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Зеленский о встрече с Блинкеном: Говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим с необъявленным визитом в столицу Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, с Блинкеном подробно обсудили ситуацию на поле боя, поддержку наших воинов и дальнейшее оборонное сотрудничество

"В частности, говорили о системах "Петриот" для Украины, для защиты наших городов и громад - таких как Харьков и Харьковщина. Два "петриота" для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизни от российского террора.

Также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержке мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - подчеркнул президент.

Также, добавил глава государства, сегодня говорили о том, как оперативно реализовать объявленные пакеты помощи, чтобы оружие как можно скорее начало работать в руках украинских воинов.

Напомним, 14 мая госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Уявляю, як Блінкену хотілось харконути в цю пику.
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14.05.2024 14:59
+6
Всі помітили ,що не було ларьочника-кацапа-регіонала?
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14.05.2024 15:21
+4
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14.05.2024 14:49
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Говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги

І?..
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14.05.2024 14:49 Ответить
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14.05.2024 14:49 Ответить
"...як найоперативніше реалізувати оголошені пакети..."

Це від Єрмачка чи по Фрейду - реалізувати пакети...

Свого часу був такий в Україні "президент", янукович звався. Так той оздоблення будинку назвав за інерцією "обналічкой". А цей зелений "президент" пакети допомоги "реалізує".
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14.05.2024 14:51 Ответить
Уявляю, як Блінкену хотілось харконути в цю пику.
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14.05.2024 14:59 Ответить
В ОФШОРАХ реализувати? Чи може Байден вказав вові ,як їм НЕ реалізувати в офшорах? вова гоніт?
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14.05.2024 15:01 Ответить
гооворили про те, що домовились домовлятись про раніше обговорене і домовлене....
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14.05.2024 15:11 Ответить
Щоб ці пакети реалізувати, їх потрібно спершу дати. А вони йдуть уже понад три тижні, мабуть, через північний полюс.
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14.05.2024 15:11 Ответить
очі бігали і дивились скрізь тільки не на Блінкена , а Блінкен просто з нього очей не зводив. Думаю . всі приблизно розуміють , що це значить
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14.05.2024 15:20 Ответить
Всі помітили ,що не було ларьочника-кацапа-регіонала?
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14.05.2024 15:21 Ответить
Про мільйони на Телемарафон точно не говорили.
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14.05.2024 15:24 Ответить
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14.05.2024 15:33 Ответить
Мыль под хвостом , вова!!! Дерьмаку приготовиться!!!
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14.05.2024 15:33 Ответить
Насправді ці два ефіри Портінкова особливо діалог з Рашкіним - про дуже сумні дзвіночки для України .

https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU https://www.youtube.com/watch?v=SdOBArHj9XU

https://www.youtube.com/watch?v=0sxvzBS3OX8
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14.05.2024 15:45 Ответить
Звісно ж, буратінка не скаже про те, що пан Блінкен приїхав роздати чергових мандюлєй зрадницькій ****#ті, котра міцно засіла на Банковій.
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14.05.2024 15:51 Ответить
вже скоро місяць радіємо, що проголосували допомогу. вона, мабудь, пішки в Україну йде
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14.05.2024 17:00 Ответить
 
 