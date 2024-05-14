Зеленський про зустріч із Блінкеном: Говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який прибув із неоголошеним візитом до столиці України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, із Блінкеном докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю

"Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору.



Також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Для нас важливо, щоб взяли участь США, Президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала", - наголосив президент.

Також, додав глава держави, сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках українських воїнів.

Нагадаємо, 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва із неоголошеним візитом.

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