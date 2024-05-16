США готовят новый оборонный пакет помощи для Украины

В Белом доме заявили, что готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом она не уточнила, что именно войдет в новый пакет.

В то же время Жан-Пьер подтвердила, что США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова. По ее словам, в этом районе "украинские силы ведут ожесточенные бои".

Также пресс-секретарь Белого дома рассказала журналистам, что российские войска начали наступление на Харьков и вскоре активизируют темпы наступательных операций там, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", - отметила Жан-Пьер.

Напомним, на днях глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине. Эти средства будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

Недавно США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине. По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов.

К слову, бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина этим летом получит от США новые и дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.

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