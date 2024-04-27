Повідомлено про підозру голові Броварської РДА Майбоженку, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, до Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

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Стан постраждалих

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 26 квітня п’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах. За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.