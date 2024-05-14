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Від авіації і ППО до дронів і розмінування: Блінкен розповів, що буде в безпековій угоді США та України

Блінкен Ентоні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Про це він сказав у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Блінкен заявив, що безпекові угоди, які Україна нині укладає, підтримають її "шлях до НАТО".

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"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", – додав він.

Держсекретар натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: "Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу".

Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.

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"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – підсумував держсекретар США.

Автор: 

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Как обычно , в будущем, нужно, сегодня вооружение, а не завтра.
Завтра, возможно, будет другая администрация в Белом Доме.
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14.05.2024 20:07 Відповісти
єдина стрьомна ланка в безпековій угоді США та України - це президент дермак та його зелений аватар
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14.05.2024 20:18 Відповісти
Шо було - бачили а шо буде - побачимо
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14.05.2024 20:21 Відповісти
Ми вже знаємо як допомогли нам гарантії будапештського меморандуму. Якщо це не ратифікує конгрес США та не буде міждержавна угода, то це теж великий 0.
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14.05.2024 20:37 Відповісти
Буде, буде, буде...... Коли, коли, коли?.......
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14.05.2024 20:48 Відповісти
По фактам:
На останньому саміті НАТО, США та Німеччина були проти запрошення України до НАТО
Наступний саміт в липні 2024 - виходить, що поточна адміністрація проти.

"Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер - від авіації до ППО":
літаків 0 штук,
Патріот 1 штука,
оплачений Канадою ППО Nasams більше року заключити контракт не можуть,
"В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения - ноябрь 2025 года." - 3 роки, та в майбутньому
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14.05.2024 21:11 Відповісти
Щось я не зрозумів: "про десятирічну допомогу.." - це Америка збирається українцями ще 10 років воювати? А не пішли б ви нах..?

"Гарантії, що якщо Росія нападе на Україну, тоді..." - це коли? Це про що? Ніфіга не зрозуміло
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14.05.2024 21:34 Відповісти
"Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу"

Росія вже напала чи ні?
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15.05.2024 00:54 Відповісти
 
 