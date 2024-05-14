В Киев прибыл госсекретарь США Блинкен. ФОТО

Утром 14 мая 2024 года в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, цель визита - демонстрация солидарности США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские атаки на своей северо-восточной границе.

"Блинкен надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, переживают очень тяжелые минуты", - на условиях анонимности сказал американский чиновник журналистам, которые ехали с Блинкеном.

"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую. - Ред.) оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.

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По данным Госдепа, Блинкен намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, ситуацию на фронте, влияние на нее новой помощи от США, долгосрочную безопасность и другие обязательства.

Позже Блинкен в соцсети подтвердил прибытие в Киев.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу несгибаемую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - отметил он и опубликовал фотографию со столичного вокзала