Від авіації і ППО до дронів і розмінування: Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.
Про це він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Блінкен заявив, що безпекові угоди, які Україна нині укладає, підтримають її "шлях до НАТО".
"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", – додав він.
Держсекретар натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: "Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу".
Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.
"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – підсумував держсекретар США.
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Наступний саміт в липні 2024 - виходить, що поточна адміністрація проти.
"Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер - від авіації до ППО":
літаків 0 штук,
Патріот 1 штука,
оплачений Канадою ППО Nasams більше року заключити контракт не можуть,
"В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения - ноябрь 2025 года." - 3 роки, та в майбутньому
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