Россияне не имеют достаточного количества сил для стратегического прорыва на Харьковщине, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

По мнению командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, у россиян недостаточно возможностей для того, чтобы осуществить стратегический прорыв на Харьковщине. Но российские войска могут прибегать к локальным атакам.

Об этом генерал Каволи заявил на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО, пишет "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне не имеют достаточного количества войск для того, чтобы достичь стратегического прорыва на Харьковском направлении.

"Мы не верим в это. Более того, они не имеют навыков и возможностей, чтобы это сделать, чтобы проводить большую операцию, чтобы воспользоваться любым локальным прорывом для достижения стратегического преимущества", - сказал командующий сил НАТО в Европе.

Однако он отметил, что войска РФ могут достигать локальных успехов.

Глава ОВС НАТО в Европе добавил, что он тесно общается со своими украинскими коллегами и выразил уверенность, что "они контролируют ситуацию".

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Ситуация на Харьковском направлении

К слову, ранее украинский Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг, при поддержке авиации, пытается давить на нашу оборону. Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, осуществили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения Сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории.

На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестово. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

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