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Зеленський звільнив очільника Ужгородської РДА Гузинця

Юрія Гузинця звільнили з посади голови Ужгородської РДА.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Гузинця з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, передає  Цензор.НЕТ.

"Звільнити Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

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Що відомо про Юрія Гузинця

23 квітня уряд погодив призначення Гузинця заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

З 2010 - начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації. З 2016 року - керівник справ виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

У січні 2020 року Юрія Гузинця призначили заступником керівника виконавчого апарату Закарпатської обласної ради. 

Гузинець перебував на посаді керівника Ужгородської РДА з 17 листопада 2022 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23683) звільнення (2667) РДА (196) Закарпатська область (2044)


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от жалко пацана
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01.05.2024 15:47 Відповісти
тисячі звільнено
тисячі призначено
багато замінено
за що звільнено
чому призначено
для чого поміняли.
Бо я так хочу.... без пояснень.
а це назавається самодурство.
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01.05.2024 15:49 Відповісти
А кто назначал этого Гузинця?
Кто должен ответить за его работу?
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01.05.2024 16:50 Відповісти
а чому не повідомили про підозру?
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01.05.2024 16:51 Відповісти
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01.05.2024 19:21 Відповісти
"Котлєта" свого поставить керувати?
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01.05.2024 19:26 Відповісти
 
 