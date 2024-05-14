Зеленский о встрече с Блинкеном: Говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с необъявленным визитом в столицу Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, с Блинкеном подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество

"В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и громад - таких как Харьков и Харьковщина. Два "петриота" для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора.



Также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - подчеркнул президент.

Также, добавил глава государства, сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно скорее начало работать в руках украинских воинов.

Напомним, 14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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