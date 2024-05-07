Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру

Фінляндія та Бельгія приєднаються до Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії у середині червня.

Про це пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фінський президент Александр Стубб сьогодні, 7 травня, провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Стубб повідомив, що обговорив з Зеленським "майбутній Саміт миру у Швейцарії, який він відвідає". Очільник Фінляндії також висловив сподівання, що до заходу приєднаються "якомога більше колег".

"Ми також говорили про підтримку України з боку Фінляндії та Європи. Завтра я продовжу ці дискусії в Берліні", - зазначив Стубб.

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Своєю чергою очільник Української держави повідомив про розмову з прем'єром Бельгії Александром Де Кроо. У розмові з Зеленським прем'єр Бельгії підтвердив участь своєї країни у саміті миру, а також передачу винищувачів F-16 вже цього року. Політики також обговорили оборонну та політичну співпрацю між країнами.

"Ми цінуємо рішення Бельгії почати постачати Україні літаки F-16 вже цього року. Я також підкреслив важливу роль бельгійського головування в ЄС у контексті вступу України до ЄС. Ми очікуємо, що переговори про вступ почнуться в червні", - повідомив президент Зеленський.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в першому саміті миру запрошено низку країн з усіх континентів. Він також не виключив, що Росія, яка не запрошена на цей захід, може спробувати зірвати проведення конференції.

До слова, свою участь у саміті уже підтвердили Франція, Польща, Литва та Латвія.