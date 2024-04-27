ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко: двое пострадавших в тяжелом состоянии
По состоянию на утро 27 апреля медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, четыре человека сейчас находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.
"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, у пострадавшей девочки 2,5 лет и ее мамы травмы средней степени тяжести.
"У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", - добавил Кравченко.
Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах.
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зе, класний пацац...
це ті кого він призначив погані
а як відомо, зе, не несе відповідальність за тих кого призначив, так само як бидло не несе відповідальності за те, кого обрали.
все логічно і чесно
ніхто нізакуй не відповідає
це не означає що вона дурна чи тупа...
бо ти мене теж не зрозумів...????
ти який?
а говорити треба по темві і зрозуміло.
от я не згоден що 73% не винуваті
що я чи ти маємо за них розгрібати все це лайно
що зе пробив дно а його досі підтримують бо *** БОНЕВТІК,
кращеб втік а ще краще, здох
а чом би не посміятися???
зе їх всіх відмазав бронею, або дав можливість відкупитися...
А у цтого покидька навіть двох пропущених немає. Хоча б так:
Тьху!