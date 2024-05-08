Шольц підтвердив Зеленському свою участь у Глобальному саміті миру

Німеччина візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував йому за підтвердження участі в Саміті миру та особисті зусилля, спрямовані на успіх заходу. Доручили командам разом працювати над залученням якнайширшого кола держав", - повідомив очільник держави.

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Крім цього, президент Зеленський проінформував керівника німецького уряду про поточну ситуацію фронті. Сторони також обговорили продовження оборонної співпраці.

"Вдячний Німеччині за значний внесок в обороноздатність України та силу нашої ППО. Німецька допомога рятує людські життя під час кожного терористичного обстрілу з боку Росії", - йдеться у дописі президента.

Зеленський і Шольц також обговорили підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та її наповнення конкретними угодами.

Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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