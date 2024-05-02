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Держдепартамент США про укладення безпекової угоди з Україною: "Дискусії тривають"

Дискусії укладення безпекової угоди США з Україною тривають

Обговорення щодо підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки США і України тривають.

Так схарактеризував ситуацію речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії, "і ми працюємо над довгостроковою угодою з питань безпеки".

Міллер запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив ще під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.

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"Ці дискусії тривають, але я не вдаватимуся в деталі", - підсумував речник Держдепартаменту США.

Нагдаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод.

Автор: 

безпека (929) Держдепартамент США (1613) угода (631)


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До осені Зеленський з Єрмаком думають сварганіть заморозку і подарувати Донбас з Кримом кремлю, а Південь типу залишити ТОТ.
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03.05.2024 00:19 Відповісти
Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!
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03.05.2024 00:28 Відповісти
Будапештський меморандум два, чого тільки зелена пліснява не вигадає, щоб за оманськими домовленостями Україна не рухалась у НАТО
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03.05.2024 00:39 Відповісти
США втрачають вплив у Африці, російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.Про це https://www.reuters.com/world/africa/russian-troops-enter-base-housing-us-military-niger-us-official-says-2024-05-02/ повідомляє Reuters з посиланням на анонімного високопоставленого представника американського оборонного відомства.
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03.05.2024 02:39 Відповісти
 
 