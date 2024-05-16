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Новости Война
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Россияне не имеют достаточного количества сил для стратегического прорыва на Харьковщине, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

Росіяни не мають сил для стратегічного прориву на Харківщині - Каволі

По мнению командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, у россиян недостаточно возможностей для того, чтобы осуществить стратегический прорыв на Харьковщине. Но российские войска могут прибегать к локальным атакам.

Об этом генерал Каволи заявил на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО, пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне не имеют достаточного количества войск для того, чтобы достичь стратегического прорыва на Харьковском направлении.

"Мы не верим в это. Более того, они не имеют навыков и возможностей, чтобы это сделать, чтобы проводить большую операцию, чтобы воспользоваться любым локальным прорывом для достижения стратегического преимущества", - сказал командующий сил НАТО в Европе.

Однако он отметил, что войска РФ могут достигать локальных успехов.

Глава ОВС НАТО в Европе добавил, что он тесно общается со своими украинскими коллегами и выразил уверенность, что "они контролируют ситуацию".

Также читайте: Сырский обсудил с Каволи насущные потребности ВСУ

Ситуация на Харьковском направлении

К слову, ранее украинский Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг, при поддержке авиации, пытается давить на нашу оборону. Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, осуществили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения Сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории.

На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестово. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

Также читайте: Силы обороны остановили активное продвижение россиян на Харьковщине, в городской застройке Волчанска продолжаются бои, - Синегубов

Автор: 

Харьковщина (5577) Каволи Кристофер (54)


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Топ комментарии
+2
На Харків в кацапів може и сил немає - вони хочуть підіити на 20 км і з арти лупити по місту
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16.05.2024 21:30
+2
Американська допомога прийшла надто пізно. Тобто, не було сильної оборони і недостатньо зброї, щоб зупинити російську армію.
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16.05.2024 22:01
+1
Уже под Липцами, а кількості все нет и нет.
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16.05.2024 21:45
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На Харків в кацапів може и сил немає - вони хочуть підіити на 20 км і з арти лупити по місту
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16.05.2024 21:30 Ответить
Это одна из задач. Но основная мне кажется это попытка перерезать снабжение сил на Купянском направлении.
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16.05.2024 21:32 Ответить
Так - якшо продавлять нашу оборону
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16.05.2024 21:33 Ответить
Уже под Липцами, а кількості все нет и нет.
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16.05.2024 21:45 Ответить
Ага, *уйло щось там про ''зернини'' розповідало. Ось вони і по ''зернині'' і відтискають(
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16.05.2024 21:48 Ответить
в 2014 году снимали питерцев с производств, в течении недели и перевозили пассажирскими поездами в Белгород. Ресурс невозможно рассчитать, главное готовится к 100 тысячам.
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16.05.2024 21:57 Ответить
Американська допомога прийшла надто пізно. Тобто, не було сильної оборони і недостатньо зброї, щоб зупинити російську армію.
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16.05.2024 22:01 Ответить
Та ні. Вона тільки почала доходити до військ. Про це пишуть всі.
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16.05.2024 22:21 Ответить
Такої думки дотримуються і американські ЗМІ.
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17.05.2024 21:55 Ответить
Сил нет, а продвигаются постоянно. И ракеты у них давно кончились.
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16.05.2024 22:56 Ответить
 
 