Зеленский обсудит с Блинкеном соглашение о гарантиях безопасности и подготовку к Саммиту мира

Глава государства Владимир Зеленский намерен обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном договор о безопасности и возможности привлечения как можно большего количества стран к участию в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с госсекретарем США в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

О чем Зеленский будет говорить с Блинкеном?

"Конечно, я хочу обсудить гарантии безопасности, каким образом наши команды работают над ними, и Саммит мира, что является безусловно важным для нас. Мы нуждаемся в участии не только Соединенных Штатов. Мы нуждаемся в Президенте Байдене и вашей помощи привлечь как можно больше стран к этому саммиту", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, утром 14 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Во время встречи с Зеленским он отметил, что военная помощь от США вскоре прибудет в Украину.

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Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.