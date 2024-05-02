Держдепартамент США про укладення безпекової угоди з Україною: "Дискусії тривають"
Обговорення щодо підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки США і України тривають.
Так схарактеризував ситуацію речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства.
Він підкреслив, що Сполучені Штати надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії, "і ми працюємо над довгостроковою угодою з питань безпеки".
Міллер запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив ще під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.
"Ці дискусії тривають, але я не вдаватимуся в деталі", - підсумував речник Держдепартаменту США.
Нагдаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод.
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