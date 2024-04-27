ДТП за участі голови Броварської РДА Майбоженка: двоє постраждалих у важкому стані

Станом на ранок 27 квітня медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, четверо осіб наразі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

"Двоє чоловіків у тяжкому стані. У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у постраждалої дівчинки 2,5 років та її мами травми середнього ступеня тяжкості.

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"У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами: струс, переломи і травма грудної клітини", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, 26 квітня п’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах.