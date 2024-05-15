США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд, - Блинкен

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Средства будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.

По словам Блинкена, это поможет Украине закупить необходимое вооружение.

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