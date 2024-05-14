Зеленский о встрече с Блинкеном: Говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с необъявленным визитом в столицу Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, с Блинкеном подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество
"В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и громад - таких как Харьков и Харьковщина. Два "петриота" для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора.
Также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - подчеркнул президент.
Также, добавил глава государства, сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно скорее начало работать в руках украинских воинов.
Напомним, 14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І?..
Це від Єрмачка чи по Фрейду - реалізувати пакети...
Свого часу був такий в Україні "президент", янукович звався. Так той оздоблення будинку назвав за інерцією "обналічкой". А цей зелений "президент" пакети допомоги "реалізує".
https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU
https://www.youtube.com/watch?v=0sxvzBS3OX8