Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Украина ведет подготовку к подписанию семи двусторонних соглашений по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности. В частности, относительно соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждое из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы - архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил Зеленский.