Блінкен: Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію
Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише протистояти повномасштабній агресії РФ, а й боротися з корупцією, яку він назвав "загрозою для демократії".
Про це американський високопосадовець сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
У своїй промові Блінкен закликав владу України до продовження реформ. Він зазначив, що важливо, щоб вони не лише ухвалювалися, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.
Крім цього, Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією. За його словами, подолання цього явища "не дасть Україні бути схожою на Росію".
"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", - сказав очільник Держдепу США.
Він також додав, що керманич РФ Володимир Путін намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею, за словами Блінкена, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".
Американський дипломат наголосив, що "оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона". Блінкен також перерахував основні аспекти, які Україна має зміцнювати в боротьбі з корупцією. Це незалежні суди, свобода преси, громадянське суспільство, вільні вибори, антикорупційна інфраструктура.
Як відомо, у вівторок, 14 травня, держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Зокрема, під час зустрічі з останнім, йшлося про черговий пакет військової допомоги та посилення ППО.
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Але казати, що амермканські платники податків оплачують міні-хуйла булоб геть недоречно перед виборами у США.
Була б на Банковій не блі@дота - поміч вибили, а от перемагати орків ні з ким , щоб могло стати беззапаерчною перемогою для Байдена на виборах. Тепер Байдену треба перемогти, утримуючи допомогуУкраїні нарівні захисту - а в 2025 му році , якщо переможе на виборах Трампа, все МАРОДЕРНІ заявити прямим текстом з прямими вимогами .
Інакше першим же питанням буде "А що ж це таке було раніше?"
побачивби що зевлада підвищила корупційні ризики в рази та щей узаконила корупційні схеми і посилила їх своїми постановами.
Говорити про корупцію кодлу корупціонерів це те саме що говорити хижакам що їсти траву корисніше для них самих.
Цікаво, а чи дійде до зеледента?
Оце вже Блінкен обіср*в Зеленського, так обіср*в - потужно.
А наше опудало "президента" - як з гуся г*вно?
Про це повідомляє https://antac.org.ua/news/chynovnyka-iakyy-pohodzhuvav-kontrakt-pro-kupivliu-iaiets-po-17-pryznachyly-poslom-z-osoblyvykh-doruchen-mzs/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR19a4IPkD41DenOAzKZteFSwdJ7WfwWKKeFCWTkAMB_c4fBjr6ZT4k5Xgw_aem_AWC4P8wZ4a-*********************************************-74lTp521ENo6YpYVmJ6J1xSo9L99KnA Центр протидії корупції .
https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/showbusiness
Режисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко став співвласником компанії «Ел-енерго», а також має частки у компаніях, що виробляють БпЛА.
Про це https://www.youtube.com/watch?v=s-aitYOUGnE йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Зазначається, що у серпні 2023-го Кірющенко отримав частку 49% у компанії «Ел-енерго», ще 51% отримав Олександр Хандрига.
Щоб ******* сотнями мільярдів треба мати нафту та газ.
А ЗЄ-влада максимум у майбутніх є-бабусь пенсію с******* може, розкрадаючи бюджет, наповнений у борг.
таке казати
Та ні, не так, пан Блінкен. Своїм все, решті рабам -- беззаконня і диктат, ручні мусора і бусифікація.
Прийнято.
а Блінкен точно впевнений що в США все це працює ?
"громадянське суспільство" вже котрий місяць виходить на тисячні анти-семітські мітинги в кожному університеті США - а хто є головними донорами цих університетів ?
"корупція" - це коли "витрачаєш більше ніж офіційно заробляєш", а якщо сам собі "офіційно" друкуєш трильйони долярів (які не заробляєш) - то це вже не "корупція" а "після-ковідна економіка"
і так далі за списком
https://www.youtube.com/watch?v=5t_tvcfyjuY
Ну наивные эти американцы!!
Знают ,что Ермак - агент путина
И трендят про то, что Украина - не Россия
Может ,они не наивные?
А просто идиоты ?
Как и наши 73%?
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@Ol_Sharp
Ще раз про корупцію...
🍁 Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський, який персонально погоджував контракт про купівлю "яєць по 17 гривень", отримав посаду у міністерстві закордонних справ. Тепер він працюватиме послом з особливих доручень МЗС.
🤷♂️ Щось коментувати - лише псувати.
йєго паталок - "ай ам он дьюти тудей і "май нейм із Вова"...
такий же самий він і Верховне говнокомандувач і голоМний дипломат..
"піаніна Україна" - йєго коньок
@OdesaTatiana
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Поки ми воюємо,чиновники нас грабують. Як були продажні судді,прокурори...так все й лищилося За це стояв Майдан? За це наші військові гинуть?
https://www.youtube.com/watch?v=QM2DEoAbmvg
Ні по першому, ні по другому питанню Шмигаль нічого конкретного не сказав. Блінкен попередив, що чекає інформацію до закінчення візиту.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности".
Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.