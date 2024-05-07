РФ прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами, - прем’єр Фінляндії Орпо
Наразі Російська федерація прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами.
Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі із главою уряду Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, вони висловили спільну стурбованість у зв’язку з діями Росії. На спільній пресконференції політики високо оцінили відносини двох країн. За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співробітництва.
Водночас прем’єри акцентували увагу, що вкрай занепокоєні заявами РФ щодо можливих атак на території європейських країн.
Фредеріксен наголосила, що такі погрози жодним чином не вплинуть на підтримку України, однак Європі варто краще їх усвідомлювати.
"Росія прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами", - зазначив Орпо.
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