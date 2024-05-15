США мають намір використати конфісковані російські активи для фінансування відновлення України, - Блінкен
Сполучені Штати Америки збираються використати заарештовані російські активи для фінансування відновлення України. Таке рішення також буде оговорено з країнами G7.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Американський Конгрес надав такі повноваження щодо конфіскації російських активів у США і у нас є намір це зробити", ‒ зазначив посадовець і підкреслив, що РФ має заплатити за завдані збитки.
Блінкен додав, США та інші країни G7 працюють над механізмом, який дозволить використати інші заморожені активи на користь України.
Нагадаємо, у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-rozpal-vijni-na-harkivschini-chinovniki-vitratili-370-mln-na-dorogu-vid-vovchanska-do-kordonu-z-rf-13-05-2024.html тендер на реконструкцію мосту на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-21-04 Харків - Вовчанськ - контрольно-пропускний пункт "Чугунівка"
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
тепер адміністрації потрібно виконувати закон, або "замовчати" як було з лендлізом
почали в пресі називати закон, як про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength".
Хоча слово тік-ток в законі один раз тільки, а слово Україна майже 100 раз