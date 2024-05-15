США намерены использовать конфискованные российские активы для финансирования восстановления Украины, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки собираются использовать арестованные российские активы для финансирования восстановления Украины. Такое решение также будет оговорено со странами G7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Американский Конгресс предоставил такие полномочия по конфискации российских активов в США, и у нас есть намерение это сделать", - отметил чиновник и подчеркнул, что РФ должна заплатить за нанесенный ущерб.

Блинкен добавил, США и другие страны G7 работают над механизмом, который позволит использовать другие замороженные активы в пользу Украины.

Напомним, в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля. Но для этого Евросоюз должен быстро принять необходимые решения.

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