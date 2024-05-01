Зеленський звільнив очільника Ужгородської РДА Гузинця
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Гузинця з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнити Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Що відомо про Юрія Гузинця
23 квітня уряд погодив призначення Гузинця заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
З 2010 - начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації. З 2016 року - керівник справ виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.
У січні 2020 року Юрія Гузинця призначили заступником керівника виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.
Гузинець перебував на посаді керівника Ужгородської РДА з 17 листопада 2022 року.
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