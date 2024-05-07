РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо

Наразі Російська федерація прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі із главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, вони висловили спільну стурбованість у зв’язку з діями Росії. На спільній пресконференції політики високо оцінили відносини двох країн. За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співробітництва.

Водночас прем’єри акцентували увагу, що вкрай занепокоєні заявами РФ щодо можливих атак на території європейських країн.

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Фредеріксен наголосила, що такі погрози жодним чином не вплинуть на підтримку України, однак Європі варто краще їх усвідомлювати.