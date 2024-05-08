Шольц подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира

Германия примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил его за подтверждение участия в Саммите мира и личные усилия, направленные на успех мероприятия. Поручили командам вместе работать над привлечением широкого круга государств", - сообщил глава государства.

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Кроме этого, президент Зеленский проинформировал руководителя немецкого правительства о текущей ситуации фронте. Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Благодарен Германии за значительный вклад в обороноспособность Украины и силу нашей ПВО. Немецкая помощь спасает человеческие жизни во время каждого террористического обстрела со стороны России", - говорится в заметке президента.

Зеленский и Шольц также обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины (URC2024) и ее наполнение конкретными соглашениями.

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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