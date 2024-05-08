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Шольц підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру

Німеччина стане учасницею Глобального саміту миру

Німеччина візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував йому за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав", - повідомив очільник держави.

Читайте також: Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру

Крім цього, президент Зеленський проінформував керівника німецького уряду про поточну ситуацію фронті. Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці.

"Вдячний Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та силу нашої ППО. Німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії", - йдеться у дописі президента.

Зеленський і Шольц також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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Автор: 

Німеччина (7326) Зеленський Володимир (23705) Шольц Олаф (1135) Глобальний саміт миру (278)


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Цей саміт- просто пуста балаканина. Для закінчення війни потрібна сміливість керівництва провідних країн, нажаль її не буде.....
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08.05.2024 17:29 Відповісти
А хто з миром йшов в Україну: Віщий Олег, Андрій Боголюбський, Іван ІІІ, Петро І чи Ленін? Ленін, до речі, чесно про свої завойовницькі плани щодо України написав.
Те, як ЗЕ збирається вирішити "легко" це дуже непросте питання він розповідає в інтерв'ю Гордону перед другим туром виборів у 2019-му році. Результат реалізації його мирних планів ми вже побачили.
Як людина, яка не може сформулювати власну думку, може розгрести все 💩, що накопичилось у відносинах Росії і Україні, починаючи з 882-го року?
До того ж в подіях 882-го року Порошенко - це Аскольд, а ЗЕ - Дір. Якось з реалізацією "формули миру" у попередників ЗЕ не дуже виходило.😕
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08.05.2024 17:53 Відповісти
 
 