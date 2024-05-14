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Блінкен під час візиту в Київ: Я приїхав в Україну з меседжем, що ви – не самотні, за вами стоїть справді глобальна коаліція

Блінкен запевнив Україну в непохитності підтримки союзників

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що головний меседж його приїзду в Київ, в тому щоб запевнити Україну в непохитності підтримки союзників у її боротьбі з агресією РФ.

Про це він заявив у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я приїхав в Україну з меседжем, що ви - не самотні", - наголосив Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати залишаються з нашою країною від першого дня, і ця підтримка не похитнеться.

"Ми і сьогодні з вами, і продовжимо стояти поруч, допоки не буде гарантована безпека України, її суверенітет, можливість обирати свій шлях", - наголосив держсекретар. Та зауважив, що йдеться не лише про США: "Десятки країн по всьому світу не просто вболівають за успіх України, вони допомагають вам досягти його". Зокрема, він відзначив зусилля Польщі, яка сприяє передачі майже всієї допомоги, й Чехії, яка докладає зусиль для закупівлі снарядів для ЗСУ. Крім того, він згадав Велику Британію з її недавнім оголошенням про багаторічний пакет допомоги, Австралію, яка зобов’язалася підтримати українську ППО, та інші країни.

Читайте: Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

"За вами стоїть справді глобальна коаліція, яка складається з країн, що розглядають вашу безпеку і, своєю чергою, європейську безпеку як власний основний інтерес безпеки", - підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що обговорив у Києві стратегічний успіх України - вільної, процвітаючої, безпечної демократії, повністю інтегрованої в євроатлантичне співтовариство, яка сама контролює власну долю.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 травня 2024 року до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.

Автор: 

Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+13
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14.05.2024 21:10
+12
за вами стоїть справді глобальна коаліція

Дійсно так.
Ховається за нашими спинами.
До усеру перелякана.
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14.05.2024 21:14
+10
Чемберлен свого часу гучно та гордо розводився Urbi et Orbi, що він привіз мир планеті.
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14.05.2024 21:08
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армия сша что ли? морпехов сша пришлют?
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14.05.2024 21:00 Відповісти
нах те морпехи,лучше пилотов и ракет
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14.05.2024 21:01 Відповісти
А керівництво України просило?
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14.05.2024 22:32 Відповісти
ПІВРОКУ БЕЗ ДОПОМОГИ
https://republic.com.ua/article/pivroku-bez-dopomogi.html

Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського
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14.05.2024 21:29 Відповісти
Одна справа стояти і співчувати інша допомагати.Блінкін найбільш фальшивий політик.
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14.05.2024 21:04 Відповісти
Стоіть і спостерігає
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14.05.2024 21:04 Відповісти
Такі меседжі краще передавати з F16.
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14.05.2024 21:05 Відповісти
👏 а 🤡 всеодно на вихід ...
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14.05.2024 21:05 Відповісти
Народная дума о Зєлєнском...Группа "Блэк Саббат" - Железный Человек / Black Sabath - Iron Man https://www.youtube.com/watch?v=tupG8k6SLHU https://www.youtube.com/watch?v=tupG8k6SLHU

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14.05.2024 21:11 Відповісти
Нащо була перерва в півроку?!!!!!!!!
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14.05.2024 21:08 Відповісти
Нащо було спеціально провалювати наступ 2023 року?
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15.05.2024 01:05 Відповісти
Чемберлен свого часу гучно та гордо розводився Urbi et Orbi, що він привіз мир планеті.
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14.05.2024 21:08 Відповісти
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14.05.2024 21:10 Відповісти
Ну слава Богу, шо глобальна коаліція,
бо зелена коаліція чим більше мінує і фортифікує - тим русня скоріше просувається.
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14.05.2024 21:14 Відповісти
Там сказано, що ця глобальна коаліція стоїть за нами, а не разом із нами. Так що нічого багатообіцяючого в тих заявах нема.
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14.05.2024 22:09 Відповісти
за вами стоїть справді глобальна коаліція

Дійсно так.
Ховається за нашими спинами.
До усеру перелякана.
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14.05.2024 21:14 Відповісти
Це нормальна реакція (перляк) для будь якого мирного стану суспільства .

Мене більш дивує , що сидячи під бомбами деякі качки з фінсес-залу й боксери з рингу бздять йти й захищати Батьківщину не меньше мирних європейців . Й йще більш дивно , що 90% форум"ян рік тому проклинали діячив з воєнкомату й співчували фітнес-ухилянту , якому силоміць вручили повістку . Мене дивує , чому колишній голова МВС , колишній генпрокуров , Юрій Луценко служив в його 58 років в ЗСУ в 2023 році , чому Ігорь Луценко (46 років) - депутат колишній , суддя поточний Верховного суду служать й досі . Чому поточні депутати служать й воюють . А ось це фітнес-лайно ухилянта усі захищали тут на "Цензор-неті" .
А Олега Барни вже нема , нема Михайла Коцубайла ("Де Вінчі") ... Ось хто займе їх місце -- це питання більш нагайне , ніж "переляка" європейців !!!
Героями не народжуються - їх формують обставини . Переляканість - це норма для гомо-сапієнс . Лише обставини змушють воювати й не бздіти .
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14.05.2024 21:50 Відповісти
... глобальна коаліція, яку перевершує всратий кндрівський Пончик і рушникоголовий Іран, сидячий 40 років під санкціями. А вам самим не соромно?
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14.05.2024 21:19 Відповісти
..ого.. скільки кремлеботів та корисних ідіотів мобілізувалося тут у коментах проти США, партнера України...
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14.05.2024 21:23 Відповісти
за самий тільки покрадений зеленськими асфальт і "яйця по 17" можна було б "купити усі ті 5000 абрамсів і усі патріоти", а ще краще - робити свої, похєрені зебілами, "вільхи та громи".. а якщо і не розміновувати "чонгари", то ******* ***** і досі би топталися на "кримському перешийку"
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14.05.2024 22:23 Відповісти
а їх продають? то чому через розхвалений лендліз не дали?
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14.05.2024 22:30 Відповісти
Так хочеться вірити Блінкену ... але я повірю в "глобальну коацію" , коли реально побачу як Хаймерси й Атакамси виносять орків з півдня харківщини , як течия в керчинський протоці зносить в сторону Туреччині уламки й залишки керчинського "непорозуміння" . Коли ти Блінкен , й ти Остін перестанете давити на своїх друзів й тих через яких не гинуть від рук терористів усяких різновидів славетні морскі котики .

Бо там не бомбіть , туди не наступайте ...

А я бачу у московитських НПЗ акції "Сороса" й Ко. Й саме через руйнування цих НПЗ 100 конгресменів респуліканців підримали допомогу в 61 млрд.$ .

Бо українці вже так раділи від "ленд-лізу" ...

П.С. Впевненний , що збороя , яку анонсував Байден йще 25 квітня передати до кінця тиждня йще досі не прийшла через вимогу адміністрації Байдена не тільки припинити руйнування НПЗ московії . Але й пообіцяти й гарантувати , що цього не буде у майбутньому . Й це жахлива вимога й мерзотна водночас .
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14.05.2024 21:25 Відповісти
А за столом напротив Блинкена сидели
Зеленский с ермаком и думали про себя
Харе ****...ь - деньги давай!
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14.05.2024 21:34 Відповісти
Один приклад як працює поточна адміністрація... Байден з піаром виділив 2 роки наза 7.5 млрд на будівництво заправок до електромобілів в штатах....в результаті за 2 роки збудовано тільки 7

нічого нікому не нагадує ситуація...
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14.05.2024 21:34 Відповісти
блінкін - кацапське прізвище.
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14.05.2024 21:37 Відповісти
Це ти просто не знаєшь англійської мови ...
Ящо знайдешь в московитів такий корень як blink , тоді буде тобі "ленінська премія" , або навіть "сталінська" імені Дарвіна ...
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14.05.2024 21:54 Відповісти
так путін сам говорив - прієжайте к нам на бліни.
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14.05.2024 22:54 Відповісти
А що ж пів року не надавали допомоги???
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14.05.2024 21:37 Відповісти
Это точно - " За Вами стоит действительно глобальная коалиция "
Боеприпасов, как кот наплакал, ПВО не хватает, самолётов нет,
осталась старая б/техника.
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14.05.2024 21:37 Відповісти
І ''Патріоти'' в союзників трусите, коли в самих їх дуже багато. І не тільки ''Патріотів''. Велика країна навіть за розміром і можливостями веде себе так ніби вона бідна. І всі це бачать в тому числі європейці. Я вже не кажу про ваших супротивників.
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14.05.2024 21:46 Відповісти
Бачать жлобство ваше. І не потрібно на клоуна і його команду кивати. Це не виправдання. Вони зрештою ніхто у світовому масштабі.
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14.05.2024 21:48 Відповісти
Почему-то вспомнился месседж Чемберлена, который сказал "Я привез вам мир!"
Блинкен - второй Чемберлен.
История повторяется.
История учит, что История ничему никогда никого не учит....
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14.05.2024 21:53 Відповісти
а в цей час Харків рівняють із землею кабами. Горіть у пеклі!
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14.05.2024 21:54 Відповісти
""Я приехал в Украину с месседжем, что вы - не одиноки", - подчеркнул Блинкен" - в таким мессиджем мог бы и НЕ приезжать. Достаточно было просто прислать смс . А вот если бы привёз с собой 1000 танков Абрамс, это был бы ЛУЧШИЙ месседж.
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14.05.2024 22:01 Відповісти
Пиз...ь ему осталось до ноября.
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14.05.2024 22:05 Відповісти
Із за затримки США скільки людей загинуло, та втратили території
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14.05.2024 22:11 Відповісти
ви - не самотні - але в кацапські НПЗ не стріляйте. Там наші гроші.
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14.05.2024 22:37 Відповісти
Так дайте, нарешті, Ф 16, чи ви тупо прикалуєтесь?
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15.05.2024 00:45 Відповісти
Месседжі він привіз... Краще би зброї, і побільше
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15.05.2024 01:31 Відповісти
 
 