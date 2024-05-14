Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише протистояти повномасштабній агресії РФ, а й боротися з корупцією, яку він назвав "загрозою для демократії".

Про це американський високопосадовець сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

У своїй промові Блінкен закликав владу України до продовження реформ. Він зазначив, що важливо, щоб вони не лише ухвалювалися, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.

Крім цього, Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією. За його словами, подолання цього явища "не дасть Україні бути схожою на Росію".

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"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", - сказав очільник Держдепу США.

Він також додав, що керманич РФ Володимир Путін намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею, за словами Блінкена, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".

Американський дипломат наголосив, що "оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона". Блінкен також перерахував основні аспекти, які Україна має зміцнювати в боротьбі з корупцією. Це незалежні суди, свобода преси, громадянське суспільство, вільні вибори, антикорупційна інфраструктура.

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Як відомо, у вівторок, 14 травня, держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Зокрема, під час зустрічі з останнім, йшлося про черговий пакет військової допомоги та посилення ППО.