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Новини П'яні за кермом
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П’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах. ВIДЕО (оновлено)

Голова райдержадміністрації у Броварах влетів на авто в натовп людей, четверо людей зазнали тяжких травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Главком.

Троє людей зазнали переломів, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Йдеться про голову райдержадміністрації Майбоженка Володимира.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’яний поліцейський влетів у фуру під Одесою. Його пасажиру ампутували ноги. ФОТО

Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у його крові 2,31 проміле алкоголю.

ДТП за участю Володимира Майбоженка
ДТП за участю Володимира Майбоженка
ДТП за участю Володимира Майбоженка

Пізніше начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Руслан Кравченко про звільнення Майбоженка

Автор: 

Бровари (279) ДТП (4465)


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Топ коментарі
+69
Зато патріот, в хакі ходить, як Єрмак.
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26.04.2024 20:28
+61
Він бухий вдребедан.
Влада згнила.
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26.04.2024 20:27
+46
Ця влада була гнилою з самого початку і її обрали 73% "уставших" від війни.
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26.04.2024 20:40
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Чергова гнида з владними повноваженнями яка гадає що може все і нічого йому не буде..
Це цинізм та неповага до людей та громадян ,яка останнім часом стали звичайним явищем у можновладців...треш..
.😡
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26.04.2024 22:16 Відповісти
ze гнида , тому , що воно ,призначає самісіньких ВИРОДКІВ ! А тупа бидлота , ще з кацапів сміються , такі самі ! 3 -й рік довіряють , тому, хоть їх готував до РАШИСТИЗАЦІІ ГЕНОЦИДУ
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27.04.2024 05:01 Відповісти
Омельченко 3 холопов задавил , Миладзе одну , та ще я знаю как мінімум 15 задавленіх холопов , крім Зайчихи та Кренделя з Дніпра там 6 та 4 соответственно . Та ні кому ні чого не було . Зайчиха сидить хоч і не факт .
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26.04.2024 22:17 Відповісти


https://telegram.me/share/url?text=%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D1%96%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%22%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B8%D0%BC&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim/ Президент Володимир Зеленський зізнався, що не цікавився деталями ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, оскільки в ній ніхто не загинув.
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26.04.2024 22:20 Відповісти
Тиловий пацюк в камуфляжі
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26.04.2024 22:20 Відповісти
Якби це сталося за часів Порошенка, для переважній більшості населення винним був би саме Порошенко.
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26.04.2024 22:23 Відповісти
Звичайно, хто при владі того і челядь, тому й винен. А ви мрієте про безумовну недоторканність порошенка за будь-яких умов і обставин?
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26.04.2024 23:40 Відповісти
Ну шо, Манака, встречай очередного поциента на лечение
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26.04.2024 22:26 Відповісти
Понять, простить и наградить.🙏
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26.04.2024 22:30 Відповісти
Ага, а ще - абнять і плакать.
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27.04.2024 21:24 Відповісти
Люди які лютують через ДТП з п'яним головою райдержадміністрації, та ті які розповідають про свавілля патрульних які "не за що застрелили водія" якій кидався на патрульних у Дніпрі це одні і ті самі люди?
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26.04.2024 22:30 Відповісти
А как первое со вторым связано? Пусть стреляют меров и прокуроров. До тех пор твое сравнение левое.
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26.04.2024 22:31 Відповісти
Если полицейские начнут убивать всяких судей, то им будут намного больше аплодировать. Но ссыкотно. Вот цивильного застрелить это да. Это они могут.
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26.04.2024 22:33 Відповісти
Не сумнівався що такий комент буде саме кацапською.
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26.04.2024 22:45 Відповісти
По сути ответить нечего? Если уже затронул эту тему, то вот это ввел Петр Первый. Называется чинопочитание. Оттого любой кто почитает всяких чиновников у нас просто заражен вирусом кацапизма.
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26.04.2024 22:59 Відповісти
Именно поэтому у нас и не любят полицию. Так как она служит не закону и не обществу, а почитает чины.
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26.04.2024 23:00 Відповісти
Розповідай це тим хто під колесами авто п'яного водія побував.
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26.04.2024 23:02 Відповісти
А нагадайте-но мені: коли було інакше?
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27.04.2024 18:57 Відповісти
Так я же написал что это идет с 18 века и закона о чинах Петра.
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27.04.2024 23:28 Відповісти
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27.04.2024 06:07 Відповісти
Ніт, а як ви собі то-во уявляєте? Щоб до полімєнтів почали набирати рафінованих інтеліґентів?
...Із трьох разів відгадайте: чим то закінчиться?
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27.04.2024 21:30 Відповісти
Жахливий випадок в Дніпрі: п"яна звірюга ( по версії понтів, оскільки з аналізами якось все виявилося заплутаним) кинулася на поліцейських, які лагідно за волосся витягували його жінку з автомобіля. А це зовсім інший випадок, їхав собі п"яний топ-чиновник, понти пробили по номеру авто і вирішили його не турбувати, може він просто стомився після важкого робочого дня.
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26.04.2024 22:54 Відповісти
Ще один "негодователь".
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26.04.2024 23:07 Відповісти
у Рівне впали діди-ґвалтівники.

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26.04.2024 22:33 Відповісти
не могли дилди після 8-9 майа впасти?
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27.04.2024 13:55 Відповісти
Взагалі-то правильно писати "у Рівному".
Підкажіть-но мені: на раZZєї вже скасували відмінки, і цю епохальну реФФорму адічалийе увіковічнили у зкріпному раZZєйському правописі?..
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27.04.2024 21:33 Відповісти
Наш найгуманніший суд в світі його зрозуміє та пробачить
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26.04.2024 22:35 Відповісти
Припускаю, що цей чоловік при посаді вирішує багато перспективних питань, а їхав випивший якраз по факту вдалої зустрічі. Та що там, ось міністр СГ вийшов під заставу сьогодні, а нам кажуть, що треба диктатура, а уявіть собі скільки вони будуть красти при диктатурі, якщо так крадуть за охлократії. Але влада пропонує простий вихід - політичну цензуру, щоб не булотнарікань на корупцію, або смерть, щоб мовчали... навіть в селі знаю такий приклад, коли знайомий спробував дорікнути селищному голові за корупцію, той сказав що викличе ТЦК, якщо не замовкне мій знайомий
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26.04.2024 22:40 Відповісти
Самое смешное что сегодня отмечают годовщину Чернобыля, а Чернобыль произошел по той же причине. Когда проколы просто прикрывали в надежде что ничего не случится. 40 лет прошло, а украинцы ничего не вынесли из этого урока.
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26.04.2024 22:43 Відповісти
"Самое смешное", що декому за 40 років так і не вдалося вивчити українську мову, навіть на 2-й рік повномасштабної війни принципово пишуть та спілкуються свинокацапською.
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26.04.2024 23:42 Відповісти
Этот голова держадминистрвции чудово вивчив украинську-это не помешало ему покалечить и поламать жизнь 4 гражданам Украины. Знание украинского-не делают человека ни и лучше ни хуже. Так и вера в бога. Чиновники которые только на украинском говорят-они не воруют? Украиномовные преступлений не совершают? Берующие в бога совершают больше убийств-это статистика. то что ты говоришь исключително на украинском и ходишь в церкровь-это не значит что ты хороший человек и гражданин. хорошего человека и гражданина определяют исключительно его поступки. а говорить можешь и на Китайском-в Украине это не запрещено.
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27.04.2024 03:17 Відповісти
Он когда пишет свои высеры на эту тему, ощущает себя чуть чуть лучше. Трошки краще за iнших
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27.04.2024 08:44 Відповісти
Чорнобиль - це да. Але до чого він прилеплений зараз? Чорнобиль,як гірчиця- додає страві гострого присмаку.Але він тут ні до чого.
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27.04.2024 09:56 Відповісти
Потому что годовщина была. Весь Чернобыль произошел потому что ошибки чиновников прикрывались и делали вид что их нет. Тот факт что Украина сейчас один в один как СССР во время Чернобыля удручает.
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27.04.2024 20:19 Відповісти
Какие чиновники,при чем они тут?Первые дни скрывали не по ошибке,а не знали ,что делать.А сама катастрофа - это рискованые проекты,исполнители-совки,дебильная система и оружейный плутоний из РБМК.
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30.04.2024 07:31 Відповісти
Скрывали проект. Проблема Чернобыля это почему он произошел. Он произошел потому что ошибки на стадии планирования, во время осуществления и прочее никто не исправлял. Потому что в СССР было так принято. Прикрывать ошибки, даже если это вело к кривым результатам.
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30.04.2024 17:34 Відповісти
Який проект,хто скривал?Ви про що? Ця станція була під контролем МАГАТЕ.Ви можете конкретно щось сказати,чи ви є штучний розум?
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05.05.2024 14:11 Відповісти
СМЕРТЬ ЙОГО ЦЕ ТІЛЬКІ ПОЧАТОК - НЕОБХІДНА ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ В ЙОГО ТА ЙОГО БЛИЗКІХ !!!
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26.04.2024 22:56 Відповісти
Людина воює. Весь на нервах. Треба випустити за кордон на реабілітацію.
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26.04.2024 22:57 Відповісти
Імеєт права на ашібку
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27.04.2024 08:36 Відповісти
Еще никто не написал, что этого выродка Байден напоил? А то здесь почитать обсуждения, так во всех проблемах Украины виноваты США.
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26.04.2024 23:33 Відповісти
а, таки, да! Бідон вінават.. і пєндоси. Дали лярди грошей, ото чиновники празнують
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27.04.2024 00:53 Відповісти
Винен той пі до рас,що призначив його на ту посаду,який їхав,такого ж і здибав.
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27.04.2024 17:30 Відповісти
НУ ЩО 73% ! Побачили слуг народу ? Ви Грін вгадали вони не слуги а ГОСПОДАРІ країни і Вас і робити і роблять що хочуть ! А всі інші для них слуги і бидло ! Забули бухового чи обдовбаного Трухіна господаря народу на трасі під Києвом дтп і хабар пропонував поліції плюшки такі , чим закінчилось ?Відповідь ні чим , замяли і все ! Корупція , хабарі ,крадівництво до вторгнення і підчас ! Зробили Ви 73% які голосували поприколу цю країну разом із зе командой і 95 кварталом !Як Вам прикольчик! Як там Ви казали ціни знизе, тарифи теж і зарплату повисе а пенсіонери за 70 за комуналку платити не будуть ! А ще сепари казали що земля за 2 дні громадянську війну завершить бо не Московії влізла до нас а начебто ми самі з собою воюєм ! Тепер їште і не обляпайтесь !
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26.04.2024 23:37 Відповісти
І йому за це нічого не буде...
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26.04.2024 23:45 Відповісти
смєтуни повиють і помичать як барани. на цьому все. люди - галімі ідіоти. практично всі.
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27.04.2024 02:10 Відповісти
Прогноз -

1) Домашній арешт з браслетом
2) Браслет дивним чином не працює і скоріше за все втеча за кордон
3) З часом все забудеться і кадр знову буде працювати на своїй посаді

Багато зараз Зайцеву і де вона є згадують? Ото ж бо і воно.

Це ж Україна, більшості пофіг на Закон, з законів сміються.
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27.04.2024 00:04 Відповісти
браслєти дарагіє, на всєх нє фатіт
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27.04.2024 00:54 Відповісти
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27.04.2024 00:21 Відповісти
Зеленський патріот, бо не втік!
І цей голова району, та вся його родина великі патріоти та волонтери.
А ти ухилянт! Скоро всім Вам паспорти анулють, щоб знали як владу українську дискредитувати!
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27.04.2024 12:27 Відповісти
Кончене ліки випий.
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27.04.2024 23:11 Відповісти
НЕ ПЕРШИЙ РАЗ
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27.04.2024 00:42 Відповісти
Реакция граждан внушает уважение: несмотря на гнев и ярость всё-таки этого урода люди не линчевали прямо на асфальте, а задержали и передали в руки полиции.

Респект киевлянам.
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27.04.2024 00:57 Відповісти
До чого тут кияни?)))) Ви статтю взагалі читали?))
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27.04.2024 08:05 Відповісти
А викликав би таксі то і при "годівниці" залишився б і люди не постраждали. Жлоб.
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27.04.2024 01:03 Відповісти
Чи драйвера..безкарність та жлобство породжують такі ситуації..
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27.04.2024 15:50 Відповісти
ЩОО?? Негайно поновити в посаді, та призначити компенсацію за душевні страждання.
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27.04.2024 01:58 Відповісти
Таких треба обмінювати на наших полонених.. хоча "воно" і мізинця наших воїнів не коштує..
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27.04.2024 04:51 Відповісти
Наша влада і була і є лайно, але такого лайна як при зебілах... Просто дно!
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27.04.2024 07:07 Відповісти
Зато не барига
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27.04.2024 08:39 Відповісти
Ця, згадана Вами влада, мабуть вихідці з народу. Наступний логічний крок мабуть очевидний.
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27.04.2024 09:15 Відповісти
Ну поедет другим районом керовать,менее жирным,выборы вне закона - им там все пох.
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27.04.2024 07:28 Відповісти
За тисячу років нічого не змінилося. Розчавив князь смердів, заплатив "вину" і далі чавить.
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27.04.2024 07:54 Відповісти
Надо запретить алкоголь. 😦
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27.04.2024 08:24 Відповісти
автомобілі
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27.04.2024 09:48 Відповісти
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ОДНО - НИКТО НЕ ***** ЭТОГО УКРАИНСКОГО ЧИНУШУ О МОРДЕ ?!
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27.04.2024 08:33 Відповісти
Да этих бухих чинуш как собак нерезаных, иди в любой кабак и начинай метелить сколько душе угодно. Им даже мест в кабаках не хватает, устраивают склоки кто раньше столик забронировал.
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27.04.2024 12:11 Відповісти
Слуга? Значить буде навіть невідпижжений.
Бо там зразу відпущеніє гріхів дають.
І я не розумію!!! Поруч стояло скільки міцних хлопців - ні один йому в йібало не зарядив
Хто на війну, хто через Тису - мужиків не залишилось?
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27.04.2024 09:10 Відповісти
Нужно ещё больше кринжа, хотелось бы узнать как голосовали на выборах жители этого городка
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27.04.2024 09:58 Відповісти
Він депутат . Він депутат і відразу очко зіграло. Був би якийсь Василь то в голову відразу б получив...
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27.04.2024 10:24 Відповісти
Безвідповідальність породжує безлад й злочинність.
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27.04.2024 12:06 Відповісти
Безкарність породжує..
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27.04.2024 15:52 Відповісти
это Существо ставленник и кореш фсбэшника Елдака, так что тихонько в лес уйдет....
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27.04.2024 12:44 Відповісти
Мені дуже гірко читати такі матеріали. Гірко і маю іспанський сором за тих, хто привів до влади ось таке гівно як ваш Говнокомандувач і його кодляк. Ви легко здали Чорновола, потім Ющенка, а над Порошенком ще й потішались. "Зробили його разом".
Зробили?
Як в народній приказці, їжте очі хоч повилазьте, бачили що купували.
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27.04.2024 13:33 Відповісти
За оце голосували й ті, хто зараз за кордоном переховуються. Мабудь, наввть їх більшість.
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27.04.2024 15:57 Відповісти
Так петя також на стакані був..
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28.04.2024 23:34 Відповісти
Понять и простить. Перевести с повышением в должности.
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27.04.2024 15:59 Відповісти
Яка там застава? До ранку внесуть в касу ZE льоних та підвищать до зам.міністра...
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27.04.2024 19:31 Відповісти
Що, ні у кого ножа не знайшлося?
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01.05.2024 10:27 Відповісти
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