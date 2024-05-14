Інші держави надали Україні втричі більше економічної допомоги, ніж США, - Блінкен

Державний секретар Ентоні Блінкен підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.

Про це він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами очільника Держдепу, союзники та партнери України разом передали 85 мільярдів доларів економічної допомоги й допомоги на розвиток, яка допомагає платити зарплати рятувальникам, медикам і вчителям.

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"На кожен долар, який США передали як економічну допомогу й допомогу на розвиток Україні, інші донори інвестували втричі більше", – підкреслив він.

Серед іншого, Блінкен вказав, що Японія та Південна Корея постачають генератори та газові турбіни, Італія і Латвія – допомагають із ліквідацією наслідків руйнування Росією Каховської ГЕС, а Норвегія – фінансує відбудову шкіл і лікарень.

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"Я можу продовжувати цей перелік. Ми багато говоримо про роподіл тягаря – і ось який саме вигляд він має", – підсумував державний секретар.

Раніше Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України.