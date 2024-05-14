В Киев прибыл госсекретарь США Блинкен. ФОТО
Утром 14 мая 2024 года в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, цель визита - демонстрация солидарности США с Украиной, которая пытается отразить мощные российские атаки на своей северо-восточной границе.
"Блинкен надеется "послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, переживают очень тяжелые минуты", - на условиях анонимности сказал американский чиновник журналистам, которые ехали с Блинкеном.
"Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их (украинскую. - Ред.) оборону, а также позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя", - сказал чиновник.
По данным Госдепа, Блинкен намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, ситуацию на фронте, влияние на нее новой помощи от США, долгосрочную безопасность и другие обязательства.
Позже Блинкен в соцсети подтвердил прибытие в Киев.
"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу несгибаемую поддержку Украины, которая защищает свою свободу от российской агрессии", - отметил он и опубликовал фотографию со столичного вокзала
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Шо-шо? "Сигнал заспокоєння"??? А петріоти вони не хочуть надати? Оце був би насправді потужний сигнал...
Он стоял рядом, когда Кац предлагал сдаться
Але Блінкін та Саливан, во внешней политике США это именно те що кажуть кому що робити.
Блинкен по своей должности - это не разъездной курьер Новой Пошты, чтобы просто так проделывать дорогу 20 тысяч км в оба конца...
і зеленському, бо він емоційно готовий воювати, щоби не бути тим, хто не втік та здав територій не менше, ніж втікач в 14 році
Дякуємо США за допомогу Україні, бо з асфальтовим СРАТЬєхом, для України, тільки КРОВ та ГОРЕ з 2019 року!!!
Пильнуймо за діями приблуд95!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
То Дємбель Боневтака йде,
Але нарід звичайно знає,
Що Вова в цей день не піде.
Хоча добіг кінця рік п'ятий,
На Конститутиції вже болт,
Серед народу він проклятий,
Бо за війною йде дефолт.
А він на марафоні «чеше»,
В своїх відосах кожен день.
Народу він брехав і бреше,
Став Херпіду вже, ясен пень.
13.05.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
тобто за єрмака гроші...
Зе казав що не віддасть
хоч би єрмак вкрав весь бюджет США
може хоч Червінського відпустять, а Шурму посадять?
Інакше даремно приїздив.
А де наш махун ботінкою Парасюк ? Йому не хочеться там когось оттриздити ?
Виліз же на трибуну. Що зараз з ним стало. Єрмак на мотузці тримає. І його, і стрененка , і сержанта ананьєва
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія за вказівками єрмака;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб - кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз буде очолювати найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Так званий президент брехав, бреше та буде брехати!