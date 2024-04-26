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Пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. ВИДЕО (обновлено)
Глава райгосадминистрации в Броварах влетел на автомобиле в толпу людей, четыре человека получили тяжелые травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Три человека получили переломы, еще одного человека доставали прямо из-под колес авто. Речь идет о главе райгосадминистрации Майбоженко Владимире.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что глава райгосадминистрации находится в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в его крови 2,31 промилле алкоголя.
Позже начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен с должности главы Броварской райгосадминистрации.
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+69 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий26.04.2024 20:28
+61 MsSkifia #566162
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+46 zhekan
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Це цинізм та неповага до людей та громадян ,яка останнім часом стали звичайним явищем у можновладців...треш..
.😡
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https://suspilne.media/168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim/ Президент Володимир Зеленський зізнався, що не цікавився деталями ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, оскільки в ній ніхто не загинув.
...Із трьох разів відгадайте: чим то закінчиться?
Підкажіть-но мені: на раZZєї вже скасували відмінки, і цю епохальну реФФорму адічалийе увіковічнили у зкріпному раZZєйському правописі?..
1) Домашній арешт з браслетом
2) Браслет дивним чином не працює і скоріше за все втеча за кордон
3) З часом все забудеться і кадр знову буде працювати на своїй посаді
Багато зараз Зайцеву і де вона є згадують? Ото ж бо і воно.
Це ж Україна, більшості пофіг на Закон, з законів сміються.
І цей голова району, та вся його родина великі патріоти та волонтери.
А ти ухилянт! Скоро всім Вам паспорти анулють, щоб знали як владу українську дискредитувати!
Респект киевлянам.
Бо там зразу відпущеніє гріхів дають.
І я не розумію!!! Поруч стояло скільки міцних хлопців - ні один йому в йібало не зарядив
Хто на війну, хто через Тису - мужиків не залишилось?
Зробили?
Як в народній приказці, їжте очі хоч повилазьте, бачили що купували.