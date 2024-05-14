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В Киев прибыл госсекретарь США Блинкен. ФОТО

Блінкен у Києві

Утром 14 мая 2024 года в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, цель визита - демонстрация солидарности США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские атаки на своей северо-восточной границе.

"Блинкен надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, переживают очень тяжелые минуты", - на условиях анонимности сказал американский чиновник журналистам, которые ехали с Блинкеном.

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую. - Ред.) оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.

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По данным Госдепа, Блинкен намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, ситуацию на фронте, влияние на нее новой помощи от США, долгосрочную безопасность и другие обязательства.

Позже Блинкен в соцсети подтвердил прибытие в Киев.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу несгибаемую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - отметил он и опубликовал фотографию со столичного вокзала

Блінкен у Києві

Автор: 

помощь (7784) США (26511) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+17
прибув вавин чарівний пендель
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14.05.2024 06:59
+17
для мене він ніколи не був Президентом, бо це тупа купа прокацапського лайна, запроданець, колоборант і н*ркоман !!!

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14.05.2024 08:55
+15
20 травня поспішає,
То Дємбель Боневтака йде,
Але нарід звичайно знає,
Що Вова в цей день не піде.

Хоча добіг кінця рік п'ятий,
На Конститутиції вже болт,
Серед народу він проклятий,
Бо за війною йде дефолт.

А він на марафоні «чеше»,
В своїх відосах кожен день.
Народу він брехав і бреше,
Став Херпіду вже, ясен пень.
13.05.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
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14.05.2024 07:18
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Блінкен сподівається "послати потужний сигнал заспокоєння"

Шо-шо? "Сигнал заспокоєння"??? А петріоти вони не хочуть надати? Оце був би насправді потужний сигнал...
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14.05.2024 06:38 Ответить
Ето другоє. Дивні у США пріоритети.🤦
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14.05.2024 06:43 Ответить
Це м'яко кажучи...
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14.05.2024 06:45 Ответить
буде єрмака піздити?
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14.05.2024 08:03 Ответить
Так Зеленський перед цим давав потужний сигнал заспокоєння, казав, що фронт стабілізовано, усе контрольованно! За мало?
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14.05.2024 09:27 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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14.05.2024 06:38 Ответить
Від Блінкена скоріше потужний сигнал занепокоєння.
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14.05.2024 06:42 Ответить
Сподіваюсь привіз шось цікаве, шо найближчим часом відчують кнурособаки
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14.05.2024 06:46 Ответить
это Блинкин.
Он стоял рядом, когда Кац предлагал сдаться
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14.05.2024 08:39 Ответить
Він буде робити шо йому скажуть, то шо він стояв чи ні, то таке. Довгі ракети пішли. Це добже
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14.05.2024 08:55 Ответить
Так, це добре.
Але Блінкін та Саливан, во внешней политике США это именно те що кажуть кому що робити.
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14.05.2024 09:10 Ответить
Дорофеев, с какой целью тьі коверкаєш фамилию американського дипломата?
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14.05.2024 10:34 Ответить
Виноват, от недостатка грамотности.
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14.05.2024 11:16 Ответить
Обязательно что-то важное из стратегического вооружения уже доставлено для ВСУ к приезду Блинкина:

Блинкен по своей должности - это не разъездной курьер Новой Пошты, чтобы просто так проделывать дорогу 20 тысяч км в оба конца...
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14.05.2024 11:00 Ответить
или сдача и надо дагавариваться
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14.05.2024 23:35 Ответить
Если бы приехал о сдаче договариваться, то две недели назад не было бы выделено астрономической суммы в 60 миллиардов долларов для помощи Украине.
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15.05.2024 00:58 Ответить
они еще ничего не выплатили. Можно всегда дать заднюю.
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15.05.2024 23:28 Ответить
Він вже вчора Ізраїлю відмовив у поставках зброї а сьогодні буде викручувати руки зеленим
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14.05.2024 06:46 Ответить
Ніколи не засвічували реальні зв'язки. Це добре працює. "Ібо *****"...
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14.05.2024 06:51 Ответить
Відмовив не Блінкен, а "crooked Joe", який цілує у дупу пропалестинських дикунів, які бісяться в навчальних закладах США.
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14.05.2024 07:46 Ответить
Ну Ізраїль сам винен - не потрібно бомбити під камери житлові райони
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14.05.2024 09:06 Ответить
а не під камери?
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14.05.2024 23:36 Ответить
Якщо " не під камери" - не мав би таких проблем
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15.05.2024 19:26 Ответить
прибув вавин чарівний пендель
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14.05.2024 06:59 Ответить
Да фіг там. Мабуть буде схиляти до переговорів.
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14.05.2024 07:03 Ответить
Нам вони були б за щастя, але росії переговори не потрібні
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14.05.2024 09:08 Ответить
і росії треба воювати, бо санкції і морози приведуть до неврожаю у цьому році...
і зеленському, бо він емоційно готовий воювати, щоби не бути тим, хто не втік та здав територій не менше, ніж втікач в 14 році
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14.05.2024 10:35 Ответить
цитата з кіно.."опьать штабной, пріслалі б лучше водкі"))) ліпше б два додаткових Пєтріота прислали))
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14.05.2024 07:03 Ответить
Час українцям не тільки скиглити, а твердо і впевненно вимагати вибори, бо зєля через тиждень(6 днів) знову КЛОУН. А ще краще - висувати Єдиного узгодженого кандидата в президенти - Залужного. Вибори
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14.05.2024 08:12 Ответить
Зеля через тиждень як був президентом так і залишиться.
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14.05.2024 08:36 Ответить
для мене він ніколи не був Президентом, бо це тупа купа прокацапського лайна, запроданець, колоборант і н*ркоман !!!

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14.05.2024 08:55 Ответить
Жалкую, що в нас вибори таємні..це якраз той випадок - коли є бажання знати всіх ідіотів поіменно...а може й дізнатись, що схематоз був ще в більших розмірах, ніж я підрахувала використувуючи доступну статистику..
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14.05.2024 09:09 Ответить
Ну, якщо тільки скиглити, а вибори не вимагати, то так, зєля залишиться
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14.05.2024 10:54 Ответить
О, а рік назад мабуть як і 90% вищав какіє вибари у вайну?) Доречі, а де політична програма Залужного? Чи ти настільки дурачок, що голосуватимеш за політично пусте місце?
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14.05.2024 09:10 Ответить
Перемоги на фронті - ось програма Залужного. А дострокові треба було проводити вже восени 2019го, бо вже тоді стало добре зрозуміло, що люди обрали чортеня в мішку, а не кота
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14.05.2024 10:57 Ответить
Ахаха, ото ти дурачок) так і в Зе ціль - перемогти на фронті) яким чином Залужний збирається перемагати, що це тебе це настільки вразило і ти зібрався за нього голосувати?
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14.05.2024 11:41 Ответить
«Блін», - сказав Блінкен, ознайомившись зі станом наших справ.
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14.05.2024 07:08 Ответить
У вас там на під.арашці у сколково кіпіш походу з приводу не планованого візиту представника Союзників! У методичках і сколковських робочих планах про таке напевно не йшлося!?!! 🤣 Бо всі таку дичину несете
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14.05.2024 07:21 Ответить
Он, як московське лайно загундосило у мережах на приїзд Блінкена!
Дякуємо США за допомогу Україні, бо з асфальтовим СРАТЬєхом, для України, тільки КРОВ та ГОРЕ з 2019 року!!!
Пильнуймо за діями приблуд95!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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14.05.2024 07:09 Ответить
Блінкер приїхав, а президент в Мадрид...?
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14.05.2024 07:16 Ответить
Навіщо ти перекручєш прізвище дипломата, Николай?
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14.05.2024 10:41 Ответить
Дякую! Сталася прикра помилка. Жаль що на Цензор. Нет неможливо виправити. Однак суть моєї репліки збережена
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14.05.2024 13:05 Ответить
20 травня поспішає,
То Дємбель Боневтака йде,
Але нарід звичайно знає,
Що Вова в цей день не піде.

Хоча добіг кінця рік п'ятий,
На Конститутиції вже болт,
Серед народу він проклятий,
Бо за війною йде дефолт.

А він на марафоні «чеше»,
В своїх відосах кожен день.
Народу він брехав і бреше,
Став Херпіду вже, ясен пень.
13.05.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
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14.05.2024 07:18 Ответить
Приїхав, аби поставити тупорилому ішаку чергову клізму.
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14.05.2024 07:18 Ответить
Дмитро Кожубенко з Часового Яру дуже надіється - шо віиськова допомога з США таки надіиде - ранкове інтерв"ю
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14.05.2024 07:24 Ответить
І це підтверджує, що не тількии у війських, а у всього народу України залишилася надія тільки на Бога, США і країни ЄС, які допомагали і ще можуть допомогти, щоб нас не знищив ворог. Бо від нашої влади крім брехливих відосів і марафону за 5 років не було нічого. Перші два роки вони ганялися за Порошенко, щоб його посадити і заривали гроші в дороги, а останні два роки свого правління, все звинувачуть США і ЄС за недосттню допомогу, тирячи майже всі гроші, які ті виділяють нашому народу і звичайно переводять"стрілки" на них за свої величезні про..би і некомпетентність.
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14.05.2024 07:44 Ответить
А я собі так міркую, с чого би це на Печерську в у повітрі, просякшем ЗЕленим смородом, свіжим повітрям повіяло а воно он воно шо, Блінкен приїхав Вові око на дупу натягувати.
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14.05.2024 07:26 Ответить
Тільки саме фото чомусь з польського вокзалу...
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14.05.2024 07:26 Ответить
Вокзал може і столичний , але польський
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14.05.2024 07:27 Ответить
далі - автостопом...
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14.05.2024 07:44 Ответить
Прибув щоб оновити свої данні у тцк?
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14.05.2024 07:28 Ответить
У Блінкєна зуби болять. Приїхав поцьомати в дьосна Зєліка.

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14.05.2024 07:46 Ответить
Фото з Польщі.
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14.05.2024 07:29 Ответить
Знов за рибу..
тобто за єрмака гроші...
Зе казав що не віддасть
хоч би єрмак вкрав весь бюджет США
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14.05.2024 08:05 Ответить
ну хочь цей приведе ненадовго до тями це клоунське наркоманське зелене кодло
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14.05.2024 08:08 Ответить
Щоб висловити чергове занепокоєння, можна вийти перед америкоїдною пресою і, осоружно поцокавши язиком, стурбуватись. Глибоко. Не обов'язково пхатись сюди заради пустопорожніх теревень. Атакамси, Ф-16, Петріоти - де? В твоєму стурбованому гузні?
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14.05.2024 08:14 Ответить
..оскільки Зєля зв'язала Українцям руки дивним воєнним станом, за якого Україною керують мародери-зрадники дермаки-татарови, а сама вона несамовито б'ється за пожиттєвий трон сцаря, то може хоча б Блінкен поставить на місце Владичицю Морську та її хахаля-секретута...
може хоч Червінського відпустять, а Шурму посадять?
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14.05.2024 08:23 Ответить
Треба з собою брати різки для зебіла і мітлу для єрмака.
Інакше даремно приїздив.
А де наш махун ботінкою Парасюк ? Йому не хочеться там когось оттриздити ?
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14.05.2024 08:26 Ответить
Заховався Парасюк. То він був сміливий при Порошенко, як і інші "борцуни", а сьогодні заховався подалі і заліз поглибше, щоб його не бачив і не чув, бо при владі фактично антимайданівці, а ті знають, що робити з такими як Прасюк. А решта "борцунів" пішли допомагати владі тирити яйця і все, що лежало не захищеним - наєм, серлєщ та інші.
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14.05.2024 08:42 Ответить
То виходить він був на Майдані лише через власні амбіції. Стати відомим і заробити грошей ?
Виліз же на трибуну. Що зараз з ним стало. Єрмак на мотузці тримає. І його, і стрененка , і сержанта ананьєва
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14.05.2024 08:46 Ответить
Там вже не різки, а шомполи пора застосовувати..
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14.05.2024 09:17 Ответить
Не треба пиз.іти на Парасюка. Насамперед - Парасюк на фронті. А, по-друге (я був свідком того епізоду) - Майдан добігав кінця. З плином часу і через бездіяльність люди стали розходитись, запал вщухав. Т.з. "лідери" саме повернулися від чергової зустрічі з януковичем і Кличко щось нямлив на сцені про "спокій", "толерантність" і продовжувати "домовлятися. І тоді на сцену Майдану вискочив Володя Парасюк. Він відштовхнув Коичка від мікрофона, сказав кілька різких фраз і крикнув = "На штурм". І хлопці пішли на штурм і сталася Революція. Без Парасюка цього б не сталося - все йшло ло того, щоб розходитись... Не треба пиз.іти на Парасюка всяким штатним сикунам і сикухам.
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14.05.2024 09:24 Ответить
боневтік тим часом дигустує іспаньскє вино одна надія на єрмака він завжди на місці в потрібний час
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14.05.2024 09:30 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!
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14.05.2024 10:30 Ответить
Це все має розсілдувати Генпрокуратура, призначена нормальним презом. Але без нормального преза це тільки скиглення
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14.05.2024 11:20 Ответить
Вітаємо, пане Блінкен.
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14.05.2024 12:51 Ответить
 
 