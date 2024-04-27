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Голові Броварської РВА Майбоженку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці

Майбоженку обрано запобіжний захід

Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який 26 квітня п’яним скоїв наїзд на пішоходів, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру голові Броварської РДА Майбоженку, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

Зазначається, що 26 квітня посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: ДТП за участі голови Броварської РДА Майбоженка: двоє постраждалих у важкому стані

За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.

Автор: 

Бровари (279) ДТП (4465) запобіжний захід (480) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+18
Класична зелена влада - в камуфляжі в тилу і почуття власної обраності а по факту звичайне бидло
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27.04.2024 15:30
+9
Камуфляж, неголеність - ***** це все в тилу? ***** ці понти?
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27.04.2024 15:34
+8
Клоуни небриті в зеленому, хочуть перед лохами виглядати військовими
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27.04.2024 15:39
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Класична зелена влада - в камуфляжі в тилу і почуття власної обраності а по факту звичайне бидло
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27.04.2024 15:30 Відповісти
Ото накоїв біди,людям і собі.Знатно погуляв,знатно.Хоч би всі потерпілі вижили...
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27.04.2024 15:39 Відповісти
В тому й справа - як побачать бухло , про все на світі забувають . Ніхто ж його не звинувачував в нечесності або в тупості . А тут нажерлося і людей покалічило , і собі з родиною все поламало . А уявіть , скільки пересічних ідіотів насинячаться і сідають за кермо !
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27.04.2024 18:33 Відповісти
У них лідор чотириждиухилянт в мілітарі стайл біга,як дурновате,на закордонних зустрічах навіть. То що з цих недоумків взяти
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27.04.2024 16:06 Відповісти
вангую що в часи пеці-атамана він бігав у вишиванці та шароварах а в часи яника-завгара в бріоні
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27.04.2024 16:43 Відповісти
в камеру з заднєприводним його посадіть
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27.04.2024 15:33 Відповісти
Та треба в загальну, де людей 20. Бо зараз обере собі платну підвищеного комфорту..
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27.04.2024 15:59 Відповісти
Камуфляж, неголеність - ***** це все в тилу? ***** ці понти?
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27.04.2024 15:34 Відповісти
Це косити під воєваку.
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27.04.2024 15:37 Відповісти
Зачем эти понты,? Так лохи на них хорошо ведутся. Доказано в 2019 году
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27.04.2024 17:10 Відповісти
Піти нах з посади повинен голова обласної адміністрації за такий кадровий підбір
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27.04.2024 15:34 Відповісти
його нетряпка призначив в 2022р - всі питання до вави
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27.04.2024 15:48 Відповісти
За звичай призначення відбувається за поданням голови обладміністрації, а в цілому я з вами згоден, піти нах повинні в авангарді з Боневтіком Нелохом Нетряпковичем
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27.04.2024 16:00 Відповісти
Клоуни небриті в зеленому, хочуть перед лохами виглядати військовими
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27.04.2024 15:39 Відповісти
розірвати, прямо на місці скоєння?
нє?
українці, що з нами?
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27.04.2024 15:54 Відповісти
А на сайтах воно ще як чинне зазначене..
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27.04.2024 16:01 Відповісти
так викупитьБеня й повернуть його на місце-як Сольського
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27.04.2024 16:48 Відповісти
Єрмак вимагає від Бєні викуп для суду ( бо то його укропівець) - а Малюк ще не передав Бєні маляву у спецкамеру імені МАЛЮСЬКИ
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27.04.2024 16:45 Відповісти
Дайте йому у камеру, 3метри вірьовки, для самозадоволення!!
З нього, толку уже не було, і до призначення на посаду зеленським…
Церговий кадровий ляп зеленського з 2019 року, гончарук і разумков, можуть пояснити… на своєму прикладі!
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27.04.2024 18:11 Відповісти
А шо ця мразота буде чекати під вартою ДВА МІСЯЦІ??? Чому я повинен годувати алкідона, на якого є купа відеодоказів? Чому я повинен формувати заробітну платню охороні???? "Ілі парєшаем"?
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27.04.2024 20:10 Відповісти
 
 