США мають намір використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України, - Блінкен

Сполучені Штати Америки збираються використати заарештовані російські активи для фінансування відновлення України. Таке рішення також буде оговорено з країнами G7.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Американський Конгрес надав такі повноваження щодо конфіскації російських активів у США і у нас є намір це зробити", ‒ зазначив посадовець і підкреслив, що РФ має заплатити за завдані збитки.

Блінкен додав, США та інші країни G7 працюють над механізмом, який дозволить використати інші заморожені активи на користь України.

Нагадаємо, у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

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