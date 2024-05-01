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Новости
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Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Гузинца

Юрія Гузинця звільнили з посади голови Ужгородської РДА.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Гузинца Юрия Ивановича с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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Что известно о Юрии Гузинце

23 апреля правительство согласовало назначение Гузинца заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

С 2010 - начальник отдела национальностей и религий Закарпатской облгосадминистрации. С 2016 года - руководитель дел исполнительного аппарата Закарпатского областного совета.

В январе 2020 года Юрия Гузинца назначили заместителем руководителя исполнительного аппарата Закарпатского областного совета.

Гузинец находился на должности руководителя Ужгородской РГА с 17 ноября 2022 года.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) увольнение (2674) РГА (250) Закарпатская область (2581)


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от жалко пацана
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01.05.2024 15:47 Ответить
тисячі звільнено
тисячі призначено
багато замінено
за що звільнено
чому призначено
для чого поміняли.
Бо я так хочу.... без пояснень.
а це назавається самодурство.
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01.05.2024 15:49 Ответить
А кто назначал этого Гузинця?
Кто должен ответить за его работу?
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01.05.2024 16:50 Ответить
а чому не повідомили про підозру?
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01.05.2024 16:51 Ответить
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01.05.2024 19:21 Ответить
"Котлєта" свого поставить керувати?
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01.05.2024 19:26 Ответить
 
 