Зеленський звільнив очільника Ужгородської РДА Гузинця

Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Гузинця з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

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Що відомо про Юрія Гузинця

23 квітня уряд погодив призначення Гузинця заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

З 2010 - начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації. З 2016 року - керівник справ виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

У січні 2020 року Юрія Гузинця призначили заступником керівника виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.

Гузинець перебував на посаді керівника Ужгородської РДА з 17 листопада 2022 року.

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