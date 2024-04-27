Сообщено о подозрении председателю Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко
По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевской области, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.
Состояние пострадавших
Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Предварительно медиками у двух пострадавших диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще у двух - телесные повреждения средней степени тяжести.
Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Киевской области.
Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. По данным Киевской ОГА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.
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З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 рік - директор організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України».У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - очолив Київську обласну організацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - обраний першим заступником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської обласної ради VII скликання від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Пробув на цій посаді до травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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Був Юліним - викинула за порушення статуту партії..
став Бєніним партія УКРОП . Підібрав Єрмактрампьониш - голова асоціації місцевих органів самоврядування , хоч й не слуга , але для Києва любе падло згодиться
Та не бійся,ця влада вас не осудить.
І таких неандертальців вибирають у владу!
добрі люди-не розірвали мудака