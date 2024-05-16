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Новини
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США готують новий оборонний пакет допомоги для України

жан-п’єр,карін

У Білому домі заявили, що готують  до відправлення в Україну нову партію зброї та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр

При цьому вона не уточнила, що саме увійде до нового пакету.

Водночас Жан-П'єр підтвердила, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. За її словами, у цьому районі "українські сили ведуть запеклі бої".

Також речниця Білого дому розповіла журналістам, що російські війська розпочали наступ на Харків та незабаром активізують темпи наступальних операцій там, аби створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - зазначила Жан-П'єр.

Нагадаємо,  днями глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні. Ці кошти будуть спрямовані на інвестування у промислову базу України.

Нещодавно США оприлюднили розгорнутий перелік озброєнь, які надали Україні. За інформацією Міноборони США, загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення РФ становить понад $50 мільярдів.

До слова, колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна цього літа отримає від США нові й далекобійні види озброєння для протистояння російській агресії.

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Автор: 

допомога (8288) США (22473) Жан-П'єр Карін (69)


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Топ коментарі
+3
буба, як завжди, готує відос - хто шо...
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16.05.2024 06:29
+3
снаряга до F-16 ..щоб тупа вата горіла ще перед прожаркою в Пеклі ...
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16.05.2024 07:10
+2
Війна розпочата московією результат краху політики ЄС, США та Заходу в цілому, до московії після розвалу СРСР.

Дух реваншизму живе в головах московитів, а кремлівський карлик очолив цей процес.

В Заходу не має достатньо озброєння для задоволення потреб України у війні з московією, а частина озброєння не ефективна для зупинки агресора, Захід не готовий до війни з московією, його політика економічної підтримки постесересеровської московії і її умиротворення завершилась провалом.

Але й московія, яка готувалась до війни після краху СРСР, виявилась слабкою, щоб поневолити Україну, не зважаючи на кричущі помилки допущені Зеленським після приходу до влади. Ціної величезних втрат Україна, при підтримці Заходу, виграє війну,....війна завершиться лише коли московія буде дезінтегрована.
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16.05.2024 08:26
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буба, як завжди, готує відос - хто шо...
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16.05.2024 06:29 Відповісти
а ми от піднатужимося і винесемо білку на пoверхню i руді як завжди заблокують допомогу, але буба як завжди буде готувати відос....
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16.05.2024 06:31 Відповісти
от ми дали!
нащядки будть споминати цей час як діди з глузду зовсім зїхали і відбулавили ідіота...
і все також битися з кацапнею.
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16.05.2024 06:52 Відповісти
снаряга до F-16 ..щоб тупа вата горіла ще перед прожаркою в Пеклі ...
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16.05.2024 07:10 Відповісти
людей кому воювати нема, тут хоч зірку смерті дай якщо нема мотивованих людей то толку з тих пакетів практично тоже нема
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16.05.2024 07:25 Відповісти
C такими законами и подходом к людям как к скотам-желающих и не будет...Я даже больше скажу,скоро и донатить мало кто будет,потому что человек не будет жертвовать деньги,глядя ежедневные видосы как простых прохожих работаяг п.здят люди в военной форме и пакуют насильно в бусы. Завтра это может случиться и с ним самим...Если воевать не может или не хочет-не заставить...Что это за воин??
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16.05.2024 10:07 Відповісти
Війна розпочата московією результат краху політики ЄС, США та Заходу в цілому, до московії після розвалу СРСР.

Дух реваншизму живе в головах московитів, а кремлівський карлик очолив цей процес.

В Заходу не має достатньо озброєння для задоволення потреб України у війні з московією, а частина озброєння не ефективна для зупинки агресора, Захід не готовий до війни з московією, його політика економічної підтримки постесересеровської московії і її умиротворення завершилась провалом.

Але й московія, яка готувалась до війни після краху СРСР, виявилась слабкою, щоб поневолити Україну, не зважаючи на кричущі помилки допущені Зеленським після приходу до влади. Ціної величезних втрат Україна, при підтримці Заходу, виграє війну,....війна завершиться лише коли московія буде дезінтегрована.
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16.05.2024 08:26 Відповісти
кричущі помилки допущені Зеленським після приходу до влади
========
Може злочини які юридично очолює маріонетка злочинних фінансових угруповань зеленський
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16.05.2024 08:34 Відповісти
Вот она, цена потерянного времени! Инициатива уже не в руках Украины, а вернуть её ох как тяжело!
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16.05.2024 13:13 Відповісти
 
 