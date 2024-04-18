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Новини
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Сирський обговорив із Каволі нагальні потреби ЗСУ

сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Провів важливу розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.

Обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстановка на Східному фронті суттєво загострилася. Противник застосовує нові підрозділи на бронетехніці і періодично добивається тактичного успіху, - Сирський

"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - зазначив Сирський.

Автор: 

Каволі (54) Олександр Сирський (583)


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Топ коментарі
+4
головокомандувач провів переговори ... То піар такий чи щось інше про яке я навіть думати боюсь ?
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18.04.2024 07:38
+3
І хлопнул рюмашку...
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18.04.2024 08:10
+1
Поки сирські обговорюють - фронт сиплеться. Все по-плану...
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18.04.2024 08:14
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головокомандувач провів переговори ... То піар такий чи щось інше про яке я навіть думати боюсь ?
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18.04.2024 07:38 Відповісти
Воно ж ібіцильне і розмовляти не вміє як і його шеф. Це ж не Залужний, який був докором їм досвідченістю і грамотністю.
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18.04.2024 09:59 Відповісти
І хлопнул рюмашку...
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18.04.2024 08:10 Відповісти
Поки сирські обговорюють - фронт сиплеться. Все по-плану...
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18.04.2024 08:14 Відповісти
Мое невелике спостереження : президента Порошенка в свій час покатали на СУ27 в Запоріжжя, міністерка оборони Нідерландів (очевидно в якості пасажирки ) прилетіла в винищувачі F16 в Румунію. А шо там найвеличніший, боїться хоча-би в БТР залізти, сфотографуватись , і потім показувати це фото всему світу, який він крутий перець.

https://www.dialog.ua/war/293440_1713412738
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18.04.2024 08:36 Відповісти
Мабуть, сирський щось глаголив КАВОЛІ про «РОЗМИВАННЯ» підрозділів ДУК, перед ТРАВНЕВИМ завершенням дійства отого Зеленського !!….
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18.04.2024 09:08 Відповісти
Единственная в своем роде: чем особенна РЛС «Контейнер», по которой ударила Украина.
Россия потратила на ее разработку и изготовление 15 лет.

17 апреля ГУР Минобороны Украины второй раз ударило дронами по российской загоризонтной РЛС 29Б6 «Контейнер» в Мордовии.

Сообщается, что «Контейнер» - это самый мощный радар, который есть в распоряжении России. Более того, он существует в единственном количестве.

В материале говорится, что что разработка и изготовление 29Б6 «Контейнер» проходили с 1995 по 2000 год, с 2002 по 2012 год шли испытания. И только в 2012 году Минобороны РФ официально сообщило о постановке на опытно-боевое дежурство РЛС 29Б6 «Контейнер». При этом полноценное боевое дежурство началось только в 2019 году.

Отмечается, что в 2012 году в Минобороны сообщали о намерениях разместить вторую РЛС 29Б6 «Контейнер» на Дальнем Востоке. Тогда предполагалось, что боевое дежурство стартует в 2018 году, но уже в 2020-м стало известно, что срок сдвинулся на неопределенный срок.
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18.04.2024 10:20 Відповісти
Я знаю, що зупинить банду зеленсКОГО та дЄрмака ! Не смійтесь, будь-ласка. Я впевнений на 99 %. Український Массад. І тут УВАГА. Який ліквідує пахана попередньої кримінальної банди. ЯНУКОВИЧА у Ростові. Достатньо однієї ракети. Щоб зупинити розкрадання коштів партнерів зеленсКОЮ бандою. Уявіть, що буде творитись у тих дЄрмаківських головах, якщо це станеться. Меч правосуддя України буде висіти над кожним, хто забруднив свої руки.
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18.04.2024 10:50 Відповісти
 
 