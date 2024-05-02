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Госдепартамент США относительно заключения соглашения о безопасности с Украиной: "Дискуссии продолжаются"

Дискусії укладення безпекової угоди США з Україною тривають

Обсуждения по подписанию двустороннего соглашения в сфере безопасности США и Украины продолжаются.

Так охарактеризовал ситуацию представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко дали понять, что работаем над тем, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку безопасности Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают значительную помощь Украине для защиты от российской агрессии, "и мы работаем над долгосрочным соглашением по вопросам безопасности".

Миллер заверил, что эта позиция, которую президент Байден выразил еще во время предыдущего саммита НАТО, остается без изменений.

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"Эти дискуссии продолжаются, но я не буду вдаваться в детали", - подытожил представитель Госдепартамента США.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности.

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До осені Зеленський з Єрмаком думають сварганіть заморозку і подарувати Донбас з Кримом кремлю, а Південь типу залишити ТОТ.
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03.05.2024 00:19 Ответить
Великие вопросы времени решаются не постановлениями большинства, а лишь железом и кровью!
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03.05.2024 00:28 Ответить
Будапештський меморандум два, чого тільки зелена пліснява не вигадає, щоб за оманськими домовленостями Україна не рухалась у НАТО
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03.05.2024 00:39 Ответить
США втрачають вплив у Африці, російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська.Про це https://www.reuters.com/world/africa/russian-troops-enter-base-housing-us-military-niger-us-official-says-2024-05-02/ повідомляє Reuters з посиланням на анонімного високопоставленого представника американського оборонного відомства.
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03.05.2024 02:39 Ответить
 
 