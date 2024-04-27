Голову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження президента №46/2024-рп від 27 квітня.

"Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''", - зазначено в розпорядженні.

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Своєю чергою голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко щодо звільнення Майбоженка з посади зазначив, що "це лише перший крок".

"Кримінальне провадження проти нього відкрите, про підозру повідомлено, запобіжний захід обрано. Розслідування має бути неупередженим. Покарання відносно особи, через яку постраждали 4 людей, справедливим, відповідно до наслідків і Кримінального кодексу України! Уникнути відповідальності не вдасться", - написав Кравченко.

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ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

Зазначається, що 26 квітня посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

За даними Київської ОВА, станом на ранок 27 квітня двоє постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка перебувають у важкому стані.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці