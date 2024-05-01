Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, - Зеленський. ВIДЕО
Україна веде підготовку до підписання семи двосторонніх безпекових угод.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліуковане в телеграм-каналі глави держави.
"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки - безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - зазначив Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Команди України та Сполучених Штатів почали працювати над конкретним текстом двосторонньої безпекової угоди.
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Один з тих чоловіків заявив, що це ПЕРЕМОЖИЩЕ і почав підписувати такі папірці з усіма, хто погодиться.
Якось так....
Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні. Джерело:
А якщо угода не ратифікується парламентом, то вона не несе ніяких зобов'язань, окрім пустопорожньої балаканини (ІМХО).
А в тих угодах, де є хоч якісь цифри (виділення допомоги чи надання озброєння), вони з'явилися лише тому, що парламенти цих країн ухвалили це рішення ДО підписання цих папірців і діють ЛИШЕ у 2024-му фінансовому році.
То що підписує найвеличніше? Для чого це все? Лаври "Будапештського меморандуму" не дають спокою і воно вирішило взяти кількістю, а не якістю? Невже воно так сподівається відірвати свій рейтинг від плінтусу?
Брехня на брехні і брехнею поганяє...
Невже зеленській зібрався кримінальну справу проти Байдена закрити? Оце так поворот.
Наприклад БАМ.