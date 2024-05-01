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Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский. ВИДЕО

Украина ведет подготовку к подписанию семи двусторонних соглашений по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности. В частности, относительно соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждое из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы - архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей безопасности с партнерами. Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - отметил Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что команды Украины и Соединенных Штатов начали работать над конкретным текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтралитет, уменьшить численность ВСУ, исключение Крыма: Обнародованы детали мирного соглашения, которое Украина и РФ могли подписать в 2022 году

Автор: 

безопасность (1105) Зеленский Владимир (20348) обращение (747) соглашение (1314)


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Топ комментарии
+17
Як же воно остогидло.
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01.05.2024 20:23
+15
не діє ні одна,котрі підписані раніше, а клован знай 3,14стить про ще сім
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01.05.2024 20:23
+9
Є хочаби одна парафована парламентами?
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01.05.2024 20:18
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Є хочаби одна парафована парламентами?
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01.05.2024 20:18 Ответить
Як же воно остогидло.
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01.05.2024 20:23 Ответить
Мене так тільки Кашпіровський, Чумак і рабиня Ізаура дратували..хоча оце навіть більше..
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01.05.2024 20:37 Ответить
ВАВА адеж безпека ??? Про яку тигундосишш.
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01.05.2024 20:40 Ответить
не діє ні одна,котрі підписані раніше, а клован знай 3,14стить про ще сім
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01.05.2024 20:23 Ответить
І усі такі самі, як і раніше? Що згодяться лише у випадку проносу?
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01.05.2024 20:24 Ответить
Больше Будапєштскіх мєморандумов, хароших і разних!
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01.05.2024 20:26 Ответить
Прийняли рішення брати не якістю а кількістю.....
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01.05.2024 20:26 Ответить
Про що це....??? Які наступні роки ...??? Кастроване воєнним станом суспільство надовго позбавлене бодай найменших інструментів упливу й контролю - тож уся надія на когось із західних союзників і їхній тиск. Бо узурпація медія-простору та пауза свобод / прав людини - це смертний гріх для держав, які прагнуть зватися цивілізованими і вільними...
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01.05.2024 20:27 Ответить
***,та хтось нарешті пояснить,що це означає практично((((
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01.05.2024 20:29 Ответить
Ну бл, наприклад сидиш в туалеті, відриваєш трохи паперу, пишеш на ньому "дєрьмак та саліван" і потім використовуєш за призначенням . Так зрозуміло?
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01.05.2024 20:34 Ответить
Простою мовою: зустрілись два чоловіка, побалакали. Домовились, що продовжать бесіду пізніше, про що написали папірець і підписали його.
Один з тих чоловіків заявив, що це ПЕРЕМОЖИЩЕ і почав підписувати такі папірці з усіма, хто погодиться.
Якось так....
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01.05.2024 20:34 Ответить
Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту", пояснив глава МЗС Італії.

Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні. Джерело:
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01.05.2024 20:36 Ответить
Угоди, в яких прописани лише наміри називаються меморандумами, якщо пам'ять мені не зраджує.
А якщо угода не ратифікується парламентом, то вона не несе ніяких зобов'язань, окрім пустопорожньої балаканини (ІМХО).
А в тих угодах, де є хоч якісь цифри (виділення допомоги чи надання озброєння), вони з'явилися лише тому, що парламенти цих країн ухвалили це рішення ДО підписання цих папірців і діють ЛИШЕ у 2024-му фінансовому році.

То що підписує найвеличніше? Для чого це все? Лаври "Будапештського меморандуму" не дають спокою і воно вирішило взяти кількістю, а не якістю? Невже воно так сподівається відірвати свій рейтинг від плінтусу?

Брехня на брехні і брехнею поганяє...
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01.05.2024 20:30 Ответить
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01.05.2024 20:35 Ответить
Що ж так тяжко тужися? Давай вже відразу мільярд!
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01.05.2024 20:37 Ответить
Придурку, йде вже нюхни
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01.05.2024 20:38 Ответить
А може пора вже зайнятися війною? Бо якось виходить так,що чим більше занять "потужними"безпековими угодами,тим ворог все більше просувається Україною. ********!
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01.05.2024 20:39 Ответить
Ото вже і цей матиме свої ''мінські угоди''. І важелі дорікання наступником.
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01.05.2024 21:03 Ответить
"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі ...."

Невже зеленській зібрався кримінальну справу проти Байдена закрити? Оце так поворот.
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01.05.2024 21:04 Ответить
еще 7 будапештских меморандумов. Сказал бы "чем бы дитя не тешилось", але воно препіздент.
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01.05.2024 21:51 Ответить
Ці угоди гарантують безпеку як три літери на заборі!
Наприклад БАМ.
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01.05.2024 22:09 Ответить
От хлопцям в окопчиках, земляних, по коліно - так стало радісно і спокійно - нахріна їм бетоні укріпраьони, бетоні доти, дзоти, зброя відчизняного виробника - ну там, в армії є ще війскові котрі довіряють земарафону - більше 20%. Просто довіряють і все - навіть у окопчиках по коліно.
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01.05.2024 22:18 Ответить
А що в бункері ОП не вистачає туалетного паперу?
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02.05.2024 09:00 Ответить
 
 