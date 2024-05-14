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Зеленський про зустріч із Блінкеном: Говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув із неоголошеним візитом до столиці України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, із Блінкеном докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю

"Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору.

Також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Для нас важливо, щоб взяли участь США, Президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", - наголосив президент.

Також, додав глава держави, сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках українських воїнів.

Нагадаємо, 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва із неоголошеним візитом.

Читайте: Блінкен про терміни надання військової допомоги Україні: Робимо все можливе. Ми нікуди не йдемо

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Уявляю, як Блінкену хотілось харконути в цю пику.
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14.05.2024 14:59
+6
Всі помітили ,що не було ларьочника-кацапа-регіонала?
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14.05.2024 15:21
+4
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14.05.2024 14:49
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Говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги

І?..
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14.05.2024 14:49 Відповісти
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14.05.2024 14:49 Відповісти
"...як найоперативніше реалізувати оголошені пакети..."

Це від Єрмачка чи по Фрейду - реалізувати пакети...

Свого часу був такий в Україні "президент", янукович звався. Так той оздоблення будинку назвав за інерцією "обналічкой". А цей зелений "президент" пакети допомоги "реалізує".
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14.05.2024 14:51 Відповісти
Уявляю, як Блінкену хотілось харконути в цю пику.
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14.05.2024 14:59 Відповісти
В ОФШОРАХ реализувати? Чи може Байден вказав вові ,як їм НЕ реалізувати в офшорах? вова гоніт?
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14.05.2024 15:01 Відповісти
гооворили про те, що домовились домовлятись про раніше обговорене і домовлене....
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14.05.2024 15:11 Відповісти
Щоб ці пакети реалізувати, їх потрібно спершу дати. А вони йдуть уже понад три тижні, мабуть, через північний полюс.
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14.05.2024 15:11 Відповісти
очі бігали і дивились скрізь тільки не на Блінкена , а Блінкен просто з нього очей не зводив. Думаю . всі приблизно розуміють , що це значить
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14.05.2024 15:20 Відповісти
Всі помітили ,що не було ларьочника-кацапа-регіонала?
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14.05.2024 15:21 Відповісти
Про мільйони на Телемарафон точно не говорили.
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14.05.2024 15:24 Відповісти
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14.05.2024 15:33 Відповісти
Мыль под хвостом , вова!!! Дерьмаку приготовиться!!!
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14.05.2024 15:33 Відповісти
Насправді ці два ефіри Портінкова особливо діалог з Рашкіним - про дуже сумні дзвіночки для України .

https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU

https://www.youtube.com/watch?v=0sxvzBS3OX8
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14.05.2024 15:45 Відповісти
Звісно ж, буратінка не скаже про те, що пан Блінкен приїхав роздати чергових мандюлєй зрадницькій ****#ті, котра міцно засіла на Банковій.
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14.05.2024 15:51 Відповісти
вже скоро місяць радіємо, що проголосували допомогу. вона, мабудь, пішки в Україну йде
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14.05.2024 17:00 Відповісти
 
 