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Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише протистояти повномасштабній агресії РФ, а й боротися з корупцією, яку він назвав "загрозою для демократії".

Про це американський високопосадовець сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

У своїй промові Блінкен закликав владу України до продовження реформ. Він зазначив, що важливо, щоб вони не лише ухвалювалися, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей. 

Крім цього, Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією. За його словами, подолання цього явища "не дасть Україні бути схожою на Росію".

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"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", - сказав очільник Держдепу США.

Він також додав, що керманич РФ Володимир Путін намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею, за словами Блінкена, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".

Американський дипломат наголосив, що "оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона". Блінкен також перерахував основні аспекти, які Україна має зміцнювати в боротьбі з корупцією. Це незалежні суди, свобода преси, громадянське суспільство, вільні вибори, антикорупційна інфраструктура.

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Як відомо, у вівторок, 14 травня, держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Зокрема, під час зустрічі з останнім, йшлося про черговий пакет військової допомоги та посилення ППО

 

Автор: 

корупція (4681) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+39
Все він розуміє.
Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
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14.05.2024 20:41
+29
США і ЕС повинні вимагати звільнення Єрмака і Татарова і погодження з ними нового голови ОП якщо Україна і надалі хоче розраховувати на фінансову підтримку.

Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
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14.05.2024 20:42
+23
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14.05.2024 20:48
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Він так і не зрозумів з ким має справу... Шкода.
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14.05.2024 20:39 Відповісти
Все він розуміє.
Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
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14.05.2024 20:41 Відповісти
Скоріш усього вийшло все навпаки , як мені бачиться...
Була б на Банковій не блі@дота - поміч вибили, а от перемагати орків ні з ким , щоб могло стати беззапаерчною перемогою для Байдена на виборах. Тепер Байдену треба перемогти, утримуючи допомогуУкраїні нарівні захисту - а в 2025 му році , якщо переможе на виборах Трампа, все МАРОДЕРНІ заявити прямим текстом з прямими вимогами .
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14.05.2024 20:50 Відповісти
А ці ВИРОКИ цим нахабно користувалися й користуватимуться - скоро Єрмак стане прем"єром у вови нетряпки ...
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14.05.2024 20:52 Відповісти
Це якщо у американських виборців пам'ять, як у ЗЕбілів.
Інакше першим же питанням буде "А що ж це таке було раніше?"
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14.05.2024 21:04 Відповісти
********?
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14.05.2024 21:31 Відповісти
мав би хоч щось прочитати з незалежних джерел...
побачивби що зевлада підвищила корупційні ризики в рази та щей узаконила корупційні схеми і посилила їх своїми постановами.
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14.05.2024 21:45 Відповісти
США і ЕС повинні вимагати звільнення Єрмака і Татарова і погодження з ними нового голови ОП якщо Україна і надалі хоче розраховувати на фінансову підтримку.

Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
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14.05.2024 20:42 Відповісти
США більше року тому натякнули щоб звільнив д'єрмака -бо він токсичний. Але. Результат всі бачать.
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14.05.2024 20:45 Відповісти
Пропонуєте Пороха зробити головою ОП ? Да Зеленський же з розуму зійде, ще 10 років не спати по ночам і роззиратися по кутах на Банковій.
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14.05.2024 21:24 Відповісти
Ну нарешті - ЗЕубл...юдки дочекалися !!! І шо тепер - з потрійною сило будуть МАРОДЕРИТИ?
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14.05.2024 20:43 Відповісти
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14.05.2024 20:43 Відповісти
Шютка юмора для тих хто в темі?
Цікаво, а чи дійде до зеледента?
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14.05.2024 20:43 Відповісти
Якщо хто не зрозумів.
Оце вже Блінкен обіср*в Зеленського, так обіср*в - потужно.
А наше опудало "президента" - як з гуся г*вно?
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14.05.2024 20:44 Відповісти
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14.05.2024 20:48 Відповісти
Уряд призначив тимчасових керівників двох міністерств. Мінагро керуватиме заступник із підозрою від НАБУ
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14.05.2024 21:18 Відповісти
Колишнього заступника міністра оборони Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова в Міноборони він опікувався питаннями фінансів та внутрішнього аудиту.

Про це повідомляє https://antac.org.ua/news/chynovnyka-iakyy-pohodzhuvav-kontrakt-pro-kupivliu-iaiets-po-17-pryznachyly-poslom-z-osoblyvykh-doruchen-mzs/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR19a4IPkD41DenOAzKZteFSwdJ7WfwWKKeFCWTkAMB_c4fBjr6ZT4k5Xgw_aem_AWC4P8wZ4a-*********************************************-74lTp521ENo6YpYVmJ6J1xSo9L99KnA Центр протидії корупції .
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14.05.2024 21:19 Відповісти
Режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко отримує багатомільйонні замовлення від держструктур, - Bihus.Infohttps://republic.com.ua/article/rezhiser-serialu-sluga-narodu-oleksij-kiryushhenko-otrimu%d1%94-bagatomiljonni-zamovlennya-vid-derzhstruktur-bihus-info.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness

Режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго», а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.

Про це https://www.youtube.com/watch?v=s-aitYOUGnE йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії «Ел-енерго», ще 51% отримав Олександр Хандрига.
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14.05.2024 21:21 Відповісти
Але зелена влада навпаки вирощує корупцію
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14.05.2024 20:47 Відповісти
це він про вкрадені гроші та незбудовану фортифікацію теж...
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14.05.2024 20:51 Відповісти
Украіна по корупціі не буде схожа з рашкою - вона іі дасть фору
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14.05.2024 20:52 Відповісти
Аж ніяк.
Щоб ******* сотнями мільярдів треба мати нафту та газ.

А ЗЄ-влада максимум у майбутніх є-бабусь пенсію с******* може, розкрадаючи бюджет, наповнений у борг.
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14.05.2024 21:09 Відповісти
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14.05.2024 20:54 Відповісти
Ніколи не розумів американського гумору, навіть із сміхом за кадром
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14.05.2024 20:56 Відповісти
Очередной раз зелёных ушлёпков, отлупили сцаными тряпками.
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14.05.2024 20:59 Відповісти
на рівні верховних керуль та ради це точна копія їх "старшенького". тут вони не те що схожі, тут вони близнюки.
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14.05.2024 20:59 Відповісти
Надоедливый. Коррупцию ещё наш Петьман переможно победил. Наклепал хер знает сколько полезных органов.
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14.05.2024 21:00 Відповісти
Хто такий Петьман і скільки він наклепав корисних органів? Детально, будь ласка.
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14.05.2024 21:24 Відповісти
Для цього тіла боротьба з коррупцією це коли гнида сказала, шо клістрони для нашої ППО були закуплені не вірно, та зруйнував операцію нашої розвідки та знищивши канали з раші.
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15.05.2024 13:13 Відповісти
Петьман, я так розумію це хрещений батько корупції в Україні.
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15.05.2024 19:20 Відповісти
Не знала, що у Кучми поганяло Петьман.
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15.05.2024 19:32 Відповісти
у єрмака спитав дозволу
таке казати
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14.05.2024 21:00 Відповісти
Невже заради цього він приїхав ? Тут і так є кому нести потужну херню.
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14.05.2024 21:08 Відповісти
"вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших"

Та ні, не так, пан Блінкен. Своїм все, решті рабам -- беззаконня і диктат, ручні мусора і бусифікація.
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14.05.2024 21:09 Відповісти
а то ми зараз з ЕрЗе_шною корупцією схожі на касапів....

Прийнято.
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14.05.2024 21:10 Відповісти
Копнякова діпломатія і теза " зранку реформи, ввечері гроші" допоможе протримати владу Зеленського в більш менш адекватному стані до виборів.
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14.05.2024 21:13 Відповісти
Та де тут Блінкін відшукав корупцію? Немає вже "бариг" і "мародерів", нарід 73% їх затоптав своїми копитцями, коли біг на виборчі дільниці за Голобородько і бидлориг. То все російське ІПСО. У нас Володя Херпідович патріот, абдристович патріот, безмогла патріотка, колян котлєта - патріот, абхазець арахамія патріот, пуштун наєм патріот, кацап серлєщ партіот..., а які патріоти резніков, і весь "95 квартпал", який підняв в очах наріду чотирижди уклоністів і опустив військових, особливо першу їх ланку ТЦК. Учіться америкоси, як можна під час війни пропетляти, облапошити нарід і здороватися з Вами за ручку.
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14.05.2024 21:14 Відповісти
....корупції немає, фсьо чисто .
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14.05.2024 21:18 Відповісти
"Це незалежні суди, свобода преси, громадянське суспільство, вільні вибори, антикорупційна інфраструктура" (c) Джерело:

а Блінкен точно впевнений що в США все це працює ?

"громадянське суспільство" вже котрий місяць виходить на тисячні анти-семітські мітинги в кожному університеті США - а хто є головними донорами цих університетів ?

"корупція" - це коли "витрачаєш більше ніж офіційно заробляєш", а якщо сам собі "офіційно" друкуєш трильйони долярів (які не заробляєш) - то це вже не "корупція" а "після-ковідна економіка"

і так далі за списком
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14.05.2024 21:18 Відповісти
Воно точно не працює в Україні, незалешно шо там у Сша.
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14.05.2024 21:27 Відповісти
З корупціонерами треба боротись так само як із росіянами: їх треба розстрілювати. Інакше корупцію не побороти.
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14.05.2024 21:23 Відповісти
Блінкен: критичний етап війни | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=5t_tvcfyjuY
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14.05.2024 21:26 Відповісти
Блінкену не сказали, що головна боротьба з корупцією від слуг - не писати, що корупція є
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14.05.2024 21:31 Відповісти
Розсмішив коміка...
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14.05.2024 21:33 Відповісти
Це як бджоли проти меду.
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15.05.2024 00:21 Відповісти
Я ржала до слез
Ну наивные эти американцы!!
Знают ,что Ермак - агент путина
И трендят про то, что Украина - не Россия
Может ,они не наивные?
А просто идиоты ?
Как и наши 73%?
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14.05.2024 21:38 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19200 Олег Шарп , 14 May, 13:48

https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp

Ще раз про корупцію...

🍁 Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський, який персонально погоджував контракт про купівлю "яєць по 17 гривень", отримав посаду у міністерстві закордонних справ. Тепер він працюватиме послом з особливих доручень МЗС.

🤷‍♂️ Щось коментувати - лише псувати.
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14.05.2024 21:39 Відповісти
Бороться надо не только с материальной коррупцией,но и с политической.Этой власти это не свойственно. Но по каким-то причинам Запад этого не хочет замечать.Поэтому слова некоторых лидеров от стран запада сильно смахивают на демагогию.
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14.05.2024 21:44 Відповісти
Долари та євро течуть рікою. Тут мільярд від партнерів, там сто мільйонів, десятки по дрібниці кожен день. Бери не хочу. Як людям залишатися чесними в таких умовах.
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14.05.2024 21:47 Відповісти
А хто ж її буде викорінювати, коли корупція якраз йде з вищих ешелонів влади
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14.05.2024 21:49 Відповісти
Зельониє ніколи не стануть боротись один з одним. Бо зграя шакалів мусить триматись разом. тільки разом вони смілі, і мають силу.
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14.05.2024 21:54 Відповісти
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14.05.2024 22:01 Відповісти
Боротьба з корупцією є замахом на повалення влади в Україні!
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14.05.2024 22:05 Відповісти
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14.05.2024 22:11 Відповісти
Зєля па-англійскаму нє панімаєт..
йєго паталок - "ай ам он дьюти тудей і "май нейм із Вова"...
такий же самий він і Верховне говнокомандувач і голоМний дипломат..
"піаніна Україна" - йєго коньок
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14.05.2024 22:15 Відповісти
ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state

@OdesaTatiana

·

Поки ми воюємо,чиновники нас грабують. Як були продажні судді,прокурори...так все й лищилося За це стояв Майдан? За це наші військові гинуть?
https://www.youtube.com/watch?v=QM2DEoAbmvg
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14.05.2024 22:21 Відповісти
Так не потрібно було після майдану вибирати Порошенка,славного продовжувача уставлених традицій .
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15.05.2024 10:05 Відповісти
Найбільшими корупціонерами виявились зелені популісти, які обіцяли саджати
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14.05.2024 22:25 Відповісти
Всё чисто! Not коррупции, нех пздть
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14.05.2024 22:43 Відповісти
Шапіто...
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14.05.2024 23:56 Відповісти
И в борьбе с зеленым змеем побеждет змей.
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15.05.2024 00:20 Відповісти
Це такий прозорий натяк, але наркоман його не зрозуміє
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15.05.2024 07:14 Відповісти
ну подивимось хто приїде до зєлєнского після того як в травні вичерпається його каденція Президента
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15.05.2024 08:52 Відповісти
3,14дари, "щоб люди відчули". Та відчули вже: українці перетворились в безправних рабів кріпаків. Скоро така країна не буде потрібна нікому.
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15.05.2024 10:03 Відповісти
Шкода,що західна толерантність не дозволяє називати корупцію по прізвищах,а так корупція набуває якоїсь міфічності,а міфи живуть вічно.
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15.05.2024 10:03 Відповісти
От тільки перерахуємо 14 мільярдів на метро і одразу перестануть корупцією займатись
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15.05.2024 10:08 Відповісти
Корупція поки перемагає
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15.05.2024 10:26 Відповісти
Корупція - то є характеристика гнилої еліти (розпорядники ресурсів України). Достатньо опублікувати прізвища 80 найбагатіших прізвищ в Україні, щоб всі знали, кому Україна забов'язана поразками.
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15.05.2024 10:43 Відповісти
Т.о. косвенно подтвердили близкое родство сторон конфликта. Только ради искоренения коррупции стоит ли овчинка выделки?
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15.05.2024 11:40 Відповісти
Перше питання, яке поставив держсекретар США Блінкен перед прем'єр-міністром Шмигалем - про трафік вантажів і людей в Білорусь і через неї в РФ. Блінкен назвав точні об'єми, номенклатуру вантажів і точки призначення. Друге питання - звіт про розподіл гуманітарної допомоги США.
Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности".
Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
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15.05.2024 12:17 Відповісти
в Україні немає корупції. це в корупції є Україна. Вона як ракові клітини на останній стадії - корупцію можливо знищити лише разом з усією державою
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15.05.2024 12:52 Відповісти
ТАК ВОТ ЧТО ОН СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКОМУ !)
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15.05.2024 12:55 Відповісти
Напевне не дуже доречно згадувати, але у корумпованій росії до війни ввп, зарплати і соціалка були на порядок вищими, хз як там зараз. Тому у плані % розподілу грошей на корупцію Україна давно випередила росію, а в останні роки тим більше, коли друзі Зеленського почали совати волохаті руки в усі бюджетні і армійські витрати. Єдине в чому у нас краще це ще залишках громадянського суспільства, але чи надовго, тільки но захід перестане давати гроші то Зеленському вже не треба буде вдавати демократію
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15.05.2024 13:01 Відповісти
Якби народ дивився на показнкии ввп, навіть до війни, то можна було здивуватись як ми перетворились на саму жебрацьку країну Європи, гірше польщі, молдови, турків і китайців з яких у 90-х сміялися і казали що їх товари фуфло, гірше білорусі і росії, і нічого тут не зміниться. Корупціонери крадуть, корупціонери годують медіа, корупціонери виграють вибори, це замкнене коло що перетворило цю країну на стойло то Януковича, то Зеленського і т.д.
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15.05.2024 13:11 Відповісти
На думку американців це все розвиток демократії, та на чорта це все якщо до нормального життя тут ніхто не доживе, подивитись тільки на харю Зеленського, та він ще як мінімум планує володарювати років 30 та окучує земельку під це вже давно.
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15.05.2024 13:19 Відповісти
ПОКА УКРАИНА КОРРУМПИРОВАННАЯ СТРАНА НЕТ СМЫСЛА ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН !!!
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15.05.2024 13:55 Відповісти
ТЫ КТО !?
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15.05.2024 14:06 Відповісти
 
 