Сообщено о подозрении председателю Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко

По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевской области, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус слетел в провал на Киевщине: 2 человека погибли, 7 получили травмы. ФОТОрепортаж

Состояние пострадавших

Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Предварительно медиками у двух пострадавших диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще у двух - телесные повреждения средней степени тяжести.

Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. По данным Киевской ОГА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.