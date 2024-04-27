УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9421 відвідувач онлайн
Новини
3 497 27

Повідомлено про підозру голові Броварської РДА Майбоженку, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів

майбоженко

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

 ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мікроавтобус злетів у провалля на Київщині: 2 особи загинули, 7 дістали травми. ФОТОрепортаж

Стан постраждалих

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 26 квітня п’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах. За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.

Автор: 

Бровари (279) ДТП (4465) підозра (756) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Суддя Тандир,вашого полку прибуло,подвинься.
Та не бійся,ця влада вас не осудить.
показати весь коментар
27.04.2024 13:11
+6
В чомусь підозрюють? -- нігуя собі!
показати весь коментар
27.04.2024 13:11
+5
ну і класика жанру: застава, виплата, ну і продовжує виконувати обов'язки
показати весь коментар
27.04.2024 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну і класика жанру: застава, виплата, ну і продовжує виконувати обов'язки
показати весь коментар
27.04.2024 13:11 Відповісти
Ну що ви таке пишете. Яка застава. Безальтернативне тримання пiд вартою.
показати весь коментар
27.04.2024 13:16 Відповісти
ну якщо міністри за день встигають підозру отримати, внести заставу і виконувати знову обов'язки то чим цей голова гірше)
показати весь коментар
27.04.2024 13:52 Відповісти
Тому що по мiнiстру був запобiжний захiд з можливiстю застави. Обидва мудаки мерзеннi, нiкого не защищаю
показати весь коментар
27.04.2024 14:05 Відповісти
Про безальтернативне тримання під вартою це лише клопотання прокуратура, а яке рішення прийме суд ще не відомо. Суд має право і на підписку відпустити чи домашній арешт або взагалі відмовити прокуратурі. Поживем побачим як далі буде..
показати весь коментар
27.04.2024 14:46 Відповісти
В чомусь підозрюють? -- нігуя собі!
показати весь коментар
27.04.2024 13:11 Відповісти
Майбоженко -Колишній голова Київської обласної організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» . У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року за грубе порушення Статуту та Програми партії у встановленому Статутом ВО «Батьківщина» порядку виключений із членів ВО «Батьківщина» та звільнений з посади голови Київської обласної організації ВО «Батьківщина».
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 рік - директор організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України».У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - очолив Київську обласну організацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - обраний першим заступником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської обласної ради VII скликання від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Пробув на цій посаді до травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 28 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року - розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений головою Броварської районної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .

Був Юліним - викинула за порушення статуту партії..
став Бєніним партія УКРОП . Підібрав Єрмактрампьониш - голова асоціації місцевих органів самоврядування , хоч й не слуга , але для Києва любе падло згодиться
показати весь коментар
27.04.2024 14:20 Відповісти
Подивився я ту ст. 286-1 КК України. Якась вона дивна, недороблена. Ч.4 дублює ч.3 на випадок "якщо вони спричинили загибель кількох осіб". Покарання на два роки більше. А ч.1 і ч.2 не дублюються. Покалічив 1 людину чи 10 покарання однакове. Мабуть ті хто той закон приймали дуже кудись поспішали. Забухати, чи шльондри в сауні холоділи. Або відразу на себе той закон приміряли. Бо заборона керування автомобілем є, а заборони займати державні посади немає. Воно зрозуміло. Керувати державною районною адміністрацією тож не автомобілем. Можна в комі бути, ніхто і не помітить.
показати весь коментар
27.04.2024 15:09 Відповісти
Суддя Тандир,вашого полку прибуло,подвинься.
Та не бійся,ця влада вас не осудить.
показати весь коментар
27.04.2024 13:11 Відповісти
Таких потвор треба лінчувати на місці!
показати весь коментар
27.04.2024 13:12 Відповісти
Дуже ми толерантні. Як згадаю про те, як кацапів, що втікали з-під Києва навесні 22 року, проводжали мало не зі сльозами, так аж киплю. Вони ж побросали танки, артилерію, транспорт, йшли пішки.Чому їх тоді не вбивали, як скажених собак? Що, ні в кого не було зброї, мисливців немає? Кацапи не сумнівались ні в 1813 (коли партизани вбивали французів, які відступали), ні після того. Мають про то навіть пісню "ой тумани мої растумани".
показати весь коментар
27.04.2024 13:25 Відповісти
Указом Шмарклі призначений 22.11.22 року,значить вірний слуга.а ті що постраждали мабуть за них й голосували
показати весь коментар
27.04.2024 13:13 Відповісти
зеля мне пох, но ему приписывать - это бред. блатные на блатных должностях творили беспредел при любой власти, независимо от того, кто президент. в моей области, работники прокуратуры бухими сбивали людей, убивали и т.д. что при кучме, что при ющенко, что при януковиче.
показати весь коментар
27.04.2024 15:18 Відповісти
Где биография героя и подноготная,домик в Испании есть,бройлейный паспорт у жены имеется,сын есть,где он,в Амстердаме?
показати весь коментар
27.04.2024 13:15 Відповісти
Скорей всего посадят , слишком большой резонанс , да и показательная жертва нужна сейчас как никогда , дадут лет 5 -7 , был бы трезвым мог бы и соскочить на условный срок или вообще "так больше не делай "
показати весь коментар
27.04.2024 13:25 Відповісти
Виявиться, що Драгер був поламаний, а аналіз крові (який обов'язково робиться в таких випадках) покаже - "тверезий"
показати весь коментар
27.04.2024 13:33 Відповісти
світафор нєісправний, а размєтка на піріхрьосткє нєправільная... ітого: ні вінават он
показати весь коментар
27.04.2024 14:18 Відповісти
і, ващє! пачіму пішеходув на алкоголь нє правєрілі? ето оні понапівалісь і под кальоса брасалісь
показати весь коментар
27.04.2024 14:19 Відповісти
не тот случай , слишком большой резонанс и он слишком мелок что бы его с такого дермища вытягивать
показати весь коментар
27.04.2024 16:53 Відповісти
Спустять на гальмах. Підкинуть грошей потерпілим, Зє скаже "ну його ж звільнили і ніхто ж не загинув". Будуть мурижити розслідування роками....
показати весь коментар
27.04.2024 17:38 Відповісти
если сразу взяли под арест без права залога то ни чего не спустят - тяжкие телесные , пьяный за рулем - такие дела по соглашению сторон не закрываются да и хватит тулить зеленского где надо и где не надо , скоро в психиатрии новый диагноз появится зелескомания
показати весь коментар
27.04.2024 18:38 Відповісти
Дегенерат!
І таких неандертальців вибирають у владу!
показати весь коментар
27.04.2024 13:25 Відповісти
Інших у 95 кварталі не тримають!
показати весь коментар
27.04.2024 13:33 Відповісти
Такі самі і обирають. Всі ж знають, що ворюга. Але ж свій!
показати весь коментар
27.04.2024 13:30 Відповісти
А пику навіщо замилили? Вчора можна було вільно "насолодитися"...
показати весь коментар
27.04.2024 13:58 Відповісти
*****,
добрі люди-не розірвали мудака
показати весь коментар
27.04.2024 15:30 Відповісти
 
 