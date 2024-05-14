Блінкен під час візиту в Київ: Я приїхав в Україну з меседжем, що ви – не самотні, за вами стоїть справді глобальна коаліція

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що головний меседж його приїзду в Київ, в тому щоб запевнити Україну в непохитності підтримки союзників у її боротьбі з агресією РФ.

Про це він заявив у вівторок під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я приїхав в Україну з меседжем, що ви - не самотні", - наголосив Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати залишаються з нашою країною від першого дня, і ця підтримка не похитнеться.

"Ми і сьогодні з вами, і продовжимо стояти поруч, допоки не буде гарантована безпека України, її суверенітет, можливість обирати свій шлях", - наголосив держсекретар. Та зауважив, що йдеться не лише про США: "Десятки країн по всьому світу не просто вболівають за успіх України, вони допомагають вам досягти його". Зокрема, він відзначив зусилля Польщі, яка сприяє передачі майже всієї допомоги, й Чехії, яка докладає зусиль для закупівлі снарядів для ЗСУ. Крім того, він згадав Велику Британію з її недавнім оголошенням про багаторічний пакет допомоги, Австралію, яка зобов’язалася підтримати українську ППО, та інші країни.

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"За вами стоїть справді глобальна коаліція, яка складається з країн, що розглядають вашу безпеку і, своєю чергою, європейську безпеку як власний основний інтерес безпеки", - підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що обговорив у Києві стратегічний успіх України - вільної, процвітаючої, безпечної демократії, повністю інтегрованої в євроатлантичне співтовариство, яка сама контролює власну долю.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 травня 2024 року до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.