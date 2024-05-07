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РФ стремится навредить европейским странам всеми возможными способами, - премьер Финляндии Орпо

прем’єр Фінляндії Петтері Орпо

Сейчас Российская федерация стремится навредить европейским странам всеми возможными способами.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, они выразили общую обеспокоенность в связи с действиями России. На совместной пресс-конференции политики высоко оценили отношения двух стран. По словам Фредериксен, членство Финляндии в НАТО открывает новые возможности для сотрудничества.

В то же время премьеры акцентировали внимание, что крайне обеспокоены заявлениями РФ о возможных атаках на территории европейских стран.

Читайте: Главная цель российских диверсий в Европе - подорвать поддержку Украины, - спецслужбы Финляндии

Фредериксен отметила, что такие угрозы никоим образом не повлияют на поддержку Украины, однако Европе стоит лучше их осознавать.

"Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами", - отметил Орпо.

Автор: 

Финляндия (956) Фредериксен Метте (78) Орпо Петтери (24)


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саме тому 7 країн ЄС сьогодні будуть вітати ***** з "новим " терміном на посаді цара ?
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07.05.2024 07:05 Ответить
7 особисто вітатимуть, решту телеграм надіслали!
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07.05.2024 07:09 Ответить
А,які країни.
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07.05.2024 07:32 Ответить
Та всіх озвучать. Хто сам приїхав, хто представника послав, хто телеграму відправив.
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07.05.2024 07:38 Ответить
Деяких не запросили.
США і Британію - точно.
З Європи теж не всі запрошені.
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07.05.2024 08:47 Ответить
Спільна стурбованість то потужно .
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07.05.2024 07:33 Ответить
Допоки цивілізований світ не обʼєднається навколо ідеї зруйнувати московську імперію військовим шляхом доти московія буде сіяти свій імперіалізм ... самотужки Україна не зруйнує такого монстра
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07.05.2024 07:37 Ответить
Цивілізований світ вважає, що мир на Землі це аксіома. Усвідомлювати, що це не так, це боляче. Тому краще популіст ніж реаліст.
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07.05.2024 07:47 Ответить
доки європейські рожеві поні, не приймуть рішення придушити цього плішивого щура, будуть жерти його щуряче гімно.
і чим далі, тим більше!
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07.05.2024 08:38 Ответить
 
 