Силы обороны остановили активное продвижение россиян на Харьковщине, в городской застройке Волчанска продолжаются бои, - Синегубов

По состоянию на четверг, 16 мая, украинские военные остановили активное продвижение врага на Харьковщине, однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские захватчики продвинулись в сторону Липцев на Липецком направлении. Однако нашим защитникам удалось сдержать активное продвижение оккупантов.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение и они наносят поражения по живой силе, военной технике и вооружению врага в довольно большом количестве", заявил Синегубов.

Чиновник также добавил, что россияне вынуждены подтягивать дополнительные резервы, чтобы поддерживать свой наступательный потенциал на Харьковщине. Однако, он отметил, что Силы обороны имеют задачу стабилизировать линию фронта.

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Кроме того, Синегубов отметил, что враг не оставляет попыток захватить город Волчанск. По его словам, город находится под постоянными обстрелами, боевые действия продолжаются в городской застройке. Враг также не прекращает обстреливать и другие приграничные населенные пункты Харьковщины. По словам чиновника, всего были атакованы около 30 населенных пунктов.

"Наши воины ежедневно, ежечасно, ежеминутно защищают нашу территорию. Отбивают занятые врагом земли для того, чтобы уменьшить ту "серую зону", которая сейчас образовалась на севере области. Нами разработаны обновленные маршруты эвакуации, есть договоренности с "Укрзалізниця" об эвакуационных поездах", - сказал глава Харьковской ОГА.

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К слову, в своем вечернем обращении за 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось придать уверенности" на Волчанском направлении.