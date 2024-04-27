Главе Броварской РВА Майбоженко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца

Главе Броварской РВА Владимиру Майбоженко, который 26 апреля пьяным совершил наезд на пешеходов, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров главе одной из РГА Киевщины, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко

Отмечается, что 26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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По данным Киевской ОВА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.