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Шольц подтвердил Зеленскому свое участие в Глобальном саммите мира

Німеччина стане учасницею Глобального саміту миру

Германия примет участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил его за подтверждение участия в Саммите мира и личные усилия, направленные на успех мероприятия. Поручили командам вместе работать над привлечением широкого круга государств", - сообщил глава государства.

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Кроме этого, президент Зеленский проинформировал руководителя немецкого правительства о текущей ситуации фронте. Стороны также обсудили продолжение оборонного сотрудничества.

"Благодарен Германии за значительный вклад в обороноспособность Украины и силу нашей ПВО. Немецкая помощь спасает человеческие жизни во время каждого террористического обстрела со стороны России", - говорится в заметке президента.

Зеленский и Шольц также обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины (URC2024) и ее наполнение конкретными соглашениями.

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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Автор: 

Германия (6930) Зеленский Владимир (20255) Шольц Олаф (905) глобальный саммит мира (273)


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Цей саміт- просто пуста балаканина. Для закінчення війни потрібна сміливість керівництва провідних країн, нажаль її не буде.....
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08.05.2024 17:29 Ответить
А хто з миром йшов в Україну: Віщий Олег, Андрій Боголюбський, Іван ІІІ, Петро І чи Ленін? Ленін, до речі, чесно про свої завойовницькі плани щодо України написав.
Те, як ЗЕ збирається вирішити "легко" це дуже непросте питання він розповідає в інтерв'ю Гордону перед другим туром виборів у 2019-му році. Результат реалізації його мирних планів ми вже побачили.
Як людина, яка не може сформулювати власну думку, може розгрести все 💩, що накопичилось у відносинах Росії і Україні, починаючи з 882-го року?
До того ж в подіях 882-го року Порошенко - це Аскольд, а ЗЕ - Дір. Якось з реалізацією "формули миру" у попередників ЗЕ не дуже виходило.😕
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08.05.2024 17:53 Ответить
 
 