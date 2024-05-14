До Києва прибув держсекретар США Блінкен. ФОТО

Зранку 14 травня 2024 року до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, ціль візиту - демонстрація солідарності США з Україною, яка намагається відбити потужні російські атаки на своєму північно-східному кордоні.

"Блінкен сподівається "послати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, переживають дуже важкі хвилини", - на умовах анонімності сказав американський чиновник журналістам, які їхали з Блінкеном.

"Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб розповісти про те, як наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню (українську. - Ред.) оборону, а також дозволити їм дедалі більше перехоплювати ініціативу на полі бою", - сказав посадовець.

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За даними Держдепу, Блінкен має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими українськими посадовцями, щоб обговорити, зокрема, ситуацію на фронті, вплив на неї нової допомоги від США, довгострокову безпеку та інші зобов’язання.

Пізніше Блінкен у соцмережі підтвердив прибуття до Києва.

"Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії", - зазначив він та опублікував світлину зі столичного вокзалу.