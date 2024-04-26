П’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах. ВIДЕО (оновлено)

Голова райдержадміністрації у Броварах влетів на авто в натовп людей, четверо людей зазнали тяжких травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

Троє людей зазнали переломів, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Йдеться про голову райдержадміністрації Майбоженка Володимира.

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Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у його крові 2,31 проміле алкоголю.







Пізніше начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено з посади голови Броварської райдержадміністрації.