Шольц підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру
Німеччина візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.
Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував йому за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав", - повідомив очільник держави.
Крім цього, президент Зеленський проінформував керівника німецького уряду про поточну ситуацію фронті. Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці.
"Вдячний Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та силу нашої ППО. Німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії", - йдеться у дописі президента.
Зеленський і Шольц також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.
Глобальний саміт миру
Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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Те, як ЗЕ збирається вирішити "легко" це дуже непросте питання він розповідає в інтерв'ю Гордону перед другим туром виборів у 2019-му році. Результат реалізації його мирних планів ми вже побачили.
Як людина, яка не може сформулювати власну думку, може розгрести все 💩, що накопичилось у відносинах Росії і Україні, починаючи з 882-го року?
До того ж в подіях 882-го року Порошенко - це Аскольд, а ЗЕ - Дір. Якось з реалізацією "формули миру" у попередників ЗЕ не дуже виходило.😕