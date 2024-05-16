ВСУ продемонстрировали способность добиваться успехов на поле боя, поддержка Украины сейчас крайне важна, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Украина показала миру, что способна добиться беспрецедентных успехов на поле боя, но для этого им нужна военная помощь западных стран. Поэтому союзники между достижением целей НАТО и помощью Киеву должны выбирать последнее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Украина продемонстрировала миру, что она способна достичь беспрецедентных успехов на поле боя. Нет ничего, что они не могли бы сделать. Все, что им нужно, это наша помощь. К счастью, помощь уже в пути", - сказал он во время вступительного слова на заседании Военного комитета начальников обороны.

Бауэр подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческой жизнью.

"В союзных странах неделя есть неделя. В Украине неделя - это мать... отец... ребенок... друг... любимый, потерянные навсегда", - добавил он.

Председатель Военного комитета Альянса заявил, что Украина продолжит получать помощь от партнеров. Он призвал страны НАТО между достижением целей Альянса и поддержкой Украины выбирать поддержку.

"Украине еще не поздно одержать победу. Свобода Украины не может, не должна умереть и не умрет. И, союзники, если перед вами стоит выбор между выполнением целевых показателей НАТО или поддержкой Украины, вы должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. Потерянные жизни потеряны навсегда", - заявил он.

Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность - действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой.



"И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление получить власть за рубежом, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей - даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но мало того: они готовы поставить под угрозу благополучие еще многих миллионов людей во всем мире, используя продовольствие, энергию и миграцию как оружие", - резюмировал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что вклад союзников в экономическую и гуманитарную помощь Украине, по его словам, втрое превышает американский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовят новый оборонный пакет помощи для Украины