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Новости Пьяные за рулем
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Пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. ВИДЕО (обновлено)

Глава райгосадминистрации в Броварах влетел на автомобиле в толпу людей, четыре человека получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Три человека получили переломы, еще одного человека доставали прямо из-под колес авто. Речь идет о главе райгосадминистрации Майбоженко Владимире.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что глава райгосадминистрации находится в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в его крови 2,31 промилле алкоголя.

ДТП за участю Володимира Майбоженка
ДТП за участю Володимира Майбоженка
ДТП за участю Володимира Майбоженка

Позже начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен с должности главы Броварской райгосадминистрации.

Руслан Кравченко про звільнення Майбоженка

Автор: 

Бровары (337) ДТП (7671)


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Топ комментарии
+69
Зато патріот, в хакі ходить, як Єрмак.
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26.04.2024 20:28
+61
Він бухий вдребедан.
Влада згнила.
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26.04.2024 20:27
+46
Ця влада була гнилою з самого початку і її обрали 73% "уставших" від війни.
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26.04.2024 20:40
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Страница 3 из 3
Чергова гнида з владними повноваженнями яка гадає що може все і нічого йому не буде..
Це цинізм та неповага до людей та громадян ,яка останнім часом стали звичайним явищем у можновладців...треш..
.😡
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26.04.2024 22:16 Ответить
ze гнида , тому , що воно ,призначає самісіньких ВИРОДКІВ ! А тупа бидлота , ще з кацапів сміються , такі самі ! 3 -й рік довіряють , тому, хоть їх готував до РАШИСТИЗАЦІІ ГЕНОЦИДУ
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27.04.2024 05:01 Ответить
Омельченко 3 холопов задавил , Миладзе одну , та ще я знаю как мінімум 15 задавленіх холопов , крім Зайчихи та Кренделя з Дніпра там 6 та 4 соответственно . Та ні кому ні чого не було . Зайчиха сидить хоч і не факт .
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26.04.2024 22:17 Ответить


https://telegram.me/share/url?text=%22%D0%A2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D1%96%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%22%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B8%D0%BC&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://suspilne.media/168755-tam-nihto-ne-zaginuv-zelenskij-zaaviv-so-ne-znae-detalej-dtp-z-nardepom-truhinim/ Президент Володимир Зеленський зізнався, що не цікавився деталями ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, оскільки в ній ніхто не загинув.
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26.04.2024 22:20 Ответить
Тиловий пацюк в камуфляжі
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26.04.2024 22:20 Ответить
Якби це сталося за часів Порошенка, для переважній більшості населення винним був би саме Порошенко.
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26.04.2024 22:23 Ответить
Звичайно, хто при владі того і челядь, тому й винен. А ви мрієте про безумовну недоторканність порошенка за будь-яких умов і обставин?
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26.04.2024 23:40 Ответить
Ну шо, Манака, встречай очередного поциента на лечение
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26.04.2024 22:26 Ответить
Понять, простить и наградить.🙏
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26.04.2024 22:30 Ответить
Ага, а ще - абнять і плакать.
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27.04.2024 21:24 Ответить
Люди які лютують через ДТП з п'яним головою райдержадміністрації, та ті які розповідають про свавілля патрульних які "не за що застрелили водія" якій кидався на патрульних у Дніпрі це одні і ті самі люди?
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26.04.2024 22:30 Ответить
А как первое со вторым связано? Пусть стреляют меров и прокуроров. До тех пор твое сравнение левое.
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26.04.2024 22:31 Ответить
Если полицейские начнут убивать всяких судей, то им будут намного больше аплодировать. Но ссыкотно. Вот цивильного застрелить это да. Это они могут.
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26.04.2024 22:33 Ответить
Не сумнівався що такий комент буде саме кацапською.
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26.04.2024 22:45 Ответить
По сути ответить нечего? Если уже затронул эту тему, то вот это ввел Петр Первый. Называется чинопочитание. Оттого любой кто почитает всяких чиновников у нас просто заражен вирусом кацапизма.
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26.04.2024 22:59 Ответить
Именно поэтому у нас и не любят полицию. Так как она служит не закону и не обществу, а почитает чины.
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26.04.2024 23:00 Ответить
Розповідай це тим хто під колесами авто п'яного водія побував.
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26.04.2024 23:02 Ответить
А нагадайте-но мені: коли було інакше?
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27.04.2024 18:57 Ответить
Так я же написал что это идет с 18 века и закона о чинах Петра.
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27.04.2024 23:28 Ответить
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27.04.2024 06:07 Ответить
Ніт, а як ви собі то-во уявляєте? Щоб до полімєнтів почали набирати рафінованих інтеліґентів?
...Із трьох разів відгадайте: чим то закінчиться?
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27.04.2024 21:30 Ответить
Жахливий випадок в Дніпрі: п"яна звірюга ( по версії понтів, оскільки з аналізами якось все виявилося заплутаним) кинулася на поліцейських, які лагідно за волосся витягували його жінку з автомобіля. А це зовсім інший випадок, їхав собі п"яний топ-чиновник, понти пробили по номеру авто і вирішили його не турбувати, може він просто стомився після важкого робочого дня.
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26.04.2024 22:54 Ответить
Ще один "негодователь".
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26.04.2024 23:07 Ответить
у Рівне впали діди-ґвалтівники.

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26.04.2024 22:33 Ответить
не могли дилди після 8-9 майа впасти?
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27.04.2024 13:55 Ответить
Взагалі-то правильно писати "у Рівному".
Підкажіть-но мені: на раZZєї вже скасували відмінки, і цю епохальну реФФорму адічалийе увіковічнили у зкріпному раZZєйському правописі?..
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27.04.2024 21:33 Ответить
Наш найгуманніший суд в світі його зрозуміє та пробачить
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26.04.2024 22:35 Ответить
Припускаю, що цей чоловік при посаді вирішує багато перспективних питань, а їхав випивший якраз по факту вдалої зустрічі. Та що там, ось міністр СГ вийшов під заставу сьогодні, а нам кажуть, що треба диктатура, а уявіть собі скільки вони будуть красти при диктатурі, якщо так крадуть за охлократії. Але влада пропонує простий вихід - політичну цензуру, щоб не булотнарікань на корупцію, або смерть, щоб мовчали... навіть в селі знаю такий приклад, коли знайомий спробував дорікнути селищному голові за корупцію, той сказав що викличе ТЦК, якщо не замовкне мій знайомий
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26.04.2024 22:40 Ответить
Самое смешное что сегодня отмечают годовщину Чернобыля, а Чернобыль произошел по той же причине. Когда проколы просто прикрывали в надежде что ничего не случится. 40 лет прошло, а украинцы ничего не вынесли из этого урока.
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26.04.2024 22:43 Ответить
"Самое смешное", що декому за 40 років так і не вдалося вивчити українську мову, навіть на 2-й рік повномасштабної війни принципово пишуть та спілкуються свинокацапською.
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26.04.2024 23:42 Ответить
Этот голова держадминистрвции чудово вивчив украинську-это не помешало ему покалечить и поламать жизнь 4 гражданам Украины. Знание украинского-не делают человека ни и лучше ни хуже. Так и вера в бога. Чиновники которые только на украинском говорят-они не воруют? Украиномовные преступлений не совершают? Берующие в бога совершают больше убийств-это статистика. то что ты говоришь исключително на украинском и ходишь в церкровь-это не значит что ты хороший человек и гражданин. хорошего человека и гражданина определяют исключительно его поступки. а говорить можешь и на Китайском-в Украине это не запрещено.
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27.04.2024 03:17 Ответить
Он когда пишет свои высеры на эту тему, ощущает себя чуть чуть лучше. Трошки краще за iнших
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27.04.2024 08:44 Ответить
Чорнобиль - це да. Але до чого він прилеплений зараз? Чорнобиль,як гірчиця- додає страві гострого присмаку.Але він тут ні до чого.
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27.04.2024 09:56 Ответить
Потому что годовщина была. Весь Чернобыль произошел потому что ошибки чиновников прикрывались и делали вид что их нет. Тот факт что Украина сейчас один в один как СССР во время Чернобыля удручает.
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27.04.2024 20:19 Ответить
Какие чиновники,при чем они тут?Первые дни скрывали не по ошибке,а не знали ,что делать.А сама катастрофа - это рискованые проекты,исполнители-совки,дебильная система и оружейный плутоний из РБМК.
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30.04.2024 07:31 Ответить
Скрывали проект. Проблема Чернобыля это почему он произошел. Он произошел потому что ошибки на стадии планирования, во время осуществления и прочее никто не исправлял. Потому что в СССР было так принято. Прикрывать ошибки, даже если это вело к кривым результатам.
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30.04.2024 17:34 Ответить
Який проект,хто скривал?Ви про що? Ця станція була під контролем МАГАТЕ.Ви можете конкретно щось сказати,чи ви є штучний розум?
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05.05.2024 14:11 Ответить
СМЕРТЬ ЙОГО ЦЕ ТІЛЬКІ ПОЧАТОК - НЕОБХІДНА ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ В ЙОГО ТА ЙОГО БЛИЗКІХ !!!
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26.04.2024 22:56 Ответить
Людина воює. Весь на нервах. Треба випустити за кордон на реабілітацію.
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26.04.2024 22:57 Ответить
Імеєт права на ашібку
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27.04.2024 08:36 Ответить
Еще никто не написал, что этого выродка Байден напоил? А то здесь почитать обсуждения, так во всех проблемах Украины виноваты США.
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26.04.2024 23:33 Ответить
а, таки, да! Бідон вінават.. і пєндоси. Дали лярди грошей, ото чиновники празнують
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27.04.2024 00:53 Ответить
Винен той пі до рас,що призначив його на ту посаду,який їхав,такого ж і здибав.
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27.04.2024 17:30 Ответить
НУ ЩО 73% ! Побачили слуг народу ? Ви Грін вгадали вони не слуги а ГОСПОДАРІ країни і Вас і робити і роблять що хочуть ! А всі інші для них слуги і бидло ! Забули бухового чи обдовбаного Трухіна господаря народу на трасі під Києвом дтп і хабар пропонував поліції плюшки такі , чим закінчилось ?Відповідь ні чим , замяли і все ! Корупція , хабарі ,крадівництво до вторгнення і підчас ! Зробили Ви 73% які голосували поприколу цю країну разом із зе командой і 95 кварталом !Як Вам прикольчик! Як там Ви казали ціни знизе, тарифи теж і зарплату повисе а пенсіонери за 70 за комуналку платити не будуть ! А ще сепари казали що земля за 2 дні громадянську війну завершить бо не Московії влізла до нас а начебто ми самі з собою воюєм ! Тепер їште і не обляпайтесь !
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26.04.2024 23:37 Ответить
І йому за це нічого не буде...
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26.04.2024 23:45 Ответить
смєтуни повиють і помичать як барани. на цьому все. люди - галімі ідіоти. практично всі.
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27.04.2024 02:10 Ответить
Прогноз -

1) Домашній арешт з браслетом
2) Браслет дивним чином не працює і скоріше за все втеча за кордон
3) З часом все забудеться і кадр знову буде працювати на своїй посаді

Багато зараз Зайцеву і де вона є згадують? Ото ж бо і воно.

Це ж Україна, більшості пофіг на Закон, з законів сміються.
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27.04.2024 00:04 Ответить
браслєти дарагіє, на всєх нє фатіт
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27.04.2024 00:54 Ответить
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27.04.2024 00:21 Ответить
Зеленський патріот, бо не втік!
І цей голова району, та вся його родина великі патріоти та волонтери.
А ти ухилянт! Скоро всім Вам паспорти анулють, щоб знали як владу українську дискредитувати!
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27.04.2024 12:27 Ответить
Кончене ліки випий.
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27.04.2024 23:11 Ответить
НЕ ПЕРШИЙ РАЗ
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27.04.2024 00:42 Ответить
Реакция граждан внушает уважение: несмотря на гнев и ярость всё-таки этого урода люди не линчевали прямо на асфальте, а задержали и передали в руки полиции.

Респект киевлянам.
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27.04.2024 00:57 Ответить
До чого тут кияни?)))) Ви статтю взагалі читали?))
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27.04.2024 08:05 Ответить
А викликав би таксі то і при "годівниці" залишився б і люди не постраждали. Жлоб.
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27.04.2024 01:03 Ответить
Чи драйвера..безкарність та жлобство породжують такі ситуації..
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27.04.2024 15:50 Ответить
ЩОО?? Негайно поновити в посаді, та призначити компенсацію за душевні страждання.
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27.04.2024 01:58 Ответить
Таких треба обмінювати на наших полонених.. хоча "воно" і мізинця наших воїнів не коштує..
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27.04.2024 04:51 Ответить
Наша влада і була і є лайно, але такого лайна як при зебілах... Просто дно!
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27.04.2024 07:07 Ответить
Зато не барига
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27.04.2024 08:39 Ответить
Ця, згадана Вами влада, мабуть вихідці з народу. Наступний логічний крок мабуть очевидний.
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27.04.2024 09:15 Ответить
Ну поедет другим районом керовать,менее жирным,выборы вне закона - им там все пох.
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27.04.2024 07:28 Ответить
За тисячу років нічого не змінилося. Розчавив князь смердів, заплатив "вину" і далі чавить.
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27.04.2024 07:54 Ответить
Надо запретить алкоголь. 😦
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27.04.2024 08:24 Ответить
автомобілі
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27.04.2024 09:48 Ответить
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ОДНО - НИКТО НЕ ***** ЭТОГО УКРАИНСКОГО ЧИНУШУ О МОРДЕ ?!
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27.04.2024 08:33 Ответить
Да этих бухих чинуш как собак нерезаных, иди в любой кабак и начинай метелить сколько душе угодно. Им даже мест в кабаках не хватает, устраивают склоки кто раньше столик забронировал.
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27.04.2024 12:11 Ответить
Слуга? Значить буде навіть невідпижжений.
Бо там зразу відпущеніє гріхів дають.
І я не розумію!!! Поруч стояло скільки міцних хлопців - ні один йому в йібало не зарядив
Хто на війну, хто через Тису - мужиків не залишилось?
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27.04.2024 09:10 Ответить
Нужно ещё больше кринжа, хотелось бы узнать как голосовали на выборах жители этого городка
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27.04.2024 09:58 Ответить
Він депутат . Він депутат і відразу очко зіграло. Був би якийсь Василь то в голову відразу б получив...
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27.04.2024 10:24 Ответить
Безвідповідальність породжує безлад й злочинність.
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27.04.2024 12:06 Ответить
Безкарність породжує..
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27.04.2024 15:52 Ответить
это Существо ставленник и кореш фсбэшника Елдака, так что тихонько в лес уйдет....
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27.04.2024 12:44 Ответить
Мені дуже гірко читати такі матеріали. Гірко і маю іспанський сором за тих, хто привів до влади ось таке гівно як ваш Говнокомандувач і його кодляк. Ви легко здали Чорновола, потім Ющенка, а над Порошенком ще й потішались. "Зробили його разом".
Зробили?
Як в народній приказці, їжте очі хоч повилазьте, бачили що купували.
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27.04.2024 13:33 Ответить
За оце голосували й ті, хто зараз за кордоном переховуються. Мабудь, наввть їх більшість.
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27.04.2024 15:57 Ответить
Так петя також на стакані був..
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28.04.2024 23:34 Ответить
Понять и простить. Перевести с повышением в должности.
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27.04.2024 15:59 Ответить
Яка там застава? До ранку внесуть в касу ZE льоних та підвищать до зам.міністра...
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27.04.2024 19:31 Ответить
Що, ні у кого ножа не знайшлося?
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01.05.2024 10:27 Ответить
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