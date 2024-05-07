РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами, - премьер Финляндии Орпо
Сейчас Российская федерация стремится навредить европейским странам всеми возможными способами.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, они выразили общую обеспокоенность в связи с действиями России. На совместной пресс-конференции политики высоко оценили отношения двух стран. По словам Фредериксен, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества.
В то же время премьеры акцентировали внимание, что крайне обеспокоены заявлениями РФ о возможных атаках на территории европейских стран.
Фредериксен отметила, что такие угрозы никоим образом не повлияют на поддержку Украины, однако Европе стоит лучше их осознавать.
"Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами", - отметил Орпо.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США і Британію - точно.
З Європи теж не всі запрошені.
і чим далі, тим більше!