Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский. ВИДЕО
Украина ведет подготовку к подписанию семи двусторонних соглашений по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности. В частности, относительно соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждое из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы - архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что команды Украины и Соединенных Штатов начали работать над конкретным текстом двустороннего соглашения по безопасности.
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Один з тих чоловіків заявив, що це ПЕРЕМОЖИЩЕ і почав підписувати такі папірці з усіма, хто погодиться.
Якось так....
Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні. Джерело:
А якщо угода не ратифікується парламентом, то вона не несе ніяких зобов'язань, окрім пустопорожньої балаканини (ІМХО).
А в тих угодах, де є хоч якісь цифри (виділення допомоги чи надання озброєння), вони з'явилися лише тому, що парламенти цих країн ухвалили це рішення ДО підписання цих папірців і діють ЛИШЕ у 2024-му фінансовому році.
То що підписує найвеличніше? Для чого це все? Лаври "Будапештського меморандуму" не дають спокою і воно вирішило взяти кількістю, а не якістю? Невже воно так сподівається відірвати свій рейтинг від плінтусу?
Брехня на брехні і брехнею поганяє...
Невже зеленській зібрався кримінальну справу проти Байдена закрити? Оце так поворот.
Наприклад БАМ.