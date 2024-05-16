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Новости Война
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Силы обороны остановили активное продвижение россиян на Харьковщине, в городской застройке Волчанска продолжаются бои, - Синегубов

Сили оборони зупинили активне просування росіян на Харківщині – Синєгубов

По состоянию на четверг, 16 мая, украинские военные остановили активное продвижение врага на Харьковщине, однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что российские захватчики продвинулись в сторону Липцев на Липецком направлении. Однако нашим защитникам удалось сдержать активное продвижение оккупантов.

"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение и они наносят поражения по живой силе, военной технике и вооружению врага в довольно большом количестве", заявил Синегубов.

Чиновник также добавил, что россияне вынуждены подтягивать дополнительные резервы, чтобы поддерживать свой наступательный потенциал на Харьковщине. Однако, он отметил, что Силы обороны имеют задачу стабилизировать линию фронта.

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Кроме того, Синегубов отметил, что враг не оставляет попыток захватить город Волчанск. По его словам, город находится под постоянными обстрелами, боевые действия продолжаются в городской застройке. Враг также не прекращает обстреливать и другие приграничные населенные пункты Харьковщины. По словам чиновника, всего были атакованы около 30 населенных пунктов.

"Наши воины ежедневно, ежечасно, ежеминутно защищают нашу территорию. Отбивают занятые врагом земли для того, чтобы уменьшить ту "серую зону", которая сейчас образовалась на севере области. Нами разработаны обновленные маршруты эвакуации, есть договоренности с "Укрзалізниця" об эвакуационных поездах", - сказал глава Харьковской ОГА.

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К слову, в своем вечернем обращении за 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось придать уверенности" на Волчанском направлении.

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558) Волчанск (385)


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Топ комментарии
+12
І в нього хватає нахабства ще розповідати про сили оборони? Хлопці своїми життями і здоров'ям платять за його тупість і корумпованість. Невже ви думаєте, що всі такі тупі як ви? Уміти красти - ще не означає бути розумним, це означає тільки гнилість душі.
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16.05.2024 20:58
+10
проте стабілізувати лінію фронту поки не вдалося, - Синєгубов.
Однак, самий чесний в світі Генштаб заявив, що лінію фронту стабілізувати на Харківському напрямку.
Кому вірити, чи всі однакові ушлйопки , зелені гниди?
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16.05.2024 20:59
+10
падлюка що розкрала гроші та не побудувала фортифікації ще наважуется рота розкривати.....
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16.05.2024 20:59
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І в нього хватає нахабства ще розповідати про сили оборони? Хлопці своїми життями і здоров'ям платять за його тупість і корумпованість. Невже ви думаєте, що всі такі тупі як ви? Уміти красти - ще не означає бути розумним, це означає тільки гнилість душі.
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16.05.2024 20:58 Ответить
А може , Синегубов, вже пора харків'янам зброю раздовати , як це було в Київі?

Чи у Багдаде усе спокійно?
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16.05.2024 22:25 Ответить
проте стабілізувати лінію фронту поки не вдалося, - Синєгубов.
Однак, самий чесний в світі Генштаб заявив, що лінію фронту стабілізувати на Харківському напрямку.
Кому вірити, чи всі однакові ушлйопки , зелені гниди?
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16.05.2024 20:59 Ответить
падлюка що розкрала гроші та не побудувала фортифікації ще наважуется рота розкривати.....
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16.05.2024 20:59 Ответить
Пісдьош синіми губами... ********** ще вчора усе стабілізував, а сьогодні додав впевненості
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16.05.2024 20:59 Ответить
Проібав захист Харківськоі обл і тепер шось насипає
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16.05.2024 21:02 Ответить
Падло зелене, ти ще будеш давати покази...
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16.05.2024 21:02 Ответить
Вест світ бачить, що ця влада це влада злодіїв та зрадників.
Синєгубов - очільник Харківськрї ОВА злодій?
Звичайно, злодій. Розікрав державні гроші на побудову фортифікаційних споруджень на кордоні. Тому нічого не зроблено на кордоні, тому і рашисти спокійно маршем собі зайшли в Харківську область
Зеля не злодій?
Такий же злодій , як і його підлеглий Синєгубов
Генштаб хто там?
Такі ж злодії та паркетні щури, які тільки лижуть задницю Верховному злодію, брешуть та крадуть.
Головнокомандувач Сирський?
Такий же.
Бреше і ні хєра не робить для захисту України.
Всі вони рорашистські гниди. Тому і такий результат на фронті.
Рашистську банду геть!
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16.05.2024 21:12 Ответить
А пасивне просування що? Не зупиняеться?
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16.05.2024 21:15 Ответить
Оманський договорняк.
Інакше би не тримали в тилу всю війну півмільйона військових, які навіть не знають, що таке фронт
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16.05.2024 21:22 Ответить
Ще одне опудало бородате в гімнастьоркє
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16.05.2024 21:24 Ответить
Спочатку потрібно було створити таке активне просування кацапів а потім потужно брехати як ми стабілізуємо ситуацію.
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16.05.2024 21:30 Ответить
Кончений
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16.05.2024 21:34 Ответить
Чого я не бачу тут юзерів, які вписуються за ЕрЗе та їх ставленика Синєгубова?

Може, перевелися?
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16.05.2024 22:12 Ответить
Дуже висока ціна стабілізацій і "додавння впевненості" внаслідок корупції, що не припиняється, саботажу і зрад.

https://www.youtube.com/watch?v=4ACkpQB6BUY Вічна Пам'ять Героям, які загинули 14 травня - YouTube

Страшні рядки.
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16.05.2024 22:35 Ответить
PS Травень 2014-го - 2022-го.
Починаючи із лютого 2022-го втрати просто жахаючі.
У жовтні 2022-го "Книга Пам'яті полеглих за Україну" припинила друкувати імена полеглих.
Мабуть, це правильно під час великої війни. Але сторінки треба буде обов'язково поновити.
Щоб не забути і не пробачити смерті й руйнування російському агресору. Й українським поводирям до "української мрії"!
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17.05.2024 00:04 Ответить
Синегубов, де лінія оборони?
Проіпали?
Ваша зелена команда все пройопує?
Як 24.02.2022?
Така ж сама куйня?
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16.05.2024 22:47 Ответить
 
 