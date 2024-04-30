Зеленский уволил посла Украины в Кувейте Балануцу

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Балануцу с должности посла Украины в Государстве Кувейт.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 251/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Балануцу Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - говорится в документе.

Балануца занимал должность посла с 2019 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов, уволен с должности

Что известно об Александре Балануце

Балануца завершил в 2002 году факультет иностранных языков Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, а уже в 2009 году - получил степень магистра международного права.

В 2003-2006 годах работал на должностях главного специалиста, заведующего отделом, начальника отдела международного сотрудничества в Министерстве финансов и Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

С 2016 по 2019 годы Балануца был консулом-руководителем консульства Украины в Дубае.

С 21 марта 2019 года - посол Украины в Кувейте. 15 апреля 2019 года вручил верительные грамоты эмиру Кувейта шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла в Молдове