Держдепартамент США про укладення безпекової угоди з Україною: "Дискусії тривають"

Обговорення щодо підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки США і України тривають.

Так схарактеризував ситуацію речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії, "і ми працюємо над довгостроковою угодою з питань безпеки".

Міллер запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив ще під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.

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"Ці дискусії тривають, але я не вдаватимуся в деталі", - підсумував речник Держдепартаменту США.

Нагдаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод.