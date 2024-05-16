РФ не зможе окупувати Харків, якщо у нас будуть дві системи Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що для оборони Харкова потрібно дві системи ППО Patriot.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю ABC News, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - наголосив Зеленський.

Президента запитали, чи винні США у тому, що зараз відбувається у Харкові.

"Це винен весь світ. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - відповів він.

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Передача Patriot Україні

Західні ЗМІ повідомили, що США планують надати Україні ще одну батарею Patriot. Рішення передати третю систему Patriot також ухвалила і Німеччина.

Водночас у Польщі заявили, що не можуть передати Україні Patriot, оскільки самі лише починають отримувати замовлені комплекси.

Прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. Потрібно ще 5-6 Patriot, зазначила вона.

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

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