Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Гузинца
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Гузинца Юрия Ивановича с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Что известно о Юрии Гузинце
23 апреля правительство согласовало назначение Гузинца заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.
С 2010 - начальник отдела национальностей и религий Закарпатской облгосадминистрации. С 2016 года - руководитель дел исполнительного аппарата Закарпатского областного совета.
В январе 2020 года Юрия Гузинца назначили заместителем руководителя исполнительного аппарата Закарпатского областного совета.
Гузинец находился на должности руководителя Ужгородской РГА с 17 ноября 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тисячі призначено
багато замінено
за що звільнено
чому призначено
для чого поміняли.
Бо я так хочу.... без пояснень.
а це назавається самодурство.
Кто должен ответить за его работу?