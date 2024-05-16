США готують новий оборонний пакет допомоги для України

У Білому домі заявили, що готують до відправлення в Україну нову партію зброї та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр

При цьому вона не уточнила, що саме увійде до нового пакету.

Водночас Жан-П'єр підтвердила, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. За її словами, у цьому районі "українські сили ведуть запеклі бої".

Також речниця Білого дому розповіла журналістам, що російські війська розпочали наступ на Харків та незабаром активізують темпи наступальних операцій там, аби створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - зазначила Жан-П'єр.

Нагадаємо, днями глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні. Ці кошти будуть спрямовані на інвестування у промислову базу України.

Нещодавно США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів.

До слова, колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна цього літа отримає від США нові й далекобійні види озброєння для протистояння російській агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вважають неприйнятними дії Китаю, що допомагають Росії у війні проти України, - Білий Дім