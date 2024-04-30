Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Балануцу з посади посла України в Державі Кувейт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ № 251/2024 оприлюднений на сайті глави держави.

"Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Державі Кувейт", - ідеться в документі.

Балануца обіймав посаду посла з 2019 року.

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Що відомо про Олександра Балануцу

Балануца завершив у 2002 році факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а вже у 2009 році - здобув ступінь магістра міжнародного права.

У 2003-2006 роках працював на посадах головного спеціаліста, завідувача відділу, начальника відділу міжнародного співробітництва в Міністерстві фінансів та Державному комітеті фінансового моніторингу України.

Із 2016 по 2019 роки Балануца був консулом-керівником консульства України в Дубаї.

З 21 березня 2019 року – посол України в Кувейті. 15 квітня 2019 року вручив вірчі грамоти еміру Кувейту шейху Сабаху Аль-Ахмаду Ас-Сабаху.

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