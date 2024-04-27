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Главе Броварской РВА Майбоженко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца

Майбоженку обрано запобіжний захід

Главе Броварской РВА Владимиру Майбоженко, который 26 апреля пьяным совершил наезд на пешеходов, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров главе одной из РГА Киевщины, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Читайте также: Сообщено о подозрении председателю Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов

ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко

Отмечается, что 26 апреля чиновник, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Читайте также: ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко: двое пострадавших в тяжелом состоянии

По данным Киевской ОВА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.

Автор: 

Бровары (337) ДТП (7671) мера пресечения (449) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+18
Класична зелена влада - в камуфляжі в тилу і почуття власної обраності а по факту звичайне бидло
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27.04.2024 15:30
+9
Камуфляж, неголеність - ***** це все в тилу? ***** ці понти?
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27.04.2024 15:34
+8
Клоуни небриті в зеленому, хочуть перед лохами виглядати військовими
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27.04.2024 15:39
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Класична зелена влада - в камуфляжі в тилу і почуття власної обраності а по факту звичайне бидло
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27.04.2024 15:30 Ответить
Ото накоїв біди,людям і собі.Знатно погуляв,знатно.Хоч би всі потерпілі вижили...
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27.04.2024 15:39 Ответить
В тому й справа - як побачать бухло , про все на світі забувають . Ніхто ж його не звинувачував в нечесності або в тупості . А тут нажерлося і людей покалічило , і собі з родиною все поламало . А уявіть , скільки пересічних ідіотів насинячаться і сідають за кермо !
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27.04.2024 18:33 Ответить
У них лідор чотириждиухилянт в мілітарі стайл біга,як дурновате,на закордонних зустрічах навіть. То що з цих недоумків взяти
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27.04.2024 16:06 Ответить
вангую що в часи пеці-атамана він бігав у вишиванці та шароварах а в часи яника-завгара в бріоні
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27.04.2024 16:43 Ответить
в камеру з заднєприводним його посадіть
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27.04.2024 15:33 Ответить
Та треба в загальну, де людей 20. Бо зараз обере собі платну підвищеного комфорту..
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27.04.2024 15:59 Ответить
Камуфляж, неголеність - ***** це все в тилу? ***** ці понти?
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27.04.2024 15:34 Ответить
Це косити під воєваку.
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27.04.2024 15:37 Ответить
Зачем эти понты,? Так лохи на них хорошо ведутся. Доказано в 2019 году
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27.04.2024 17:10 Ответить
Піти нах з посади повинен голова обласної адміністрації за такий кадровий підбір
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27.04.2024 15:34 Ответить
його нетряпка призначив в 2022р - всі питання до вави
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27.04.2024 15:48 Ответить
За звичай призначення відбувається за поданням голови обладміністрації, а в цілому я з вами згоден, піти нах повинні в авангарді з Боневтіком Нелохом Нетряпковичем
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27.04.2024 16:00 Ответить
Клоуни небриті в зеленому, хочуть перед лохами виглядати військовими
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27.04.2024 15:39 Ответить
розірвати, прямо на місці скоєння?
нє?
українці, що з нами?
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27.04.2024 15:54 Ответить
А на сайтах воно ще як чинне зазначене..
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27.04.2024 16:01 Ответить
так викупитьБеня й повернуть його на місце-як Сольського
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27.04.2024 16:48 Ответить
Єрмак вимагає від Бєні викуп для суду ( бо то його укропівець) - а Малюк ще не передав Бєні маляву у спецкамеру імені МАЛЮСЬКИ
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27.04.2024 16:45 Ответить
Дайте йому у камеру, 3метри вірьовки, для самозадоволення!!
З нього, толку уже не було, і до призначення на посаду зеленським…
Церговий кадровий ляп зеленського з 2019 року, гончарук і разумков, можуть пояснити… на своєму прикладі!
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27.04.2024 18:11 Ответить
А шо ця мразота буде чекати під вартою ДВА МІСЯЦІ??? Чому я повинен годувати алкідона, на якого є купа відеодоказів? Чому я повинен формувати заробітну платню охороні???? "Ілі парєшаем"?
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27.04.2024 20:10 Ответить
 
 