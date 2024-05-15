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Новини Допомога Україні
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США виділять Україні новий пакет допомоги на $2 млрд, - Блінкен

США виділять пакет допомоги на 2 млрд доларів

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу із главою МЗС Дмитром Кулебою.

Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.

За словами Блінкена, це допоможе Україні закупити необхідне озброєння. 

Читайте: У певний момент Україна та РФ можуть заморозити війну за корейським сценарієм. Найближчі місяці будуть вирішальними, - NYT

Автор: 

США (22417) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+5
Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.
Якщо дають гроші а не військову техніку та зброю, то амінь... гроші ОПа розкраде.
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15.05.2024 14:47
+5
Не надо денег...Передайте своим компаниям на заказы,вместо них-со складов дайте необходимые боеприпасы и вооружение.Никаких денег этой власти.Клептоманам деньги давать нельзя-они с собой совладать не могут.Какие нах.. деньги. На укрепления еще бы выделили...Наивные
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15.05.2024 14:49
+3
Нещодавно пройшла інформація, що наші виробники можуть виготовляти зброї в рази більше, ніж держава може її закупити.

Можливо - саме на це і направлений цей транш?
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15.05.2024 15:11
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Ну США можуть, меседж владі як на мене норм
Більше крадіть і буде вам гітара, або піаніно від ЗЕ
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15.05.2024 14:48 Відповісти


за що ти так ненавидиш Україну ?
ти кацап ?
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15.05.2024 15:16 Відповісти
На жаль з теперішньою владою це все рівно що мертвому колоти вітаміни.

Історія один в один південний Вєтнам - де корурція так демотивувала людей що північний Вєтнам не дивлячись на свою звірину суть переміг.
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15.05.2024 14:45 Відповісти
Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.
Якщо дають гроші а не військову техніку та зброю, то амінь... гроші ОПа розкраде.
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15.05.2024 14:47 Відповісти
Зважаючи на те, як американці слідкують за липкими зеленими ручками, це буде досить складно - наглядачам ще перед Конгресом звітувати.
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15.05.2024 15:09 Відповісти
ЗЄля свої, бюджетні краде, себто, наші, гроші, виключно гривні.

папойсашей та мамойрімой клявся-божився

.
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15.05.2024 15:30 Відповісти
Ну так бачили очі, що купували?

Тепер жріть оце лайно повною ложкою!!
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15.05.2024 16:09 Відповісти
Не надо денег...Передайте своим компаниям на заказы,вместо них-со складов дайте необходимые боеприпасы и вооружение.Никаких денег этой власти.Клептоманам деньги давать нельзя-они с собой совладать не могут.Какие нах.. деньги. На укрепления еще бы выделили...Наивные
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15.05.2024 14:49 Відповісти
Нещодавно пройшла інформація, що наші виробники можуть виготовляти зброї в рази більше, ніж держава може її закупити.

Можливо - саме на це і направлений цей транш?
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15.05.2024 15:11 Відповісти
Краще самі закупіть на цю суму озброєння,пришліть,проконтролюйте доставку і використання...бо ми повністю довіряємо нашій владі
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15.05.2024 14:53 Відповісти
Невже правда?
"Блінкен дозволив бити американською зброєю по РФ: «Ми не заохочуємо, не сприяємо ударам України по Росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну».
Він також заявив, що Харків є пріоритетом №1 для отримання ППО «Patriot».
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15.05.2024 14:58 Відповісти
Грошима тільки не давайте, аудит повинен бути і дивитися і фіксувати що і як має бути.
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15.05.2024 15:00 Відповісти
 
 