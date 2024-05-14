РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5863 посетителя онлайн
Новости
1 626 25

Зеленский обсудит с Блинкеном соглашение о гарантиях безопасности и подготовку к Саммиту мира

Зустріч Зеленського із Блінкеном

Глава государства Владимир Зеленский намерен обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном договор о безопасности и возможности привлечения как можно большего количества стран к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

О чем Зеленский будет говорить с Блинкеном?

"Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что является безусловно важным для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в Президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к этому саммиту", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, утром 14 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Во время встречи с Зеленским он отметил, что военная помощь от США вскоре прибудет в Украину.

Читайте также: Блинкен встретился с Зеленским: "Мы знаем, что сейчас сложные времена. Помощь уже согласована, она уже едет"

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) Блинкен Энтони (937) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Поясніть мені дурному: які "гарантії миру" можуть бути під час війни на знищення?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:37
+10
Коли воно зміме військову мйку? Яке він мєж відношення до форми, коли чотирижди втікав від повісток? Які формули миру, коли ворог добиває прикордоння Харківщини?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:50
+9
Саміт миру... Нема слів...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саміт миру... Нема слів...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:33 Ответить
Гарантіі - це добре - нам би зброі пошвидше
показать весь комментарий
14.05.2024 11:33 Ответить
Поясніть мені дурному: які "гарантії миру" можуть бути під час війни на знищення?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:37 Ответить
Такі ж самі, як ми отримали за відмову від ЯЗ..
показать весь комментарий
14.05.2024 11:56 Ответить
Це щось на кшталт, коли в тебе горить (догорає) дім, а тобі ділки пропонують встановити нову й шикарну систему пожежної сигналізації і нову систему пожежогасіння, замість того, щоб загасити те що залишилось... Якийсь ******* сюр...
показать весь комментарий
14.05.2024 12:00 Ответить
ділки це зеленський і єрмак
показать весь комментарий
14.05.2024 12:12 Ответить
Я теж хочу знати , що реально гарантують гарантії миру , які підписують з якоюсь країною ледь не щодня .
показать весь комментарий
14.05.2024 12:27 Ответить
Ні про що цей самий миру, купа будапештських меморандумів, усе щоб відвернути курс України у НАТО, оманські домовленості гнусава гнида справно виконує під керівництвом Дєрмака
показать весь комментарий
14.05.2024 11:40 Ответить
"гарантії"?Бог ти мій...і далі пхає свою дурню....
показать весь комментарий
14.05.2024 11:40 Ответить
Гарантія миру то томагавк у дупі пуйла, ото гарантія
показать весь комментарий
14.05.2024 11:42 Ответить
а розкрадені зеленими покидьками гроші на фортифікацію не буде обговорювати....
показать весь комментарий
14.05.2024 11:43 Ответить
Це ваш **********, це ваше говнокомандувач, так вам і треба кугутяри
показать весь комментарий
14.05.2024 11:44 Ответить
поки двоє обговорюють безпеку, тисячі гинуть під обстрілами. це називається - політика безпомічних
показать весь комментарий
14.05.2024 11:48 Ответить
Вовчанськ, Авдієвка, розмінований Південь, заблокованЕ ДОЗ з 2019 року, це і є Саміт миру від єрмака та Оманських інвесторів!

14.‎05.‎2024 809 доба війни

43 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Пильнуймо Україну від зеленої саранчі!! Екологія України, понад усе!
Щоб не повторилися КРУТИ2!!
показать весь комментарий
14.05.2024 11:49 Ответить
Коли воно зміме військову мйку? Яке він мєж відношення до форми, коли чотирижди втікав від повісток? Які формули миру, коли ворог добиває прикордоння Харківщини?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:50 Ответить
Хоч би на офіційні заходи костюм надягав..бо дивитись гидко..він вже військову форму знецінив до спортивного абібаса 90х..
показать весь комментарий
14.05.2024 11:59 Ответить
Пи₴діти-не фортифікації будувати.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:51 Ответить
Носиться Ішак із тим самітом, як дурень із писаною торбою. Буде такий самий пшик, як і все до чого Ішак причетний. Але. Мудрий нарід має сповна випити цю чашу, чашу свого вибАра2019. До дна!
показать весь комментарий
14.05.2024 12:02 Ответить
та вже є Будапештський Меморандум
показать весь комментарий
14.05.2024 12:12 Ответить
ух ти, ****!
то, зе!майжебонапарт, вже не брутальний воїн захисник рятівник.
зе!шмаркля знову голуб миру. майже мать тереза (євробачення), ні, навіть сам папа римський.
на нас лізуть, знову зі всіх сторін, а воно саміт миру обговорює....
показать весь комментарий
14.05.2024 12:13 Ответить
Які, на%%%, гарантії??
показать весь комментарий
14.05.2024 12:14 Ответить
головний, прости Господи, дипломат Зєлєнське в "ночнушкє", растянутій дермаком, вже задримбав
показать весь комментарий
14.05.2024 12:31 Ответить
"обговорити із держсекретарем США Ентоні Блінкеном безпековий договір та можливості залучення якомога більшої кількості країн до участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії."

"Наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, 9 - 11 липня 2024 р"

тобто запрошення до НАТО - США не мають бажання обговорювати.

Трамп заважає?
показать весь комментарий
14.05.2024 12:42 Ответить
Цей баран впертий як ішак. Чи навпаки ? Він - юрист, то почав би з Меморандуму. Куди його всі гаранти засунули ? Навіть країни НАТО у разі небезпеки прийдуть на допомогу своїм з Альянсу не раніше, коли їх уряди затвердять купу "гарантій безпеки", щоб усунути бюрократичні перешкоди на застосування військ за кордоном. А скільки будуть збиратись війська - невідомо. Тільки сили швидкого реагування зможуть швидко втрутитись у бойові дії. Але є проблема. Велика. Керівництво ! Куди кидати, скільки, кому будуть підпорядковуванні. Тобто, півроку не менш. За цей час і війна може закінчитись для партнерів. Поразкою. Беззаперечною.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:51 Ответить
 
 