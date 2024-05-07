УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12147 відвідувачів онлайн
Новини
1 730 9

РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо

прем’єр Фінляндії Петтері Орпо

Наразі Російська федерація прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі із главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, вони висловили спільну стурбованість у зв’язку з діями Росії. На спільній пресконференції політики високо оцінили відносини двох країн. За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співробітництва.

Водночас прем’єри акцентували увагу, що вкрай занепокоєні заявами РФ щодо можливих атак на території європейських країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна ціль російських диверсій в Європі - підірвати підтримку України, - спецслужби Фінляндії

Фредеріксен наголосила, що такі погрози жодним чином не вплинуть на підтримку України, однак Європі варто краще їх усвідомлювати.

"Росія прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами", - зазначив Орпо.

Автор: 

Фінляндія (1297) Фредеріксен Метте (88) Орпо Петтері (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме тому 7 країн ЄС сьогодні будуть вітати ***** з "новим " терміном на посаді цара ?
показати весь коментар
07.05.2024 07:05 Відповісти
7 особисто вітатимуть, решту телеграм надіслали!
показати весь коментар
07.05.2024 07:09 Відповісти
А,які країни.
показати весь коментар
07.05.2024 07:32 Відповісти
Та всіх озвучать. Хто сам приїхав, хто представника послав, хто телеграму відправив.
показати весь коментар
07.05.2024 07:38 Відповісти
Деяких не запросили.
США і Британію - точно.
З Європи теж не всі запрошені.
показати весь коментар
07.05.2024 08:47 Відповісти
Спільна стурбованість то потужно .
показати весь коментар
07.05.2024 07:33 Відповісти
Допоки цивілізований світ не обʼєднається навколо ідеї зруйнувати московську імперію військовим шляхом доти московія буде сіяти свій імперіалізм ... самотужки Україна не зруйнує такого монстра
показати весь коментар
07.05.2024 07:37 Відповісти
Цивілізований світ вважає, що мир на Землі це аксіома. Усвідомлювати, що це не так, це боляче. Тому краще популіст ніж реаліст.
показати весь коментар
07.05.2024 07:47 Відповісти
доки європейські рожеві поні, не приймуть рішення придушити цього плішивого щура, будуть жерти його щуряче гімно.
і чим далі, тим більше!
показати весь коментар
07.05.2024 08:38 Відповісти
 
 