Госдепартамент США относительно заключения соглашения о безопасности с Украиной: "Дискуссии продолжаются"

Обсуждения по подписанию двустороннего соглашения в сфере безопасности США и Украины продолжаются.

Так охарактеризовал ситуацию представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко дали понять, что работаем над тем, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку безопасности Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают значительную помощь Украине для защиты от российской агрессии, "и мы работаем над долгосрочным соглашением по вопросам безопасности".

Миллер заверил, что эта позиция, которую президент Байден выразил еще во время предыдущего саммита НАТО, остается без изменений.

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"Эти дискуссии продолжаются, но я не буду вдаваться в детали", - подытожил представитель Госдепартамента США.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит еще семь новых двусторонних соглашений по безопасности.