Глава Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов, уволен с должности

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение президента №46/2024-рп от 27 апреля.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности главы Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', - сказано в распоряжении.

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В свою очередь глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко относительно увольнения Майбоженко с должности отметил, что "это только первый шаг".

"Уголовное производство против него открыто, о подозрении сообщено, мера пресечения избрана. Расследование должно быть беспристрастным. Наказание в отношении лица, из-за которого пострадали 4 человека, справедливым, согласно последствиям и Уголовному кодексу Украины! Избежать ответственности не удастся", - написал Кравченко.

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ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко

Отмечается, что 26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

По данным Киевской ОВА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.

По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.