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Зеленский уволил посла Украины в Кувейте Балануцу

Посол України в Кувейті Олександр Балануца звільнений

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Балануцу с должности посла Украины в Государстве Кувейт.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 251/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Балануцу Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - говорится в документе.

Балануца занимал должность посла с 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов, уволен с должности

Что известно об Александре Балануце

Балануца завершил в 2002 году факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, а уже в 2009 году - получил степень магистра международного права.

В 2003-2006 годах работал на должностях главного специалиста, заведующего отделом, начальника отдела международного сотрудничества в Министерстве финансов и Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

С 2016 по 2019 годы Балануца был консулом-руководителем консульства Украины в Дубае.

С 21 марта 2019 года - посол Украины в Кувейте. 15 апреля 2019 года вручил верительные грамоты эмиру Кувейта шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла в Молдове

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Кувейт (34) посол (1793) увольнение (2674)


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Топ комментарии
+7
Цікаво, а для кого з квартальних та вакансія звільнилась?
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30.04.2024 16:13
+6
он слішком много знал?
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30.04.2024 16:07
+4
на фронт відправляє чи до батальону Монако? ))
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30.04.2024 16:09
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он слішком много знал?
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30.04.2024 16:07 Ответить
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30.04.2024 16:11 Ответить
Шибка умний...
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30.04.2024 16:27 Ответить
а чому вже ЗНАВ багато в минулому часі? Так шейхи- Омани -Кувейти -Дубаї- це любимі дипломатично-офшорні командірововчікі Козира з "програмою миру імені вовки "
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30.04.2024 16:49 Ответить
Мабуть й попонення офшорних сундуків Козир на собі бідолга тягне й за вову?
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30.04.2024 16:50 Ответить
на фронт відправляє чи до батальону Монако? ))
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30.04.2024 16:09 Ответить
Цікаво, а для кого з квартальних та вакансія звільнилась?
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30.04.2024 16:13 Ответить
Через прізвище?
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30.04.2024 16:13 Ответить
Нормальне румунсько-молдовське прізвище...
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30.04.2024 16:49 Ответить
і куди його тепер со знанієм кувєйтского язика???
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30.04.2024 16:20 Ответить
Зазвичай СН, які звільнени з посад послів, до України не повертаються.
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30.04.2024 17:55 Ответить
понятноє дєло..
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30.04.2024 17:59 Ответить
звільнили місце для умєрова?
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30.04.2024 16:32 Ответить
дякуємо, це дуже важливе рішення для країни.
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30.04.2024 16:40 Ответить
на кого там из СН уголовное дело завели?
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30.04.2024 17:53 Ответить
Є три кандидатури шмигаль , кубраков і верещучка.
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30.04.2024 18:14 Ответить
 
 