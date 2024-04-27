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ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко: двое пострадавших в тяжелом состоянии

Майбоженко Володимир

По состоянию на утро 27 апреля медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, четыре человека сейчас находятся в Броварской больнице интенсивного лечения.

"Двое мужчин в тяжелом состоянии. У обоих - множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, у пострадавшей девочки 2,5 лет и ее мамы травмы средней степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус слетел в провал на Киевщине: 2 человека погибли, 7 получили травмы. ФОТОрепортаж

"У ребенка перелом плеча и рана носа и подкожная гематома затылочной области головы, у ее мамы: сотрясение, переломы и травма грудной клетки", - добавил Кравченко.

Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах.

Автор: 

Бровары (337) ДТП (7671)


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Топ комментарии
+11
У цих людей будуть пожиттєві проблеми із здоров'ям. Треба, щоб окрім строку у вироку було - пожиттєве утримання пораненних.
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27.04.2024 11:30
+9
При чому тут 73%, тупе завжди щось плете, когось винуватим хоче зробити, таке явище як безкарність було при всіх керманичам в Україні. Треба починати з самих себе, чому не отпіздили це лайно, прям там на асфальті? Тому що зассяли, мол влада покарає. А хто владу карать буде? Тому я усюди пишу- нам потрібен суд присяжних (тобто громади), а не пожиттєве назначений зверху, а суддя лише статист для правильного юридичного оформлення. І зразу хабарі їм ніхто не буде давати.
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27.04.2024 11:58
+7
Вчсе затруть зелені гниди. Дякуємо 73 процентів. Щоб ви, с....ки, до скону сміялись. Мразоти!
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27.04.2024 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Вчсе затруть зелені гниди. Дякуємо 73 процентів. Щоб ви, с....ки, до скону сміялись. Мразоти!
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27.04.2024 11:25 Ответить
При чому тут 73%, тупе завжди щось плете, когось винуватим хоче зробити, таке явище як безкарність було при всіх керманичам в Україні. Треба починати з самих себе, чому не отпіздили це лайно, прям там на асфальті? Тому що зассяли, мол влада покарає. А хто владу карать буде? Тому я усюди пишу- нам потрібен суд присяжних (тобто громади), а не пожиттєве назначений зверху, а суддя лише статист для правильного юридичного оформлення. І зразу хабарі їм ніхто не буде давати.
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27.04.2024 11:58 Ответить
👍
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27.04.2024 12:06 Ответить
напиши зрозуміліше, двома словами.
зе, класний пацац...
це ті кого він призначив погані
а як відомо, зе, не несе відповідальність за тих кого призначив, так само як бидло не несе відповідальності за те, кого обрали.
все логічно і чесно
ніхто нізакуй не відповідає
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27.04.2024 12:27 Ответить
ты сходи к психиатру ,у тебя сто процентов явное психическое расстройство на почве Зеленского , тем более Майбоженко был с УКРОП
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27.04.2024 12:39 Ответить
Ти дурной, або окуляри загубив, у нас при кожній владі людей вважали за гівно, і похер це кучма, порох, чи зелене лайно. Для будь якої влади люди лайно, яких надо стригти поки є можливість. Я написав про те, що ми самі повинні покласти цьому край і піздити їх до усрачки і вішати на кожному стовпі.
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27.04.2024 13:28 Ответить
коли людини не зрозуміла другу людину
це не означає що вона дурна чи тупа...
бо ти мене теж не зрозумів...????
ти який?
а говорити треба по темві і зрозуміло.
от я не згоден що 73% не винуваті
що я чи ти маємо за них розгрібати все це лайно
що зе пробив дно а його досі підтримують бо *** БОНЕВТІК,
кращеб втік а ще краще, здох
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27.04.2024 13:36 Ответить
і якраз зараз чи вчора чи завтра вони підуть на квартал і будуть сміятися..
а чом би не посміятися???
зе їх всіх відмазав бронею, або дав можливість відкупитися...
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27.04.2024 12:24 Ответить
У цих людей будуть пожиттєві проблеми із здоров'ям. Треба, щоб окрім строку у вироку було - пожиттєве утримання пораненних.
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27.04.2024 11:30 Ответить
Не треба. Ця потвора занесе кому треба. Тих двох чоловіків ВЛК визнає здоровими. І життя їх закінчіться дуже швидко.
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27.04.2024 13:08 Ответить
"Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні. За даними ОВА, у постраждалої дівчинки 2,5 років та її мами травми середнього ступеню тяжкості.

А у цтого покидька навіть двох пропущених немає. Хоча б так:



Тьху!
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27.04.2024 11:31 Ответить
Мабуть ця гнида безголова також продовжує виконувать обов"язки голови РДА ...
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27.04.2024 11:35 Ответить
Скоріше вже за кордоном, як волонтер.
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27.04.2024 12:13 Ответить
Просто згадалося сиділи з німцем пиво пили неподалік від будинку кілометр півтора. Приїхали на машині. І після цього він пішов додому пішки, залишивши машину під рестораном. Ніяких та це всього лише пиво, або та тут недалеко ніхто не помітить. Свідомість на рівні простого громадянина. А тут...
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27.04.2024 11:48 Ответить
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27.04.2024 11:56 Ответить
Щеб з'ясували звідки таке авто не дешеве?
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27.04.2024 12:10 Ответить
Ничего под него не копают,где пил,с кем,по ходу на работе лакал с коллегами,поладмистрации втянул наверное,если у них пьянки,то может их позакрывать,а забронированных ухилянтов на фронт вместе с секретными циркачами.
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27.04.2024 12:41 Ответить
Майбоженко має диплом філософського факультету КДУ. На жаль розуму це йому не додало бо, як бачимо, він не розуміє зв'язку між причиною і наслідком. Це ж так просто - випив то не сідай за руль.
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27.04.2024 13:55 Ответить
Його машина і він сам ---.
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27.04.2024 14:14 Ответить
***** зелений. Захищай далі свою вілсутнісит мозку
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27.04.2024 19:34 Ответить
 
 