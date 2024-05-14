Блінкен під час візиту в Київ: Я приїхав в Україну з меседжем, що ви – не самотні, за вами стоїть справді глобальна коаліція
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що головний меседж його приїзду в Київ, в тому щоб запевнити Україну в непохитності підтримки союзників у її боротьбі з агресією РФ.
Про це він заявив у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я приїхав в Україну з меседжем, що ви - не самотні", - наголосив Блінкен.
Він додав, що Сполучені Штати залишаються з нашою країною від першого дня, і ця підтримка не похитнеться.
"Ми і сьогодні з вами, і продовжимо стояти поруч, допоки не буде гарантована безпека України, її суверенітет, можливість обирати свій шлях", - наголосив держсекретар. Та зауважив, що йдеться не лише про США: "Десятки країн по всьому світу не просто вболівають за успіх України, вони допомагають вам досягти його". Зокрема, він відзначив зусилля Польщі, яка сприяє передачі майже всієї допомоги, й Чехії, яка докладає зусиль для закупівлі снарядів для ЗСУ. Крім того, він згадав Велику Британію з її недавнім оголошенням про багаторічний пакет допомоги, Австралію, яка зобов’язалася підтримати українську ППО, та інші країни.
"За вами стоїть справді глобальна коаліція, яка складається з країн, що розглядають вашу безпеку і, своєю чергою, європейську безпеку як власний основний інтерес безпеки", - підкреслив Блінкен.
Він наголосив, що обговорив у Києві стратегічний успіх України - вільної, процвітаючої, безпечної демократії, повністю інтегрованої в євроатлантичне співтовариство, яка сама контролює власну долю.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 травня 2024 року до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.
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https://republic.com.ua/article/pivroku-bez-dopomogi.html
Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського
бо зелена коаліція чим більше мінує і фортифікує - тим русня скоріше просувається.
Дійсно так.
Ховається за нашими спинами.
До усеру перелякана.
Мене більш дивує , що сидячи під бомбами деякі качки з фінсес-залу й боксери з рингу бздять йти й захищати Батьківщину не меньше мирних європейців . Й йще більш дивно , що 90% форум"ян рік тому проклинали діячив з воєнкомату й співчували фітнес-ухилянту , якому силоміць вручили повістку . Мене дивує , чому колишній голова МВС , колишній генпрокуров , Юрій Луценко служив в його 58 років в ЗСУ в 2023 році , чому Ігорь Луценко (46 років) - депутат колишній , суддя поточний Верховного суду служать й досі . Чому поточні депутати служать й воюють . А ось це фітнес-лайно ухилянта усі захищали тут на "Цензор-неті" .
А Олега Барни вже нема , нема Михайла Коцубайла ("Де Вінчі") ... Ось хто займе їх місце -- це питання більш нагайне , ніж "переляка" європейців !!!
Героями не народжуються - їх формують обставини . Переляканість - це норма для гомо-сапієнс . Лише обставини змушють воювати й не бздіти .
Бо там не бомбіть , туди не наступайте ...
А я бачу у московитських НПЗ акції "Сороса" й Ко. Й саме через руйнування цих НПЗ 100 конгресменів респуліканців підримали допомогу в 61 млрд.$ .
Бо українці вже так раділи від "ленд-лізу" ...
П.С. Впевненний , що збороя , яку анонсував Байден йще 25 квітня передати до кінця тиждня йще досі не прийшла через вимогу адміністрації Байдена не тільки припинити руйнування НПЗ московії . Але й пообіцяти й гарантувати , що цього не буде у майбутньому . Й це жахлива вимога й мерзотна водночас .
Зеленский с ермаком и думали про себя
Харе ****...ь - деньги давай!
нічого нікому не нагадує ситуація...
Ящо знайдешь в московитів такий корень як blink , тоді буде тобі "ленінська премія" , або навіть "сталінська" імені Дарвіна ...
Боеприпасов, как кот наплакал, ПВО не хватает, самолётов нет,
осталась старая б/техника.
Блинкен - второй Чемберлен.
История повторяется.
История учит, что История ничему никогда никого не учит....