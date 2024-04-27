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Глава Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов, уволен с должности

майбоженко

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение президента №46/2024-рп от 27 апреля.

"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности главы Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'', - сказано в распоряжении.

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В свою очередь глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко относительно увольнения Майбоженко с должности отметил, что "это только первый шаг".

"Уголовное производство против него открыто, о подозрении сообщено, мера пресечения избрана. Расследование должно быть беспристрастным. Наказание в отношении лица, из-за которого пострадали 4 человека, справедливым, согласно последствиям и Уголовному кодексу Украины! Избежать ответственности не удастся", - написал Кравченко.

Читайте также: Главе Броварской РВА Майбоженко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца

ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко

Отмечается, что 26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

По данным Киевской ОВА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.

По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Автор: 

Бровары (337) ДТП (7671) увольнение (2674)


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Топ комментарии
+8
призначеного зеленським можно звільнити тільки у випадку, коли призначений когось публічно вб'є.
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27.04.2024 20:43
+7
відновиться падла через суд коли вси вщухне
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27.04.2024 20:24
+5
ААААА ну раз звільнено то можна і додому його відпустити, або послом в США чи Англію
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27.04.2024 20:30
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відновиться падла через суд коли вси вщухне
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27.04.2024 20:24 Ответить
Навряд. Скоріше за все буде "сакральна жертва" від ***********.
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27.04.2024 20:31 Ответить
Президент Володимир Зеленський призначив !!!!! а потім звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

родную кровінушку одірвав од себе бубачка
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27.04.2024 20:38 Ответить
Коли в тюрму ???
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27.04.2024 21:11 Ответить
он и сейчас уже в тюрьме
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27.04.2024 22:56 Ответить
В тюрьму он сядет, если кто то из пострадавших, не приведи Господи, помрет. А так штраф, лишение прав на время ну и выплаты пострадавшим. Максимум полтора условно...
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28.04.2024 00:18 Ответить
В ліс тихесенько піде
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27.04.2024 22:59 Ответить
Нехай зелень звільнить усіх голов держадміністрацій, або пояснить, що ці непотреби користні під час війни?
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27.04.2024 20:26 Ответить
Побачим як спрацює зесуд. Боюся що ще зарплату уйобку будуть платити а потім героя дадуть.
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27.04.2024 20:30 Ответить
ААААА ну раз звільнено то можна і додому його відпустити, або послом в США чи Англію
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27.04.2024 20:30 Ответить
".. в зв'язку з призначенням на більш прикоритну посаду" (С) ))
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27.04.2024 20:31 Ответить
Fjällräven класна компанія
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27.04.2024 20:35 Ответить
Ваша?
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27.04.2024 20:41 Ответить
Забули, «дивно» в ОПУ, за убивцю-прокурора, який убив при виконанні службових обов'язків військового на блок посту, батька 3х дітей!!
А прокурорському у СІЗО, грошики, так і начисля бухгалтер …
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27.04.2024 20:43 Ответить
призначеного зеленським можно звільнити тільки у випадку, коли призначений когось публічно вб'є.
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27.04.2024 20:43 Ответить
Або вбити призначеного.)
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27.04.2024 23:18 Ответить
не на часі. Зараз всі зайняті іншими справами.
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28.04.2024 02:07 Ответить
.. усього лише льОхка косметична операція для покращення іміджу рішучого, задорого неголеного, борця с "пєрєгібамі на місцях" Зєлєнскага, строгага, но справєдлівага, як і усі починаючи диктатори
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27.04.2024 21:07 Ответить
І все ????
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27.04.2024 21:09 Ответить
Як завжди -

Домашній арешт - Браслет який зняли - Привіт Європа - Повернення додомк коли все стихне

Це Україна, тут держзрадників і вбивць не заведено ліквідовувати.
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27.04.2024 22:26 Ответить
Розтріляли - було б норм.
Для Воєного Стану для держчиновників саме те.
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27.04.2024 22:56 Ответить
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27.04.2024 23:11 Ответить
Покарання держслужбовця за будь який злочин має бути більшим прямо пропорційно до кількості середніх зарплат які він отримував. Держслужбовець має бути зразком законослухняності. Саме за це їм платять значно більшу зарплату і дають велику кількість пільг. Якщо він демонструє зневагу до Законів то має отримувати посилене покарання. В багатьох країнах саме так в працює система. Лише у нас є курортно-санаторна колонія для чиновників та мєнтів (№91). В нормальних країнах після скоєння злочину чиновник отримує статус "злочинець" і відбуває покарання разом з усіма іншими злочинцями. Так має бути і у нас!!!
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28.04.2024 03:30 Ответить
К нас держслужбовців не судят. Власть их быстренько увольняет. Что (в скорости) бывший министр Сольский, что этот.
Власть действует чистыми руками.
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28.04.2024 08:00 Ответить
 
 