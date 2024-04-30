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Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу

Посол України в Кувейті Олександр Балануца звільнений

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Балануцу з посади посла України в Державі Кувейт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ № 251/2024  оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Державі Кувейт", - ідеться в документі.

Балануца обіймав посаду посла з 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на пішоходів, звільнено з посади

Що відомо про Олександра Балануцу

Балануца завершив у 2002 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а вже у 2009 році - здобув ступінь магістра міжнародного права.

У 2003-2006 роках працював на посадах головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника відділу міжнародного співробітництва в Міністерстві фінансів та Державному комітеті фінансового моніторингу України.

Із 2016 по 2019 роки Балануца був консулом-керівником консульства України в Дубаї.

З 21 березня 2019 року – посол України в Кувейті. 15 квітня 2019 року вручив вірчі грамоти еміру Кувейту шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив посла у Молдові

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Кувейт (51) посол (1094) звільнення (2667)


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Топ коментарі
+7
Цікаво, а для кого з квартальних та вакансія звільнилась?
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30.04.2024 16:13
+6
он слішком много знал?
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30.04.2024 16:07
+4
на фронт відправляє чи до батальону Монако? ))
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30.04.2024 16:09
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он слішком много знал?
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30.04.2024 16:07 Відповісти
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30.04.2024 16:11 Відповісти
Шибка умний...
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30.04.2024 16:27 Відповісти
а чому вже ЗНАВ багато в минулому часі? Так шейхи- Омани -Кувейти -Дубаї- це любимі дипломатично-офшорні командірововчікі Козира з "програмою миру імені вовки "
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30.04.2024 16:49 Відповісти
Мабуть й попонення офшорних сундуків Козир на собі бідолга тягне й за вову?
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30.04.2024 16:50 Відповісти
на фронт відправляє чи до батальону Монако? ))
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30.04.2024 16:09 Відповісти
Цікаво, а для кого з квартальних та вакансія звільнилась?
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30.04.2024 16:13 Відповісти
Через прізвище?
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30.04.2024 16:13 Відповісти
Нормальне румунсько-молдовське прізвище...
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30.04.2024 16:49 Відповісти
і куди його тепер со знанієм кувєйтского язика???
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30.04.2024 16:20 Відповісти
Зазвичай СН, які звільнени з посад послів, до України не повертаються.
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30.04.2024 17:55 Відповісти
понятноє дєло..
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30.04.2024 17:59 Відповісти
звільнили місце для умєрова?
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30.04.2024 16:32 Відповісти
дякуємо, це дуже важливе рішення для країни.
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30.04.2024 16:40 Відповісти
на кого там из СН уголовное дело завели?
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30.04.2024 17:53 Відповісти
Є три кандидатури шмигаль , кубраков і верещучка.
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30.04.2024 18:14 Відповісти
 
 