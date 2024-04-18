Сирський обговорив із Каволі нагальні потреби ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Провів важливу розмову з Головою Європейського командування Збройних сил США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі генералом Крістофером Каволі", - зазначив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема в сучасних засобах ППО, артилерії і боєприпасах, а також важкій бронетехніці.
Обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.
"Подякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - зазначив Сирський.
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Россия потратила на ее разработку и изготовление 15 лет.
17 апреля ГУР Минобороны Украины второй раз ударило дронами по российской загоризонтной РЛС 29Б6 «Контейнер» в Мордовии.
Сообщается, что «Контейнер» - это самый мощный радар, который есть в распоряжении России. Более того, он существует в единственном количестве.
В материале говорится, что что разработка и изготовление 29Б6 «Контейнер» проходили с 1995 по 2000 год, с 2002 по 2012 год шли испытания. И только в 2012 году Минобороны РФ официально сообщило о постановке на опытно-боевое дежурство РЛС 29Б6 «Контейнер». При этом полноценное боевое дежурство началось только в 2019 году.
Отмечается, что в 2012 году в Минобороны сообщали о намерениях разместить вторую РЛС 29Б6 «Контейнер» на Дальнем Востоке. Тогда предполагалось, что боевое дежурство стартует в 2018 году, но уже в 2020-м стало известно, что срок сдвинулся на неопределенный срок.