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Новости Война
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США намерены использовать конфискованные российские активы для финансирования восстановления Украины, - Блинкен

Блінкен про заморожені активи РФ

Соединенные Штаты Америки собираются использовать арестованные российские активы для финансирования восстановления Украины. Такое решение также будет оговорено со странами G7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Американский Конгресс предоставил такие полномочия по конфискации российских активов в США, и у нас есть намерение это сделать", - отметил чиновник и подчеркнул, что РФ должна заплатить за нанесенный ущерб.

Блинкен добавил, США и другие страны G7 работают над механизмом, который позволит использовать другие замороженные активы в пользу Украины.

Напомним, в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля. Но для этого Евросоюз должен быстро принять необходимые решения.

Читайте также: Совет ЕС может принять решение об использовании доходов от активов РФ на следующей неделе

Автор: 

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Відновлення це добре - нам би зараз ці активи на зброю
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15.05.2024 07:34 Ответить
Як наприклад від кордону РФ до вовчанська, а потім до Харкова
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-rozpal-vijni-na-harkivschini-chinovniki-vitratili-370-mln-na-dorogu-vid-vovchanska-do-kordonu-z-rf-13-05-2024.html тендер на реконструкцію мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт "Чугунівка"
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15.05.2024 07:54 Ответить
Мати наміри - справа хороша, але Україна потребує реальних дій, реальної зброї, а не безкінечного потоку месседжів про підтримку
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15.05.2024 07:57 Ответить
После смены президента в Украине.
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15.05.2024 08:12 Ответить
Тут патова ситуація...
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15.05.2024 09:59 Ответить
В Америці російських грошей - копійки. Більшість російських грошей осіли у банках Бельгії(Брюссель). І перенаправлення цих грошей в Україну під великим питанням. Є, як є
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15.05.2024 08:15 Ответить
Ось цей закон
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

тепер адміністрації потрібно виконувати закон, або "замовчати" як було з лендлізом
почали в пресі називати закон, як про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength".
Хоча слово тік-ток в законі один раз тільки, а слово Україна майже 100 раз
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15.05.2024 09:05 Ответить
 
 