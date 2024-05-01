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Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, - Зеленський. ВIДЕО

Україна веде підготовку до підписання семи двосторонніх безпекових угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліуковане в телеграм-каналі глави держави.

"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки - безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - зазначив Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Команди України та Сполучених Штатів почали працювати над конкретним текстом двосторонньої безпекової угоди.

Читайте: Зеленський звільнив очільника Ужгородської РДА Гузинця

Автор: 

безпека (933) Зеленський Володимир (23815) звернення (603) угода (646)


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Топ коментарі
+17
Як же воно остогидло.
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01.05.2024 20:23
+15
не діє ні одна,котрі підписані раніше, а клован знай 3,14стить про ще сім
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01.05.2024 20:23
+9
Є хочаби одна парафована парламентами?
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01.05.2024 20:18
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Є хочаби одна парафована парламентами?
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01.05.2024 20:18 Відповісти
Як же воно остогидло.
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01.05.2024 20:23 Відповісти
Мене так тільки Кашпіровський, Чумак і рабиня Ізаура дратували..хоча оце навіть більше..
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01.05.2024 20:37 Відповісти
ВАВА адеж безпека ??? Про яку тигундосишш.
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01.05.2024 20:40 Відповісти
не діє ні одна,котрі підписані раніше, а клован знай 3,14стить про ще сім
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01.05.2024 20:23 Відповісти
І усі такі самі, як і раніше? Що згодяться лише у випадку проносу?
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01.05.2024 20:24 Відповісти
Больше Будапєштскіх мєморандумов, хароших і разних!
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01.05.2024 20:26 Відповісти
Прийняли рішення брати не якістю а кількістю.....
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01.05.2024 20:26 Відповісти
Про що це....??? Які наступні роки ...??? Кастроване воєнним станом суспільство надовго позбавлене бодай найменших інструментів упливу й контролю - тож уся надія на когось із західних союзників і їхній тиск. Бо узурпація медія-простору та пауза свобод / прав людини - це смертний гріх для держав, які прагнуть зватися цивілізованими і вільними...
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01.05.2024 20:27 Відповісти
***,та хтось нарешті пояснить,що це означає практично((((
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01.05.2024 20:29 Відповісти
Ну бл, наприклад сидиш в туалеті, відриваєш трохи паперу, пишеш на ньому "дєрьмак та саліван" і потім використовуєш за призначенням . Так зрозуміло?
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01.05.2024 20:34 Відповісти
Простою мовою: зустрілись два чоловіка, побалакали. Домовились, що продовжать бесіду пізніше, про що написали папірець і підписали його.
Один з тих чоловіків заявив, що це ПЕРЕМОЖИЩЕ і почав підписувати такі папірці з усіма, хто погодиться.
Якось так....
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01.05.2024 20:34 Відповісти
Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту", пояснив глава МЗС Італії.

Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні. Джерело:
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01.05.2024 20:36 Відповісти
Угоди, в яких прописани лише наміри називаються меморандумами, якщо пам'ять мені не зраджує.
А якщо угода не ратифікується парламентом, то вона не несе ніяких зобов'язань, окрім пустопорожньої балаканини (ІМХО).
А в тих угодах, де є хоч якісь цифри (виділення допомоги чи надання озброєння), вони з'явилися лише тому, що парламенти цих країн ухвалили це рішення ДО підписання цих папірців і діють ЛИШЕ у 2024-му фінансовому році.

То що підписує найвеличніше? Для чого це все? Лаври "Будапештського меморандуму" не дають спокою і воно вирішило взяти кількістю, а не якістю? Невже воно так сподівається відірвати свій рейтинг від плінтусу?

Брехня на брехні і брехнею поганяє...
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01.05.2024 20:30 Відповісти
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01.05.2024 20:35 Відповісти
Що ж так тяжко тужися? Давай вже відразу мільярд!
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01.05.2024 20:37 Відповісти
Придурку, йде вже нюхни
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01.05.2024 20:38 Відповісти
А може пора вже зайнятися війною? Бо якось виходить так,що чим більше занять "потужними"безпековими угодами,тим ворог все більше просувається Україною. ********!
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01.05.2024 20:39 Відповісти
Ото вже і цей матиме свої ''мінські угоди''. І важелі дорікання наступником.
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01.05.2024 21:03 Відповісти
"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі ...."

Невже зеленській зібрався кримінальну справу проти Байдена закрити? Оце так поворот.
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01.05.2024 21:04 Відповісти
еще 7 будапештских меморандумов. Сказал бы "чем бы дитя не тешилось", але воно препіздент.
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01.05.2024 21:51 Відповісти
Ці угоди гарантують безпеку як три літери на заборі!
Наприклад БАМ.
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01.05.2024 22:09 Відповісти
От хлопцям в окопчиках, земляних, по коліно - так стало радісно і спокійно - нахріна їм бетоні укріпраьони, бетоні доти, дзоти, зброя відчизняного виробника - ну там, в армії є ще війскові котрі довіряють земарафону - більше 20%. Просто довіряють і все - навіть у окопчиках по коліно.
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01.05.2024 22:18 Відповісти
А що в бункері ОП не вистачає туалетного паперу?
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02.05.2024 09:00 Відповісти
 
 