Зеленский обсудит с Блинкеном соглашение о гарантиях безопасности и подготовку к Саммиту мира
Глава государства Владимир Зеленский намерен обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном договор о безопасности и возможности привлечения как можно большего количества стран к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
Об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
О чем Зеленский будет говорить с Блинкеном?
"Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что является безусловно важным для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в Президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к этому саммиту", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, утром 14 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Во время встречи с Зеленским он отметил, что военная помощь от США вскоре прибудет в Украину.
Глобальный саммит мира
Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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14.05.2024 809 доба війни
43 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.
Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.
Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Пильнуймо Україну від зеленої саранчі!! Екологія України, понад усе!
Щоб не повторилися КРУТИ2!!
то, зе!майжебонапарт, вже не брутальний воїн захисник рятівник.
зе!шмаркля знову голуб миру. майже мать тереза (євробачення), ні, навіть сам папа римський.
на нас лізуть, знову зі всіх сторін, а воно саміт миру обговорює....
"Наступний саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, 9 - 11 липня 2024 р"
тобто запрошення до НАТО - США не мають бажання обговорювати.
Трамп заважає?