США виділять Україні новий пакет допомоги на $2 млрд, - Блінкен

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу із главою МЗС Дмитром Кулебою.

Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.

За словами Блінкена, це допоможе Україні закупити необхідне озброєння.

Читайте: У певний момент Україна та РФ можуть заморозити війну за корейським сценарієм. Найближчі місяці будуть вирішальними, - NYT