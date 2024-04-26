Пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. ВИДЕО (обновлено)

Глава райгосадминистрации в Броварах влетел на автомобиле в толпу людей, четыре человека получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Три человека получили переломы, еще одного человека доставали прямо из-под колес авто. Речь идет о главе райгосадминистрации Майбоженко Владимире.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что глава райгосадминистрации находится в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в его крови 2,31 промилле алкоголя.







Позже начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен с должности главы Броварской райгосадминистрации.