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Сообщено о подозрении председателю Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на пешеходов

майбоженко

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры должностному лицу РГА Киевщины сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в Шевченковский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко

По данным следствия, 26 апреля 2024 года в Броварах чиновник райгосадминистрации Киевской области, находясь за рулем автомобиля, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

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Состояние пострадавших

Четыре человека, среди которых один ребенок, госпитализированы в больницу. Предварительно медиками у двух пострадавших диагностированы тяжелые телесные повреждения, они находятся в реанимационном отделении. Еще у двух - телесные повреждения средней степени тяжести.

Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как сообщалось, 26 апреля пьяный глава райгосадминистрации Майбоженко влетел в толпу людей в Броварах. По данным Киевской ОГА, по состоянию на утро 27 апреля двое пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА Владимира Майбоженко находятся в тяжелом состоянии.

Автор: 

Бровары (337) ДТП (7671) подозрение (482) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+7
Суддя Тандир,вашого полку прибуло,подвинься.
Та не бійся,ця влада вас не осудить.
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27.04.2024 13:11
+6
В чомусь підозрюють? -- нігуя собі!
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27.04.2024 13:11
+5
ну і класика жанру: застава, виплата, ну і продовжує виконувати обов'язки
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27.04.2024 13:11
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ну і класика жанру: застава, виплата, ну і продовжує виконувати обов'язки
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27.04.2024 13:11 Ответить
Ну що ви таке пишете. Яка застава. Безальтернативне тримання пiд вартою.
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27.04.2024 13:16 Ответить
ну якщо міністри за день встигають підозру отримати, внести заставу і виконувати знову обов'язки то чим цей голова гірше)
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27.04.2024 13:52 Ответить
Тому що по мiнiстру був запобiжний захiд з можливiстю застави. Обидва мудаки мерзеннi, нiкого не защищаю
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27.04.2024 14:05 Ответить
Про безальтернативне тримання під вартою це лише клопотання прокуратура, а яке рішення прийме суд ще не відомо. Суд має право і на підписку відпустити чи домашній арешт або взагалі відмовити прокуратурі. Поживем побачим як далі буде..
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27.04.2024 14:46 Ответить
В чомусь підозрюють? -- нігуя собі!
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27.04.2024 13:11 Ответить
Майбоженко -Колишній голова Київської обласної організації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» . У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 року за грубе порушення Статуту та Програми партії у встановленому Статутом ВО «Батьківщина» порядку виключений із членів ВО «Батьківщина» та звільнений з посади голови Київської обласної організації ВО «Батьківщина».
З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 рік - директор організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України».У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - очолив Київську обласну організацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 10 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року - обраний першим заступником голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської обласної ради VII скликання від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Політичної партії УКРОП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . Пробув на цій посаді до травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 28 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року - розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського призначений головою Броварської районної державної адміністраціїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] .

Був Юліним - викинула за порушення статуту партії..
став Бєніним партія УКРОП . Підібрав Єрмактрампьониш - голова асоціації місцевих органів самоврядування , хоч й не слуга , але для Києва любе падло згодиться
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27.04.2024 14:20 Ответить
Подивився я ту ст. 286-1 КК України. Якась вона дивна, недороблена. Ч.4 дублює ч.3 на випадок "якщо вони спричинили загибель кількох осіб". Покарання на два роки більше. А ч.1 і ч.2 не дублюються. Покалічив 1 людину чи 10 покарання однакове. Мабуть ті хто той закон приймали дуже кудись поспішали. Забухати, чи шльондри в сауні холоділи. Або відразу на себе той закон приміряли. Бо заборона керування автомобілем є, а заборони займати державні посади немає. Воно зрозуміло. Керувати державною районною адміністрацією тож не автомобілем. Можна в комі бути, ніхто і не помітить.
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27.04.2024 15:09 Ответить
Суддя Тандир,вашого полку прибуло,подвинься.
Та не бійся,ця влада вас не осудить.
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27.04.2024 13:11 Ответить
Таких потвор треба лінчувати на місці!
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27.04.2024 13:12 Ответить
Дуже ми толерантні. Як згадаю про те, як кацапів, що втікали з-під Києва навесні 22 року, проводжали мало не зі сльозами, так аж киплю. Вони ж побросали танки, артилерію, транспорт, йшли пішки.Чому їх тоді не вбивали, як скажених собак? Що, ні в кого не було зброї, мисливців немає? Кацапи не сумнівались ні в 1813 (коли партизани вбивали французів, які відступали), ні після того. Мають про то навіть пісню "ой тумани мої растумани".
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27.04.2024 13:25 Ответить
Указом Шмарклі призначений 22.11.22 року,значить вірний слуга.а ті що постраждали мабуть за них й голосували
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27.04.2024 13:13 Ответить
зеля мне пох, но ему приписывать - это бред. блатные на блатных должностях творили беспредел при любой власти, независимо от того, кто президент. в моей области, работники прокуратуры бухими сбивали людей, убивали и т.д. что при кучме, что при ющенко, что при януковиче.
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27.04.2024 15:18 Ответить
Где биография героя и подноготная,домик в Испании есть,бройлейный паспорт у жены имеется,сын есть,где он,в Амстердаме?
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27.04.2024 13:15 Ответить
Скорей всего посадят , слишком большой резонанс , да и показательная жертва нужна сейчас как никогда , дадут лет 5 -7 , был бы трезвым мог бы и соскочить на условный срок или вообще "так больше не делай "
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27.04.2024 13:25 Ответить
Виявиться, що Драгер був поламаний, а аналіз крові (який обов'язково робиться в таких випадках) покаже - "тверезий"
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27.04.2024 13:33 Ответить
світафор нєісправний, а размєтка на піріхрьосткє нєправільная... ітого: ні вінават он
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27.04.2024 14:18 Ответить
і, ващє! пачіму пішеходув на алкоголь нє правєрілі? ето оні понапівалісь і под кальоса брасалісь
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27.04.2024 14:19 Ответить
не тот случай , слишком большой резонанс и он слишком мелок что бы его с такого дермища вытягивать
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27.04.2024 16:53 Ответить
Спустять на гальмах. Підкинуть грошей потерпілим, Зє скаже "ну його ж звільнили і ніхто ж не загинув". Будуть мурижити розслідування роками....
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27.04.2024 17:38 Ответить
если сразу взяли под арест без права залога то ни чего не спустят - тяжкие телесные , пьяный за рулем - такие дела по соглашению сторон не закрываются да и хватит тулить зеленского где надо и где не надо , скоро в психиатрии новый диагноз появится зелескомания
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27.04.2024 18:38 Ответить
Дегенерат!
І таких неандертальців вибирають у владу!
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27.04.2024 13:25 Ответить
Інших у 95 кварталі не тримають!
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27.04.2024 13:33 Ответить
Такі самі і обирають. Всі ж знають, що ворюга. Але ж свій!
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27.04.2024 13:30 Ответить
А пику навіщо замилили? Вчора можна було вільно "насолодитися"...
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27.04.2024 13:58 Ответить
*****,
добрі люди-не розірвали мудака
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27.04.2024 15:30 Ответить
 
 