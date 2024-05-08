Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.
Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Подякував за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", - зазначив він.
Зеленський запросив пані генсека на Саміт миру.
"Вдячний, що вона підтвердила свою участь", - додав президент.
Саміт миру у Швейцарії
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.
Уряд Швейцарії повідомив, що Російську Федерацію не запросили "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня 2024 року.
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зе-лупі нагадаю його ж рідною мовою приказку - "чєм би дітя нє тєшілось, лішь би рейтінг подняло"...