ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко: двое пострадавших в тяжелом состоянии

По состоянию на утро 27 апреля медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, четыре человека сейчас находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, у пострадавшей девочки 2,5 лет и ее мамы травмы средней степени тяжести.

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"У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах.