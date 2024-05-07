Лидеры Финляндии и Бельгии подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира

Финляндия и Бельгия присоединятся к Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии в середине июня.

Об этом пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что финский президент Александр Стубб сегодня, 7 мая, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стубб сообщил, что обсудил с Зеленским "предстоящий Саммит мира в Швейцарии, который он посетит". Глава Финляндии также выразил надежду, что к мероприятию присоединятся "как можно больше коллег".

"Мы также говорили о поддержке Украины со стороны Финляндии и Европы. Завтра я продолжу эти дискуссии в Берлине", - отметил Стубб.

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В свою очередь глава Украинского государства сообщил о разговоре с премьером Бельгии Александром Де Кроо. В разговоре с Зеленским премьер Бельгии подтвердил участие своей страны в саммите мира, а также передачу истребителей F-16 уже в этом году. Политики также обсудили оборонное и политическое сотрудничество между странами.

"Мы ценим решение Бельгии начать поставлять Украине самолеты F-16 уже в этом году. Я также подчеркнул важную роль бельгийского председательства в ЕС в контексте вступления Украины в ЕС. Мы ожидаем, что переговоры о вступлении начнутся в июне", - сообщил президент Зеленский.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в первом саммите мира приглашен ряд стран со всех континентов. Кроме этого, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

К слову, свое участие в саммите уже подтвердили Франция, Польша, Литва и Латвия.