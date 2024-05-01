Україна готує ще сім нових двосторонніх безпекових угод, - Зеленський. ВIДЕО

Україна веде підготовку до підписання семи двосторонніх безпекових угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліуковане в телеграм-каналі глави держави.

"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод. Кожна з них підтримає нас і цього року, і в наступні роки - безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - зазначив Зеленський.