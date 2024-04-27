ДТП за участі голови Броварської РДА Майбоженка: двоє постраждалих у важкому стані
Станом на ранок 27 квітня медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, четверо осіб наразі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.
"Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, у постраждалої дівчинки 2,5 років та її мами травми середнього ступеня тяжкості.
"У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", - додав Кравченко.
Як повідомлялося, 26 квітня п’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах.
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зе, класний пацац...
це ті кого він призначив погані
а як відомо, зе, не несе відповідальність за тих кого призначив, так само як бидло не несе відповідальності за те, кого обрали.
все логічно і чесно
ніхто нізакуй не відповідає
це не означає що вона дурна чи тупа...
бо ти мене теж не зрозумів...????
ти який?
а говорити треба по темві і зрозуміло.
от я не згоден що 73% не винуваті
що я чи ти маємо за них розгрібати все це лайно
що зе пробив дно а його досі підтримують бо *** БОНЕВТІК,
кращеб втік а ще краще, здох
а чом би не посміятися???
зе їх всіх відмазав бронею, або дав можливість відкупитися...
А у цтого покидька навіть двох пропущених немає. Хоча б так:
Тьху!