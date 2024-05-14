Блинкен во время визита в Киев: Я приехал в Украину с месседжем, что вы не одиноки, за вами стоит действительно глобальная коалиция

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главный месседж его приезда в Киев в том, чтобы заверить Украину в непоколебимости поддержки союзников в ее борьбе с агрессией РФ.

Об этом он заявил во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я приехал в Украину с месседжем, что вы - не одиноки", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты остаются с нашей страной с первого дня, и эта поддержка не пошатнется.

"Мы и сегодня с вами, и продолжим стоять рядом, пока не будет гарантирована безопасность Украины, ее суверенитет, возможность выбирать свой путь", - подчеркнул госсекретарь. И отметил, что речь идет не только о США: "Десятки стран по всему миру не просто болеют за успех Украины, они помогают вам достичь его". В частности, он отметил усилия Польши, которая способствует передаче почти всей помощи, и Чехии, которая прилагает усилия для закупки снарядов для ВСУ. Кроме того, он упомянул Великобританию с ее недавним объявлением о многолетнем пакете помощи, Австралию, которая обязалась поддержать украинскую ПВО, и другие страны.

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"За вами стоит действительно глобальная коалиция, которая состоит из стран, рассматривающих вашу безопасность и, в свою очередь, европейскую безопасность как собственный основной интерес безопасности", - подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что обсудил в Киеве стратегический успех Украины - свободной, процветающей, безопасной демократии, полностью интегрированной в евроатлантическое сообщество, которая сама контролирует собственную судьбу.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 мая 2024 года в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.