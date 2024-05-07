РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами, - премьер Финляндии Орпо

Сейчас Российская федерация стремится навредить европейским странам всеми возможными способами.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, они выразили общую обеспокоенность в связи с действиями России. На совместной пресс-конференции политики высоко оценили отношения двух стран. По словам Фредериксен, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества.

В то же время премьеры акцентировали внимание, что крайне обеспокоены заявлениями РФ о возможных атаках на территории европейских стран.

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Фредериксен отметила, что такие угрозы никоим образом не повлияют на поддержку Украины, однако Европе стоит лучше их осознавать.