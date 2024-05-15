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США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд, - Блинкен
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Средства будут направлены на инвестирование в промышленную базу Украины.
По словам Блинкена, это поможет Украине закупить необходимое вооружение.
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Більше крадіть і буде вам гітара, або піаніно від ЗЕ
за що ти так ненавидиш Україну ?
ти кацап ?
Історія один в один південний Вєтнам - де корурція так демотивувала людей що північний Вєтнам не дивлячись на свою звірину суть переміг.
Якщо дають гроші а не військову техніку та зброю, то амінь... гроші ОПа розкраде.
папойсашей та мамойрімой клявся-божився
.
Тепер жріть оце лайно повною ложкою!!
Можливо - саме на це і направлений цей транш?
"Блінкен дозволив бити американською зброєю по РФ: «Ми не заохочуємо, не сприяємо ударам України по Росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну».
Він також заявив, що Харків є пріоритетом №1 для отримання ППО «Patriot».