Зеленський про зустріч із Блінкеном: Говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув із неоголошеним візитом до столиці України.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, із Блінкеном докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю
"Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору.
Також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Для нас важливо, щоб взяли участь США, Президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", - наголосив президент.
Також, додав глава держави, сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках українських воїнів.
Нагадаємо, 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва із неоголошеним візитом.
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Це від Єрмачка чи по Фрейду - реалізувати пакети...
Свого часу був такий в Україні "президент", янукович звався. Так той оздоблення будинку назвав за інерцією "обналічкой". А цей зелений "президент" пакети допомоги "реалізує".
https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU
https://www.youtube.com/watch?v=0sxvzBS3OX8