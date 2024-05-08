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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич візьме участь у Саміті миру в Швейцарії, - Зеленський

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Подякував за відкриття у Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", - зазначив він.

Зеленський запросив пані генсека на Саміт миру.

"Вдячний, що вона підтвердила свою участь", - додав президент.

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Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Уряд Швейцарії повідомив, що Російську Федерацію не запросили "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня 2024 року.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Рада Європи (459) Пейчинович-Бурич Марія (43) Глобальний саміт миру (278)


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В країні війна, а йому говорильня...
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08.05.2024 15:20 Відповісти
проривно, мегаглобально, безпрецедентно, суперпотужно!! так і бачу путіна, який зі страху сховався під табуретку мєдвєдєва...
зе-лупі нагадаю його ж рідною мовою приказку - "чєм би дітя нє тєшілось, лішь би рейтінг подняло"...
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08.05.2024 15:26 Відповісти
от мені цікаво, зе!передаст, хоч щось скаже 21 травня, про своє президенство чи само розсосеться?
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08.05.2024 15:31 Відповісти
 
 