Блинкен во время визита в Киев: Я приехал в Украину с месседжем, что вы не одиноки, за вами стоит действительно глобальная коалиция
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главный месседж его приезда в Киев в том, чтобы заверить Украину в непоколебимости поддержки союзников в ее борьбе с агрессией РФ.
Об этом он заявил во вторник во время выступления в Киевском политехническом институте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я приехал в Украину с месседжем, что вы - не одиноки", - подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что Соединенные Штаты остаются с нашей страной с первого дня, и эта поддержка не пошатнется.
"Мы и сегодня с вами, и продолжим стоять рядом, пока не будет гарантирована безопасность Украины, ее суверенитет, возможность выбирать свой путь", - подчеркнул госсекретарь. И отметил, что речь идет не только о США: "Десятки стран по всему миру не просто болеют за успех Украины, они помогают вам достичь его". В частности, он отметил усилия Польши, которая способствует передаче почти всей помощи, и Чехии, которая прилагает усилия для закупки снарядов для ВСУ. Кроме того, он упомянул Великобританию с ее недавним объявлением о многолетнем пакете помощи, Австралию, которая обязалась поддержать украинскую ПВО, и другие страны.
"За вами стоит действительно глобальная коалиция, которая состоит из стран, рассматривающих вашу безопасность и, в свою очередь, европейскую безопасность как собственный основной интерес безопасности", - подчеркнул Блинкен.
Он подчеркнул, что обсудил в Киеве стратегический успех Украины - свободной, процветающей, безопасной демократии, полностью интегрированной в евроатлантическое сообщество, которая сама контролирует собственную судьбу.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 мая 2024 года в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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https://republic.com.ua/article/pivroku-bez-dopomogi.html
Петро Порошенко під час інтерв'ю Пітеру Залмаєву дуже жорстко прокатався по зовнішньополітичних досягненнях Зеленського
бо зелена коаліція чим більше мінує і фортифікує - тим русня скоріше просувається.
Дійсно так.
Ховається за нашими спинами.
До усеру перелякана.
Мене більш дивує , що сидячи під бомбами деякі качки з фінсес-залу й боксери з рингу бздять йти й захищати Батьківщину не меньше мирних європейців . Й йще більш дивно , що 90% форум"ян рік тому проклинали діячив з воєнкомату й співчували фітнес-ухилянту , якому силоміць вручили повістку . Мене дивує , чому колишній голова МВС , колишній генпрокуров , Юрій Луценко служив в його 58 років в ЗСУ в 2023 році , чому Ігорь Луценко (46 років) - депутат колишній , суддя поточний Верховного суду служать й досі . Чому поточні депутати служать й воюють . А ось це фітнес-лайно ухилянта усі захищали тут на "Цензор-неті" .
А Олега Барни вже нема , нема Михайла Коцубайла ("Де Вінчі") ... Ось хто займе їх місце -- це питання більш нагайне , ніж "переляка" європейців !!!
Героями не народжуються - їх формують обставини . Переляканість - це норма для гомо-сапієнс . Лише обставини змушють воювати й не бздіти .
Бо там не бомбіть , туди не наступайте ...
А я бачу у московитських НПЗ акції "Сороса" й Ко. Й саме через руйнування цих НПЗ 100 конгресменів респуліканців підримали допомогу в 61 млрд.$ .
Бо українці вже так раділи від "ленд-лізу" ...
П.С. Впевненний , що збороя , яку анонсував Байден йще 25 квітня передати до кінця тиждня йще досі не прийшла через вимогу адміністрації Байдена не тільки припинити руйнування НПЗ московії . Але й пообіцяти й гарантувати , що цього не буде у майбутньому . Й це жахлива вимога й мерзотна водночас .
Зеленский с ермаком и думали про себя
Харе ****...ь - деньги давай!
нічого нікому не нагадує ситуація...
Ящо знайдешь в московитів такий корень як blink , тоді буде тобі "ленінська премія" , або навіть "сталінська" імені Дарвіна ...
Боеприпасов, как кот наплакал, ПВО не хватает, самолётов нет,
осталась старая б/техника.
Блинкен - второй Чемберлен.
История повторяется.
История учит, что История ничему никогда никого не учит....