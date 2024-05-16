США готовят новый оборонный пакет помощи для Украины
В Белом доме заявили, что готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
При этом она не уточнила, что именно войдет в новый пакет.
В то же время Жан-Пьер подтвердила, что США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова. По ее словам, в этом районе "украинские силы ведут ожесточенные бои".
Также пресс-секретарь Белого дома рассказала журналистам, что российские войска начали наступление на Харьков и вскоре активизируют темпы наступательных операций там, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", - отметила Жан-Пьер.
Напомним, на днях глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине. Эти средства будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.
Недавно США обнародовали развернутый перечень вооружений, которые предоставили Украине. По информации Минобороны США, общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения РФ составляет более $50 миллиардов.
К слову, бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина этим летом получит от США новые и дальнобойные виды вооружения для противостояния российской агрессии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нащядки будть споминати цей час як діди з глузду зовсім зїхали і відбулавили ідіота...
і все також битися з кацапнею.
Дух реваншизму живе в головах московитів, а кремлівський карлик очолив цей процес.
В Заходу не має достатньо озброєння для задоволення потреб України у війні з московією, а частина озброєння не ефективна для зупинки агресора, Захід не готовий до війни з московією, його політика економічної підтримки постесересеровської московії і її умиротворення завершилась провалом.
Але й московія, яка готувалась до війни після краху СРСР, виявилась слабкою, щоб поневолити Україну, не зважаючи на кричущі помилки допущені Зеленським після приходу до влади. Ціної величезних втрат Україна, при підтримці Заходу, виграє війну,....війна завершиться лише коли московія буде дезінтегрована.
========
Може злочини які юридично очолює маріонетка злочинних фінансових угруповань зеленський