаряды или патроны для ЗСУ, чем быть реально расстрелянным оккупантом рф где-нибудь сейчас под Волчанском, Авдеевкой, Бахмутом, Купянском и т.д.
Где ответы на все эти вопросы?! Где?!!
треба навколо Харківа покласти нову дорогу - і все буде добре!!!
У кого це "у нас"?
Системи Петріот мають бути в Харківській області, а не "у вас".
Якщо нові Петріот будуть прикривати Конче-Заспу та аеропорт Бориспіль, то хрін вони поможуть Харкову.