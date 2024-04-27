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Новини
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Голову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади

майбоженко

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження президента №46/2024-рп від 27 квітня.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''", - зазначено в розпорядженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’яний голова райдержадміністрації Майбоженко влетів у натовп людей в Броварах. ВIДЕО (оновлено)

Своєю чергою голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко щодо звільнення Майбоженка з посади зазначив, що "це лише перший крок".

"Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться", - написав Кравченко.

Читайте: Голові Броварської РВА Майбоженку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

Зазначається, що 26 квітня посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці

Автор: 

Бровари (279) ДТП (4465) звільнення (2667)


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Топ коментарі
+8
призначеного зеленським можно звільнити тільки у випадку, коли призначений когось публічно вб'є.
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27.04.2024 20:43
+7
відновиться падла через суд коли вси вщухне
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27.04.2024 20:24
+5
ААААА ну раз звільнено то можна і додому його відпустити, або послом в США чи Англію
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27.04.2024 20:30
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відновиться падла через суд коли вси вщухне
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27.04.2024 20:24 Відповісти
Навряд. Скоріше за все буде "сакральна жертва" від ***********.
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27.04.2024 20:31 Відповісти
Президент Володимир Зеленський призначив !!!!! а потім звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

родную кровінушку одірвав од себе бубачка
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27.04.2024 20:38 Відповісти
Коли в тюрму ???
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27.04.2024 21:11 Відповісти
он и сейчас уже в тюрьме
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27.04.2024 22:56 Відповісти
В тюрьму он сядет, если кто то из пострадавших, не приведи Господи, помрет. А так штраф, лишение прав на время ну и выплаты пострадавшим. Максимум полтора условно...
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28.04.2024 00:18 Відповісти
В ліс тихесенько піде
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27.04.2024 22:59 Відповісти
Нехай зелень звільнить усіх голов держадміністрацій, або пояснить, що ці непотреби користні під час війни?
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27.04.2024 20:26 Відповісти
Побачим як спрацює зесуд. Боюся що ще зарплату уйобку будуть платити а потім героя дадуть.
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27.04.2024 20:30 Відповісти
ААААА ну раз звільнено то можна і додому його відпустити, або послом в США чи Англію
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27.04.2024 20:30 Відповісти
".. в зв'язку з призначенням на більш прикоритну посаду" (С) ))
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27.04.2024 20:31 Відповісти
Fjällräven класна компанія
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27.04.2024 20:35 Відповісти
Ваша?
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27.04.2024 20:41 Відповісти
Забули, «дивно» в ОПУ, за убивцю-прокурора, який убив при виконанні службових обов'язків військового на блок посту, батька 3х дітей!!
А прокурорському у СІЗО, грошики, так і начисля бухгалтер …
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27.04.2024 20:43 Відповісти
призначеного зеленським можно звільнити тільки у випадку, коли призначений когось публічно вб'є.
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27.04.2024 20:43 Відповісти
Або вбити призначеного.)
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27.04.2024 23:18 Відповісти
не на часі. Зараз всі зайняті іншими справами.
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28.04.2024 02:07 Відповісти
.. усього лише льОхка косметична операція для покращення іміджу рішучого, задорого неголеного, борця с "пєрєгібамі на місцях" Зєлєнскага, строгага, но справєдлівага, як і усі починаючи диктатори
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27.04.2024 21:07 Відповісти
І все ????
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27.04.2024 21:09 Відповісти
Як завжди -

Домашній арешт - Браслет який зняли - Привіт Європа - Повернення додомк коли все стихне

Це Україна, тут держзрадників і вбивць не заведено ліквідовувати.
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27.04.2024 22:26 Відповісти
Розтріляли - було б норм.
Для Воєного Стану для держчиновників саме те.
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27.04.2024 22:56 Відповісти
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27.04.2024 23:11 Відповісти
Покарання держслужбовця за будь який злочин має бути більшим прямо пропорційно до кількості середніх зарплат які він отримував. Держслужбовець має бути зразком законослухняності. Саме за це їм платять значно більшу зарплату і дають велику кількість пільг. Якщо він демонструє зневагу до Законів то має отримувати посилене покарання. В багатьох країнах саме так в працює система. Лише у нас є курортно-санаторна колонія для чиновників та мєнтів (№91). В нормальних країнах після скоєння злочину чиновник отримує статус "злочинець" і відбуває покарання разом з усіма іншими злочинцями. Так має бути і у нас!!!
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28.04.2024 03:30 Відповісти
К нас держслужбовців не судят. Власть их быстренько увольняет. Что (в скорости) бывший министр Сольский, что этот.
Власть действует чистыми руками.
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28.04.2024 08:00 Відповісти
 
 