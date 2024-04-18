Сирський обговорив із Каволі нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Провів важливу розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

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"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - зазначив Сирський.