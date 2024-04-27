Голові Броварської РВА Майбоженку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці

Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який 26 квітня п’яним скоїв наїзд на пішоходів, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів голові однієї з РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

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ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

Зазначається, що 26 квітня посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.