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Новини Допомога Україні
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Інші держави надали Україні втричі більше економічної допомоги, ніж США, - Блінкен

Блінкен Ентоні

Державний секретар Ентоні Блінкен підкреслив внесок союзників США в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.

Про це він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами очільника Держдепу, союзники та партнери України разом передали 85 мільярдів доларів економічної допомоги й допомоги на розвиток, яка допомагає платити зарплати рятувальникам, медикам і вчителям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен під час візиту в Київ: Я приїхав в Україну з меседжем, що ви – не самотні, за вами стоїть справді глобальна коаліція

"На кожен долар, який США передали як економічну допомогу й допомогу на розвиток Україні, інші донори інвестували втричі більше", – підкреслив він.

Серед іншого, Блінкен вказав, що Японія та Південна Корея постачають генератори та газові турбіни, Італія і Латвія – допомагають із ліквідацією наслідків руйнування Росією Каховської ГЕС, а Норвегія – фінансує відбудову шкіл і лікарень.

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"Я можу продовжувати цей перелік. Ми багато говоримо про роподіл тягаря – і ось який саме вигляд він має", – підсумував державний секретар.

Раніше Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України.

Автор: 

допомога (8327) Блінкен Ентоні (1157)


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14.05.2024 23:01 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/derzhsekretar-ssha-blinken-zapaliv-gitari-1715715457.html Блінкен влаштував рок-концерт у київському барі
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14.05.2024 23:05 Відповісти
Hoochie Cooche Man краще
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14.05.2024 23:13 Відповісти
Дякуємо созникам !

без вашої допомоги України вже б давно не було.
наше завдання використати цю допомогу
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14.05.2024 23:20 Відповісти
нові "плюшки" вже на кордоні з Україною

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14.05.2024 23:23 Відповісти
Так ,друга людина в СШа прилетіла "потриндіть" перед студентами. Робити їй більше нєхєр.

Так от цікаво ,що приїхав Блінкен передати особисто нашому Гавнокомандуючому від "вашингтонського обкому"???
Беручи до уваги перестановки в московії та візит Пуйла до імператора Сі - чи не узгоджують останні контури мирного договорняку по лінії розмежування???
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14.05.2024 23:35 Відповісти
Щось на зустрічі ЗЕ з Блінкіним
не було єрмака!!!
Що це!!!
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15.05.2024 04:04 Відповісти
 
 