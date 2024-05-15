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Новости Помощь Украине
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США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд, - Блинкен

США виділять пакет допомоги на 2 млрд доларів

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Средства будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

По словам Блинкена, это поможет Украине закупить необходимое вооружение.

Также читайте: США намерены использовать конфискованные российские активы для финансирования восстановления Украины, - Блинкен

Автор: 

США (26336) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+5
Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.
Якщо дають гроші а не військову техніку та зброю, то амінь... гроші ОПа розкраде.
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15.05.2024 14:47
+5
Не надо денег...Передайте своим компаниям на заказы,вместо них-со складов дайте необходимые боеприпасы и вооружение.Никаких денег этой власти.Клептоманам деньги давать нельзя-они с собой совладать не могут.Какие нах.. деньги. На укрепления еще бы выделили...Наивные
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15.05.2024 14:49
+3
Нещодавно пройшла інформація, що наші виробники можуть виготовляти зброї в рази більше, ніж держава може її закупити.

Можливо - саме на це і направлений цей транш?
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15.05.2024 15:11
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Ну США можуть, меседж владі як на мене норм
Більше крадіть і буде вам гітара, або піаніно від ЗЕ
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15.05.2024 14:48 Ответить


за що ти так ненавидиш Україну ?
ти кацап ?
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15.05.2024 15:16 Ответить
На жаль з теперішньою владою це все рівно що мертвому колоти вітаміни.

Історія один в один південний Вєтнам - де корурція так демотивувала людей що північний Вєтнам не дивлячись на свою звірину суть переміг.
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15.05.2024 14:45 Ответить
Кошти буде спрямовано на інвестування у промислову базу України.
Якщо дають гроші а не військову техніку та зброю, то амінь... гроші ОПа розкраде.
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15.05.2024 14:47 Ответить
Зважаючи на те, як американці слідкують за липкими зеленими ручками, це буде досить складно - наглядачам ще перед Конгресом звітувати.
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15.05.2024 15:09 Ответить
ЗЄля свої, бюджетні краде, себто, наші, гроші, виключно гривні.

папойсашей та мамойрімой клявся-божився

.
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15.05.2024 15:30 Ответить
Ну так бачили очі, що купували?

Тепер жріть оце лайно повною ложкою!!
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15.05.2024 16:09 Ответить
Не надо денег...Передайте своим компаниям на заказы,вместо них-со складов дайте необходимые боеприпасы и вооружение.Никаких денег этой власти.Клептоманам деньги давать нельзя-они с собой совладать не могут.Какие нах.. деньги. На укрепления еще бы выделили...Наивные
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15.05.2024 14:49 Ответить
Нещодавно пройшла інформація, що наші виробники можуть виготовляти зброї в рази більше, ніж держава може її закупити.

Можливо - саме на це і направлений цей транш?
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15.05.2024 15:11 Ответить
Краще самі закупіть на цю суму озброєння,пришліть,проконтролюйте доставку і використання...бо ми повністю довіряємо нашій владі
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15.05.2024 14:53 Ответить
Невже правда?
"Блінкен дозволив бити американською зброєю по РФ: «Ми не заохочуємо, не сприяємо ударам України по Росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну».
Він також заявив, що Харків є пріоритетом №1 для отримання ППО «Patriot».
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15.05.2024 14:58 Ответить
Грошима тільки не давайте, аудит повинен бути і дивитися і фіксувати що і як має бути.
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15.05.2024 15:00 Ответить
 
 